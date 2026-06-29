Dezastrul de pe litoralul din Bulgaria s-ar putea extinde și spre România: Tone de păcură au ajuns pe plaje și Marea Neagră este plină de reziduri petroliere

Pe litoralul din Bulgaria, în plin sezon estival, este o criză profundă generată de faptul că deșeuri de păcură au ajuns pe plaje sau plutesc pe apele Mării Negre. Specialiștii avertizează că rezidurile petroliere și păcura ar putea migra spre litoralul din România și din Turcia.

Situație critică în Bulgaria

Poluarea cu păcură care a fost observată în zeci de locuri de-a lungul mării în ultimele zile este veche. Acest lucru se precizează într-un comunicat oficial al Ministerului Transporturilor.

Sursa poluării nu poate fi specificată, deoarece păcura se află în apă de mult timp.

„Petele de gudron găsite pe plaje în ultimele zile sunt rămășițe ale unei poluări vechi cu petrol, care se află în mediul marin de mult timp. Aceste depozite sunt fracțiuni grele reziduale de produse petroliere care au suferit procese naturale. Din cauza schimbării puternice a compoziției, nu se pot determina nici originea, nici vechimea lor. Formațiuni similare se pot deplasa pe distanțe mari. Poluări similare au fost înregistrate și pe coasta de sud a României", se arată în comunicat.

În ultimele zile, au existat cel puțin 40 de semnale de poluare cu păcură numai pe coasta de sud a Mării Negre. Inspecția de mediu din Burgas are raportări de pete de păcură pe plajele de la Sozopol la Sinemoreț. Anterior, poluarea a fost observată și în regiunea Kamcia, lângă Varna.

Păcura ar putea migra inclusiv spre litoralul românesc

Nu există informații despre deversări recente de petrol în Marea Neagră, a mai declarat Ministerul Transporturilor. Agenția pentru Administrație Maritimă monitorizează constant navele din porturile bulgare, precum și spațiul maritim.

Nu există raportări de incidente maritime în regiune.

Ultima deversare majoră de păcură în Marea Neagră a avut loc la începutul anului 2025. Cu puțin timp înainte, două petroliere rusești s-au scufundat în strâmtoarea Kerci în timpul unei furtuni puternice. Poluarea a fost detectată la sute de kilometri distanță. Chiar atunci, specialiștii au avertizat că petele ar putea ajunge în Bulgaria, România și Turcia.