Donald Trump anunță că paracetamolul administrat în timpul sarcinii conduce la autism la noul născut. Big Pharma il contrazice si intrerupe transmisia de la Casa Albă

Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente va informa medicii că utilizarea Tylenolului (paracetamol) în timpul sarcinii poate fi asociată cu un „risc foarte crescut de autism", în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur.

Experţii Big Pharma spun că există multiple cauze ale autismului, iar ştiinţa care arată o legătură între autism şi Tylenol nu este încă stabilită. Fără tratament, febra poate fi periculoasă atât pentru făt, cât şi pentru persoana însărcinată, spun experţii. Riscurile includ avort spontan, malformaţii congenitale şi hipertensiune arterială.

Interesant este ca la cateva minute de la inceputul conferintei de presa de la Casa Alba, mai multe televiziuni de top (mai intai Fox News, apoi CNN, urmate de NBC etc.) au intrerupt transmisia, iar asta dupa ce intreaga zi au dat teasere cu evenimentul. Televiziunile americane de varf sunt controlate de elita financiara care detine si marile companii de medicamente care sunt cunoscute la modul general ca Big Pharma. Faptul este fara precedent in istoria televiziunilor.

Studiile arată că, la un moment dat în timpul sarcinii, majoritatea persoanelor utilizează acetaminofen (substanta activa din paracetamol), comercializat sub numele de Tylenol. Acetaminofenul este considerat singura opţiune sigură, disponibilă fără prescripţie medicală, pentru tratarea durerii sau febrei la femeile însărcinate. Alte opţiuni comune pentru ameliorarea durerii, precum ibuprofenul sau aspirina în doze normale, pot creşte riscul de complicaţii grave în timpul sarcinii.

Vorbind de la Casa Albă alături de secretarul american pentru sănătate şi servicii sociale Robert F. Kennedy Jr., comisarul Administraţiei americane pentru alimente şi medicamente Dr. Marty Makary, directorul Institutului Naţional de Sănătate din SUA Dr. Jay Bhattacharya şi administratorul Centrelor americane pentru servicii Medicare şi Medicaid Dr. Mehmet Oz, Trump nu s-a limitat la comentarii referitoare la Tylenol în timpul sarcinii.

El a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor şi chiar pentru amânarea vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuţi - o strategie de sănătate publică care a dus infecţia la copii la un pas de eradicare - până la vârsta de 12 ani. „Este prea mult lichid, prea multe lucruri diferite intră în organismul acelui copil", a spus Trump, fără a furniza dovezi suplimentare.

Trump i-a mulţumit lui Kennedy pentru că a adus autismul „în prim-planul politicii americane, alături de mine". Kennedy, un activist anti-vaccinare de lungă durată, a promovat teorii discreditate potrivit cărora vaccinurile provoacă autism. „Am înţeles mult mai multe decât mulţi dintre cei care au studiat acest subiect", a spus Trump. Mesajele transmise luni de Kennedy şi FDA au fost mai moderate decât avertismentele repetate ale lui Trump de a nu lua Tylenol în timpul sarcinii şi de a nu-l administra copiilor.