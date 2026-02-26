Uluitorele previziuni despre AI ale celui care a refuzat Pentagonul ca să supravegheze populația

Este o framantare uriasa in cateva state super dezvoltate tehnologic din SUA cu privire la avansul accelerat al sistemelor AI. Cateva corporatii americane controleaza intreaga evolutie prin modelele lor cunoscute: Anthropic - Claude; xAi - Grok, Google - Gemini, OpenAI - ChatGPT.

Tot ce facem in viata noastra se rezuma la interactiunea cu aceste servicii si produse. Comisia Europeana este deja in razboi cu mogulii big tech pentru ca incalca o multitudine de reglementari privind protectia utilizatorilor. Dar mai periculos este ca in SUA acesti țari cibernetici pot ajunge mana forte a administratiei. Dezvoltarea hipersonica a industriei va lasa hazardul sa decida in ce directie ne indreptam.

Spre exemplu, cand Departamentul Apararii (redenumit Departamentul de razboi) a cerut Anthropic sa permita modulelor sale AI sa proceseze date pentru supravegherea exhaustiva a populatiei si dotarea armelor cu capacitati AI autonome (fara interventie umana) CEO ul Dario Amodei a refuzat, pe motiv ca riscurile unei preluari ostile a functiilor umane sunt iminente si va fi imposibil de controlat procesul.

Urmarea: armata americana e pregatita sa inlocuiasca partenerul strategic Anthropic cu xAi compania lui Elon Musk. Modelul sau Grok a fost deja sanctionat in mai multe tari pentru ca este o sursa de deepfake si pornografie pe scara larga. Mai jos puteti citi predictiile lui Dario Amodei care sunt consonante cu ale altor experti si cercetatori din mediul AI. Dar inainte de asta, tineti cont ca pentru Romania revolutia AI va veni precum un tsunami. Rezilienta la crize - pe care autoritatile presupun ca o intretin in parametri siguri - va fi spulberata de orice inamic sau agresor inarmat cu sisteme AI, scrie Claudiu Lucaci într-un text pe Facebook.

Previziunile lui Amodei de la Anthropic:

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, avertizează în Axios despre riscurile grave provocate de super-inteligența artificială care va apărea în curând, îndemnând la o pregătire urgentă a societății. Amodei prezice că AI va depăși capacitățile umane în toate domeniile în câțiva ani, dacă progresul continuă, comparând-o cu o „țară de genii" cu inteligență la nivel de Nobel, în domenii precum chimia și ingineria.

Sistemele sociale, politice și tehnologice actuale ar putea să nu facă față acestei puteri. Omenirea se confruntă cu o tranziție pivotală care ar putea redefini specia umana.

Riscuri cheie:

• Șomaj masiv. AI ar putea perturba 50% dintre locurile de muncă entry-level pentru angajatii white collar în 1-5 ani. Vor fi sisteme capabile să depășească toți oamenii în 1-2 ani.

• Securitate națională: AI ca putere de stat-națiune, cum ar fi crearea autonomă de arme sau agenți biologici, reprezintă cea mai mare amenințare din ultimul secol.

• Terorism: Progresele în biologie permit teroriștilor cu acces la cercetare avansata să efectueze atacuri biologice țintite cu victime în masă.

• Autoritarism: Regimurile autoritariste sau hibride ar putea exploata AI pentru control, permițând „autoritarismul susținut de AI".

Amodei critică potențialul companiilor de AI de manipulare a opiniilor prin centre de date și influență asupra utilizatorilor.

El cere transparență din partea liderilor nationali și filantropie din partea bogaților pentru a naviga printre aceste provocări. Deși optimist, el vede următorii ani ca fiind extrem de solicitanți".