Europa așteaptă „aprobarea" lui Putin pentru trimiterea de forțe de menținere a păcii în Ucraina. Noi discuții la Geneva. Trump vrea să se încheie războiul într-o lună
Postat la: 26.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Liderii europeni intenționează să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina doar dacă Rusia își va da acordul, temându-se că, în lipsa consimțământului Moscovei, forțele europene ar putea fi considerate ținte legitime de război.
Conform publicației The Telegraph, acest lucru ar putea compromite planurile de menținere a încetării focului între Ucraina și Rusia, făcând întreaga inițiativă dependentă de voința președintelui rus, Vladimir Putin.
Surse citate de ziar afirmă că tot mai mulți membri ai așa-numitei coaliții de voință, formată din țări dispuse să participe la misiune recunosc în mod privat că desfășurarea efectivă a trupelor depinde de acordul Kremlinului.
Un diplomat de rang înalt a declarat că Franța și Regatul Unit au precizat că vor trimite trupe „doar cu acordul Rusiei". Motivul este simplu: fără susținerea Moscovei, orice forță europeană ar putea fi percepută ca o țintă legitimă.
„Dacă Rusia va spune că nu suntem de acord și că aceste trupe sunt ținte, atunci va trebui să trimită alt tip de forțe. Acordul sau refuzul Rusiei va avea un impact major", a explicat sursa citată.
O altă sursă a adăugat că, în practică, guvernele europene au oferit Moscovei un fel de drept de veto asupra planurilor coaliției, punând astfel Rusia în poziția de a negocia condițiile pentru participarea la masa discuțiilor.
Opinia publică din Franța și Germania rămâne în mare parte împotriva trimiterii propriilor trupe în Ucraina pentru misiuni de menținere a păcii.
Kievul și Washingtonul urmau să deschidă joi o nouă rundă de discuții la Geneva, menită să pună capăt invaziei de patru ani a Ucrainei de către Moscova, în contextul în care Rusia a lansat noi atacuri peste noapte.
Întâlnirea îi va reuni pe negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, și pe reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, o sesiune trilaterală completă cu participarea Rusiei fiind așteptată la începutul lunii martie.
Întâlnirile reprezintă cea mai recentă rundă de negocieri conduse de Trump, care până acum nu au reușit să facă progrese semnificative în ceea ce privește încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.
Washingtonul face presiuni pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, care a provocat sute de mii de morți și a distrus porțiuni mari de teritoriu, în special în estul și sudul Ucrainei.
Agenția de știri rusă Tass a relatat că trimisul Kremlinului pentru afaceri economice, Kirill Dmitriev, intenționează, de asemenea, să se afle în orașul elvețian.
„Dmitriev intenționează să sosească joi la Geneva pentru a continua negocierile cu americanii pe teme economice", a precizat o sursă anonimă.
Kievul speră că progresele tangibile de la Geneva ar putea deschide calea pentru discuții la nivel de lideri.
Cu câteva ore înainte de întâlnire, forțele ruse au lansat un val de atacuri în Ucraina înainte de răsăritul soarelui.
Jurnaliștii AFP au auzit mai multe explozii în centrul Kievului la scurt timp după ce autoritățile au avertizat cu privire la ținte care se apropie.
Timur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului, a declarat ulterior că Rusia folosește drone și rachete balistice pentru bombardarea capitalei.
Atacuri au avut loc și în regiunile Harkov, Zaporojie și Dnipropetrovsk, oficialii raportând șapte răniți numai în Harkov.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat miercuri cu președintele SUA, Donald Trump, înainte de discuții, la care au participat atât Witkoff, cât și Kushner, în cadrul apelului de 30 de minute.
Zelenski a declarat pe rețelele de socializare că „au discutat despre problemele pe care reprezentanții noștri le vor aborda mâine la Geneva în cadrul întâlnirii bilaterale, precum și despre pregătirile pentru următoarea întâlnire a echipelor complete de negociere în format trilateral, chiar la începutul lunii martie".
„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze o oportunitate de a duce discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această secvență de pași. Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt în sfârșit războiului", a adăugat el.
Liderul ucrainean a declarat deja că ar trebui să aibă loc o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a rezolva cele mai dificile probleme.
Discuțiile, bazate pe un plan american dezvăluit la sfârșitul anului trecut, sunt blocate în principal în ceea ce privește soarta Donbasului, regiunea industrială din estul Ucrainei care a fost epicentrul luptelor.
Rusia insistă să obțină controlul deplin asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei și a amenințat că o va prelua prin forță dacă Kievul nu cedează la masa negocierilor.
Însă Ucraina a respins cererea și a semnalat că nu va semna un acord fără garanții de securitate care să descurajeze Rusia de o nouă invadare.
Președintele Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că intenționează să pună capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil, a relatat Axios, citând un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu conversația.
Convorbirea telefonică de 30 de minute a fost prima dintre Trump și Zelenski de la întâlnirea lor de la Davos, la sfârșitul lunii ianuarie. A avut loc la o zi după a patra aniversare a invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia și cu o zi înainte ca reprezentanții speciali ai lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, să se întâlnească cu echipa de negocieri a lui Zelenski la Geneva.
Ambii reprezentanți speciali ar fi fost prezenți și ei în timpul convorbirii telefonice de miercuri.
Potrivit unei alte surse, reprezentantul rus Kirill Dmitriev ar putea fi, de asemenea, la Geneva joi pentru discuții separate cu reprezentanții speciali americani.
