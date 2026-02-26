Scenariu nuclear alarmant în raportul ISW: Rusia ar putea pregăti o operațiune sub steag fals în Ucraina

Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a declarat într-un raport că Kremlinul ar putea provoca un incident nuclear în Ucraina, într-o tentativă de a devia atenția de la lipsa progreselor pe câmpul de luptă, potrivit Euronews.

„Kremlinul ar putea planifica să dea vina pe Ucraina pentru un incident radiologic generat de Rusia în Ucraina", a declarat think tank-ul american ISW, afirmând că Moscova vede acest lucru ca pe un instrument „pentru a convinge Occidentul să abandoneze Ucraina sau ca pe o nouă încercare de a frânge voința ucrainenilor de a continua să reziste".

„Rusia ar putea provoca intenționat sau neintenționat un incident și apoi ar putea acuza Ucraina că a folosit o armă nucleară sau radiologică", se arată în raport.

Avertismentul ISW vine după ceea ce organizația a numit „o afirmație nefondată" a Serviciului rus de Informații Externe (SVR), potrivit căreia Regatul Unit și Franța încearcă să transfere Ucrainei o „bombă murdară" sau o armă nucleară și sisteme de livrare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mers mai departe, spunând că „intenția Parisului și Londrei de a transfera o bombă nucleară la Kiev reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional".

„Oficiali ruși de rang înalt au amplificat afirmația SVR într-un efort coordonat de informare, pe care ISW îl consideră menit să intensifice retorica privind escaladarea nucleară și să devieze atenția de la aniversarea războiului", a precizat think tank-ul.

Riscurile unui incident nuclear sunt sporite de atacurile repetate ale Rusiei asupra rețelei energetice ucrainene. Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă din 2022, a fost transformată în zonă militarizată și s-a confruntat cu numeroase pene de curent care i-au afectat sistemele de siguranță.

Nici zona Cernobîl nu a fost ferită de pericole. După ce forțele ruse au ocupat temporar regiunea în 2022, săpând tranșee în solul radioactiv, situl a continuat să fie expus. În 2025, un atac cu dronă a lovit structura de siguranță a reactorului avariat. Apoi, la începutul anului 2026, bombardamentele au lăsat temporar zona fără electricitate.

ISW subliniază că retorica nucleară a Rusiei „se încadrează într-un tipar recurent", întrucât Kremlinul a folosit în trecut narațiunea falsă potrivit căreia Ucraina intenționează să utilizeze o „bombă murdară" pentru a influența discuțiile occidentale despre sprijinul pentru Ucraina sau pentru a crea condiții pentru atacuri sub steag fals.

„ISW continuă să evalueze că utilizarea armelor nucleare de către Rusia rămâne puțin probabilă", se arată în raport.

Singura diferență notabilă în noile afirmații este că, de această dată, Moscova indică în mod specific Regatul Unit și Franța.

Cele două țări europene au condus discuțiile din cadrul așa-numitei „Coaliții a celor Dispuși" privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Cea mai recentă reuniune a avut loc marți, în ziua aniversării invaziei la scară largă a Rusiei. Regatul Unit a anunțat tot marți un pachet suplimentar de sprijin pentru Ucraina, puternic criticat de Rusia.