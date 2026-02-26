Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+

România se pregătește să primească lideri euroatlantici la Summitul B9+, programat pe 13 mai la București. Printre invitați se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În ceea ce îl privește pe președintele american Donald Trump, surse oficiale sugerează că acesta ar putea trimite în locul său pe senatorul Marco Rubio. Summitul va reuni statele de pe flancul estic al NATO pentru a discuta securitatea regională și sprijinul acordat Ucrainei.

România intenționează să contribuie prin punerea la dispoziție a bazelor militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii pentru găzduirea trupelor aliate și sprijinul reconstrucției post-conflict din Ucraina, fără implicarea directă a forțelor române în teatru.

În contextul unei redistribuiri strategice a resurselor militare de către SUA, România propune trecerea de la o „prezență militară masivă" la un model de „prezență inteligentă", bazat pe rotația trupelor, tehnologie avansată și capacitate rapidă de reacție, asigurând astfel o securitate sporită pe flancul estic al NATO.