România își inventariază zăcămintele de metale rare și caută companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un prim acord a fost deja semnat

Administrația prezidențială vrea să identifice unele companii, cu garanții serioase, în SUA, pentru parteneriate în exploatarea și rafinarea resurselor pe teritoriul României. România derulează în prezent un amplu proces de inventariere a zăcămintelor de pământuri rare și minereuri critice, cu obiectivul clar de a atrage investitori puternici din Statele Unite, arată Antena 3 CNN, care citează surse de la Palatul Cotroceni.

Administrația de la București lucrează îndeaproape cu administrația SUA pentru acest proiect crucial, au precizat sursele citate, subliniind că implicarea României în Coridorul Vertical consolidează atât securitatea energetică regională, cât și parteneriatul strategic cu Washingtonul. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunța recent, că România a semnat un acord cu o companie din SUA cu licențe pentru zăcăminte din Groenlanda și că „vom avea o rafinărie de minerale rare".

„Am semnat un termen de acord cu o mare companie minieră din SUA, care deține licențe pentru exploatarea zăcămintelor rare din Groenlanda. Până la jumătatea lunii aprilie vom cristaliza clar termenii, materialele procesate în România, condițiile și finanțările, iar Guvernul României va aproba memorandum-ul pentru realizarea primului proiect integrat între extracție, rafinare și consum ulterior. Acea companie are deja contracte cu mari companii din industria aerospațială din SUA", a precizat atunci ministrul Energiei.

Totodată, la începutul lunii, consilierul prezidențial Radu Burnete declara, după o vizită la Washington, că obiectivul discuțiilor bilaterale este ca firme americane și române să extragă și să rafineze minerale critice în România, „cu dublu beneficiu": securizarea lanțurilor de aprovizionare occidentale și consolidarea economiei naționale.