Donald Trump e convins că băuturile acidulate de tip fast-food omoară celulele canceroase pentru că pârjolesc iarba!

Celebrul Dr. Mehmet Oz a adus in atentia publicului o teorie controversată legată de „arderea grăsimii" și riscul de cancer. Potrivit acestuia, Donald Trump are o convingere neobișnuită în ceea ce privește băuturile carbogazoase. Liderul american consumă frecvent sucuri carbogazoase de tip "diet" si care sunt frecvente la fast-food. El își susține alegerea prin propriile explicații despre efectele asupra organismului.

Declarațiile lui Dr. Oz, medic și om politic, sugerează că aceste idei sunt discutate chiar în cercul apropiat al președintelui și au stârnit reacții critice din partea specialiștilor, care pun sub semnul întrebării validitatea acestor teorii. Una dintre cele mai discutate afirmații atribuite lui Donald Trump vine dintr-o relatare făcută de Dr. Oz într-un podcast recent, unde acesta a explicat logica președintelui privind Diet Coke (Cola dietetică).

„Tatăl tău argumentează că Diet Coke este bună pentru el pentru că omoară iarba - dacă este turnată pe iarbă - deci, prin urmare, trebuie să omoare și celulele canceroase din interiorul corpului", a povestit Oz într-o discuție avută cu Donald Trump Jr. Dr. Oz a mai relatat un alt episod petrecut la bordul aeronavei prezidențiale, unde președintele Trump ar fi fost văzut cu o băutură Fanta pe birou.

„Eram în Air Force One zilele trecute și intru acolo pentru că vrea să vorbim despre ceva, iar el avea un suc portocaliu pe birou. Avea o Fanta pe masă. Și am spus: Glumești, nu?", a povestit Oz. În acel moment, potrivit medicului, Trump ar fi reacționat zâmbind. „Știi, chestia asta este bună pentru mine, omoară celulele canceroase", continuând apoi într-un ton relaxat că băutura „nu poate fi rea" pentru că este „proaspăt stoarsă".

Afinitatea lui Trump pentru băuturile carbogazoase este bine documentată de-a lungul anilor. Încă din timpul primului său mandat, el a devenit faimos pentru consumul constant de Diet Coke, ajungând chiar să instaleze un buton special în Biroul Oval pentru a comanda rapid băutura preferată. Potrivit apropiaților, acest obicei a devenit parte din rutina sa zilnică, iar brandul The Coca-Cola Company, care deține și Fanta, a menționat chiar în mod simbolic legătura sa cu președintele în cadrul unor evenimente oficiale.

Deși multe dintre declarațiile atribuite lui Donald Trump sunt interpretate ca glume sau exagerări, Dr. Oz sugerează că acestea reflectă o viziune personală asupra alimentației și sănătății, bazată pe o teorie bizară despre cola. În același timp, medicul a subliniat că președintele continuă să aibă un stil de viață neconvențional, bazat pe fast food și băuturi carbogazoase, dar că, în mod surprinzător, își menține un nivel ridicat de energie.

„El nu vrea să se îmbolnăvească, așa că mănâncă junk food, dar de la producători mari, cu control al calității", a explicat Oz, sugerând că Trump își justifică alegerile prin ideea de „siguranță alimentară". Chiar ieri au devenit publice imagini cu o comandă de la McDonald's primită de președinte la Casa Albă.

În aceeași serie de declarații, Dr. Oz a reiterat că Trump își apără constant alegerile alimentare, chiar și în fața criticilor medicale, susținând că unele băuturi sau produse aparent nesănătoase ar putea avea efecte neașteptate. Această abordare contrastează puternic cu recomandările experților în nutriție, care avertizează că băuturile carbogazoase și alimentele procesate pot fi asociate cu probleme metabolice, inclusiv diabet de tip 2 sau cancer.