Dr. Antonio Franco, doctorul vedetelor din Italia, cucerește Bucureștiul cu Lipo VASER 360 și BBL

Când vorbim despre transformări spectaculoase și frumusețe redefinită, numele Dr. Antonio Franco apare tot mai des. Supranumit de presa italiană „doctorul vedetelor”, el și-a câștigat renumele în Milano, locul unde eleganța și rafinamentul se împletesc cu inovația. Numeroase vedete de televiziune, influenceri și personalități mondene au apelat la el, impresionate de modul în care îmbină precizia medicală cu viziunea artistică.

Astăzi, activitatea sa nu se mai limitează la Italia. Bucureștiul a devenit o a doua casă profesională, loc unde Dr. Franco aduce cele mai noi tehnici din estetica modernă. „România are femei superbe, cu un simț al frumuseții foarte rafinat. Mă bucur să pot împărtăși aici experiența mea”, mărturisește el.

Lipo VASER 360 – tehnologia care conturează corpul

Printre procedurile pe care le-a introdus în România, Lipo VASER 360 ocupă un loc de top. Această metodă revoluționară folosește ultrasunete pentru a extrage delicat grăsimea, protejând țesuturile și păstrând pielea fermă. Diferența față de liposucția clasică este semnificativă: remodelarea se realizează complet, vizând abdomenul, flancurile și spatele pentru un efect tridimensional.

„Tehnica 360 transformă talia într-o adevărată sculptură, vizibilă din toate unghiurile”, explică Dr. Franco. Rezultatul este un trunchi armonios, perfect conturat, fără imperfecțiuni și cu o estetică naturală.

Brazilian Butt Lift – un posterior natural și atrăgător

Partea spectaculoasă a transformării apare atunci când grăsimea extrasă este purificată și reintrodusă în zona fesierilor. Astfel se obține Brazilian Butt Lift, cunoscut ca BBL, o procedură menită să ofere volum și formă feselor, fără a folosi implanturi artificiale.

Posteriorul capătă un aspect ferm și plin de vitalitate, păstrând în același timp naturalețea liniilor corpului. „BBL-ul înseamnă o ridicare elegantă, cu rezultate demne de covorul roșu”, spune specialistul.

Combinația dintre Lipo VASER 360 și BBL a devenit rapid preferata vedetelor și, treptat, și a pacientelor din România, care caută un echilibru între senzualitate și rafinament. Experiența oferită de Dr. Franco este completată de un protocolul de recuperare care include drenaj limfatic personalizat, terapie cu lumină LED roșie pentru stimularea pielii, oxigenare hiperbară. Acestea ce accelerează procesul de vindecare.

Gladiator Abs și alte tehnici inovatoare

Dr. Antonio Franco nu este doar un expert în Lipo VASER 360 și BBL. El este și creatorul tehnicii „Gladiator Abs”, o metodă care definește abdomenul masculin într-un mod spectaculos, oferind aspectul natural de „six-pack”. Rezultatele sunt impresionante, iar atât bărbații, cât și femeile apelează la el pentru a obține o siluetă sculptată, dar echilibrată.

Astfel, numele său a devenit sinonim cu excelența în chirurgie estetică. Cei interesați de transformările spectaculoase realizate de Dr. Franco pot descoperi mai multe detalii pe pagina sa oficială:https://www.instagram.com/dr.adoniseclat.s.r.l.

De la Milano la București, Dr. Antonio Franco continuă să redefinească estetica modernă. Pentru unii, este un medic talentat. Pentru alții, este un artist care modelează corpuri și redă încredere. „Frumusețea autentică înseamnă proporție și echilibru. Tehnologia ajută, dar adevărata diferență o face viziunea chirurgului”, spune el.