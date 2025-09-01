Dr. Antonio Franco, doctorul vedetelor din Italia, cucerește Bucureștiul cu Lipo VASER 360 și BBL
Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Când vorbim despre transformări spectaculoase și frumusețe redefinită, numele Dr. Antonio Franco apare tot mai des. Supranumit de presa italiană „doctorul vedetelor”, el și-a câștigat renumele în Milano, locul unde eleganța și rafinamentul se împletesc cu inovația. Numeroase vedete de televiziune, influenceri și personalități mondene au apelat la el, impresionate de modul în care îmbină precizia medicală cu viziunea artistică.
Astăzi, activitatea sa nu se mai limitează la Italia. Bucureștiul a devenit o a doua casă profesională, loc unde Dr. Franco aduce cele mai noi tehnici din estetica modernă. „România are femei superbe, cu un simț al frumuseții foarte rafinat. Mă bucur să pot împărtăși aici experiența mea”, mărturisește el.
Lipo VASER 360 – tehnologia care conturează corpul
Printre procedurile pe care le-a introdus în România, Lipo VASER 360 ocupă un loc de top. Această metodă revoluționară folosește ultrasunete pentru a extrage delicat grăsimea, protejând țesuturile și păstrând pielea fermă. Diferența față de liposucția clasică este semnificativă: remodelarea se realizează complet, vizând abdomenul, flancurile și spatele pentru un efect tridimensional.
„Tehnica 360 transformă talia într-o adevărată sculptură, vizibilă din toate unghiurile”, explică Dr. Franco. Rezultatul este un trunchi armonios, perfect conturat, fără imperfecțiuni și cu o estetică naturală.
Brazilian Butt Lift – un posterior natural și atrăgător
Partea spectaculoasă a transformării apare atunci când grăsimea extrasă este purificată și reintrodusă în zona fesierilor. Astfel se obține Brazilian Butt Lift, cunoscut ca BBL, o procedură menită să ofere volum și formă feselor, fără a folosi implanturi artificiale.
Posteriorul capătă un aspect ferm și plin de vitalitate, păstrând în același timp naturalețea liniilor corpului. „BBL-ul înseamnă o ridicare elegantă, cu rezultate demne de covorul roșu”, spune specialistul.
Combinația dintre Lipo VASER 360 și BBL a devenit rapid preferata vedetelor și, treptat, și a pacientelor din România, care caută un echilibru între senzualitate și rafinament. Experiența oferită de Dr. Franco este completată de un protocolul de recuperare care include drenaj limfatic personalizat, terapie cu lumină LED roșie pentru stimularea pielii, oxigenare hiperbară. Acestea ce accelerează procesul de vindecare.
Gladiator Abs și alte tehnici inovatoare
Dr. Antonio Franco nu este doar un expert în Lipo VASER 360 și BBL. El este și creatorul tehnicii „Gladiator Abs”, o metodă care definește abdomenul masculin într-un mod spectaculos, oferind aspectul natural de „six-pack”. Rezultatele sunt impresionante, iar atât bărbații, cât și femeile apelează la el pentru a obține o siluetă sculptată, dar echilibrată.
Astfel, numele său a devenit sinonim cu excelența în chirurgie estetică. Cei interesați de transformările spectaculoase realizate de Dr. Franco pot descoperi mai multe detalii pe pagina sa oficială:https://www.instagram.com/dr.adoniseclat.s.r.l.
De la Milano la București, Dr. Antonio Franco continuă să redefinească estetica modernă. Pentru unii, este un medic talentat. Pentru alții, este un artist care modelează corpuri și redă încredere. „Frumusețea autentică înseamnă proporție și echilibru. Tehnologia ajută, dar adevărata diferență o face viziunea chirurgului”, spune el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trump e mai criptic decât Schwab: "Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează!"
Președintele american Donald Trump a postat o fotografie cu el pe Truth Social cu descrierea: „Lumea va ințelege i ...
-
Ursula a venit ca sa-si bata joc de noi: Cel mai mare benefiar al investițiilor de 150 miliarde de euro in apărare va fi Polonia dar noi sa platim!
Un nou plan de accelerare a investițiilor UE in aparare cu 150 de miliarde de euro va fi cel mai benefic pentru Polonia, ...
-
O monedă de argint cu chipul lui Vladimir Putin, lansată în Germania
Dupa cum spune presa germana, inițiativa aparține revistei germane Compact. Moneda „Patriotul Putin" poate fi ...
-
Avionul Ursulei von der Leyen, forțat să aterizeze la Plovdiv - Se bănuiește o interferență rusească
Un atac de interferența suspectat a fi orchestrat de Rusia a dezactivat duminica sistemele GPS ale unui aeroport din Bul ...
-
Matteo Salvini: Războaiele cu Rusia nu au adus nimic bun Europei
Orice razboi purtat de europeni impotriva Rusiei nu a adus nimic bun Europei, iar in locul escaladarii militare, UE ar t ...
-
ACUFENE (Tinitus) - Cum ne pot afecta acufenele calitatea vieții?
Un țiuit constant in urechi, un bazait care nu dispare nici cand e liniște, un zgomot imaginar care devine obositor &nda ...
-
Cum alegi electrocasnicele în funcție de designul mobilei de bucătărie
Într-o bucatarie moderna, electrocasnicele nu mai sunt doar obiecte utile – ele sunt parte integranta a desi ...
-
Cum alegi firma de securitate potrivita intr-un mediu competitiv
Într-o piața in care numeroase companii promit „cele mai bune servicii de paza și protecție”, cum știi ...
-
O echipă de cercetători spune că a descoperit cheia apariției vieții pe Pământ. Totul se reduce la o chimie foarte simplă
O echipa de biologi de la University College London susține ca a reușit sa demonstreze, in condiții controlate, modul in ...
-
Uite de ce ne tin in inflatie si faliment! Românii își schimbă obiceiurile: Magazinele "la colț de stradă" pierd teren, supermarketurile câștigă. Multinationalele, scutite de taxe
Magazinele de proximitate, candva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioada dificila. Dupa cațiva ani de expansi ...
-
Jaf ca-n filme la un magazin Dior: hoții au folosit o metodă ingenioasă și au furat articole de lux de 200.000 de euro
Un furt spectaculos s-a petrecut noaptea trecuta la magazinul Dior de pe Via Strozzi din Florența, unde hoții au sustras ...
-
Urmează un val de falimente în România. Peste 160.000 de firme, cu 650.000 de angajați, sunt în pragul colapsului!
Un barometru arata ca 67% dintre managerii chestionați considera intarzierea plaților o vulnerabilitate sistemica pentru ...
-
A venit marele anunț așteptat de toată lumea: Când începe, de fapt, Programul Rabla 2025 și care e valoarea totală
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anuntat ca programul Rabla pentru persoane fizice va incepe cel tarziu la finalul ...
-
Nebunie generală pe piața muncii: Companiile plătesc oameni cu bani grei care să repare greșelile inteligenței artificiale
"Boom-ul" generativ AI, care parea sa amenințe locurile de munca din domenii precum scrisul, arta și programarea, a desc ...
-
Cum să alegi jocurile de noroc potrivite dacă preferi un ritm mai lent, fără elemente care să îți distragă atenția?
Daca iți place sa joci in liniște și fara agitație vizuala, selecția jocului conteaza enorm. Alegerea potrivita iți poat ...
-
Panică pe litoralul românesc: O sferă metalică cu inscripții rusești a fost găsită în apă. Turiștii au fost evacuați
Un obiect negru, cu forma ascuțita, a fost observat duminica in apropierea țarmului, in zona "Micul Golf", din localitat ...
-
„Secolul umilinței" al Europei ar putea fi abia la început (Politico)
Dupa infrangerea suferita in fața britanicilor in primul razboi al opiului, dinastia Qing a semnat in 1842 un tratat car ...
-
Impozitul pe locuințe crește cu 80% din 2026. Ce sumă va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Impozitul pe locuințe va inregistra, de anul viitor, o creștere de aproape 80%, depașind prognoza inițiala a premierului ...
-
Pământul "vibrează" în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen
Un fenomen ciudat a fost descoperit in 1960 de geologul Jack Oliver: o serie de microseisme regulate care continua sa fa ...
-
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Textele sacre ale celor trei mari religii monoteiste - creștinismul, islamul și iudaismul - ofera justificari pentru toa ...
-
Probleme foarte mari în Germania: Rusia a trimis multe drone de spionaj, fix pe rutele de transport ale armelor
Drone de supraveghere au survolat recent rute in Germania de Est, tranzitate de material trimis de catre aliati Ucrainei ...
-
Cea mai bizară creatură de pe Pământ: are nouă creiere, trei inimi și sânge albastru
De-a lungul timpului, miturile și superstițiile au inconjurat caracatița cu o aura misterioasa, prezentand-o fie ca o cr ...
-
De unde a plecat zvonul că Donald Trump ar fi mort
O declarație neclara a vicepreședintelui J.D. Vance a aprins un val de speculații pe rețelele sociale, unde a inceput sa ...
-
Cercetătorii confirmă: adânc, sub picioarele noastre, se află o lume ascunsă, vastă și uimitoare
Adanc, dincolo de straturile de sol și roca pe care le cunoaștem, se afla o lume ascunsa, vasta și uimitoare. Acolo exis ...
-
Doua inotatoare italiene care se intorceau acasa de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost retinute pentru scurt timp de autoritatile aeroport
Doua inotatoare italiene care se intorceau acasa de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost retinute pentru scurt ...
-
Un tânăr a fabricat șantajul perfect: A amenințat o minoră cu imagini intime, dar un artificiu legal îl scapă basma curată
Un tanar din Iași, condamnat pentru șantaj și influențarea declarațiilor, a primit o pedeapsa simbolica dupa ce o buna p ...
-
Prima mașină zburătoare din lume începe testele în Silicon Valley
Dupa aproape un deceniu de dezvoltare, prima mașina zburatoare complet electrica din lume, creata de startup-ul american ...
-
Bază secretă a Coreei de Nord confirmată lângă China. Aceasta ar ascunde rachete nucleare capabile să lovească SUA
Un nou raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS) scoate la iveala o piesa importanta din arsenalul ...
-
Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire
Un nou scandal de proporții afecteaza administrația președintelui Donald Trump, dupa ce The Wall Street Journal a dezval ...
-
Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde
Un sistem de arme cu energie direcționata a doborat simultan 49 de drone in timpul unui test desfașurat in statul Indian ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu