Petrișor Peiu ales șef al BNC al AUR și Andrei Gușă ca vicepreședinte în urma procesului intern de vot desfășurat electronic. Lista completă a eșalonului doi

Noul președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului. Au mai fost aleși ca vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă (în foto), Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

"Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului, care va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul de unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor", precizează AUR într-un comunicat oficial. "Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice", spune AUR.