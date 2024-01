Evoluția cazinourilor: De la curțile regale la platformele online

Originea exactă a jocurilor de noroc este necunoscută. În general, se crede că jocurile de noroc, într-o formă sau alta, au fost întâlnite în aproape toate societățile din istorie.

De la Mesopotamia antică, greci și romani până la Franța lui Napoleon și Anglia elisabetană, o mare parte din istorie este plină de povești despre divertisment bazat pe jocuri de noroc. Joacurile de noroc erau cunoscute si ca jocuri aristocratice, care se derulau pe langa curtile regale. Nu erau insa exclusiviste. Jocuri de zaruri se practicau in toate clasele sociale, inca din cele mai vechi timpuri.

Prima casă de jocuri de noroc europeană cunoscută, care nu se numește cazinou, deși corespunde definiției moderne, a fost Ridotto, înființată în Veneția, Italia, în 1638 de către Marele Consiliu al Veneției pentru a oferi jocuri de noroc controlate în timpul sezonului de carnaval. A fost închisă în 1774, deoarece guvernul orașului a considerat că sărăcește nobilimea locală.

În istoria americană, primele stabilimente de jocuri de noroc erau cunoscute sub numele de saloons. Crearea și importanța saloanelor a fost influențată în mare măsură de patru orașe mari: New Orleans, St. Louis, Chicago și San Francisco. În saloane, călătorii găseau oameni cu care să vorbească, cu care să bea și, adesea, cu care să joace. La începutul secolului al XX-lea, în SUA, jocurile de noroc au fost interzise de legislația statelor. Cu toate acestea, în 1931, jocurile de noroc au fost legalizate în tot statul Nevada, unde au fost înființate primele cazinouri legalizate din SUA. În 1976, New Jersey a permis jocurile de noroc în Atlantic City, în prezent al doilea cel mai mare oraș de jocuri de noroc din SUA.

Originea numelui casino se regaseste in Italia

Jocurile de noroc au evoluat foarte mult în ultimii ani cu ajutorul tehnologiei portabile si online. Si casino online România sunt in plina ascensiune. Dar ideea inițială a jocurilor de noroc a rămas în mare parte aceeași de-a lungul mileniilor. Jocurile de noroc au existat înainte ca omul să inventeze moneda bătută. Înainte ca oamenii să parieze bani, ei pariau pe bunurile lor, cum ar fi hrana, pământul sau animalele.

După ce prima monedă a fost bătută în secolul al VII-lea, jocurile de noroc au început să folosească bani. Jocurile de noroc au rămas la fel după aceea până când au fost inventate mediile de joc controlate, cunoscute și sub numele de cazinouri, în anii 1600. Oamenii jucau în aceste medii, mai degrabă decât în intimitatea casei cuiva, pe străduțele din spate sau în localurile de băutură.

Unii experți cred că Italia a fost locul de naștere al cazinoului (din italienescul casino - căsuță), iar din Italia, acesta s-a răspândit în întreaga Europă și, în cele din urmă, a ajuns în Statele Unite. Jocuri de noroc au existat si in Asia, atat in Orientul indepartat (China si Japonia) cat si in cel apropiat (Persia, Arabia, Turcia)

In Statele Unite ale Americii ascensiunea a fost una uimitoare, cu mult mai dificilă fata de Europa. După secole de bătălii dus-întors privind legalitatea jocurilor de noroc la nivel statal și federal, acestea au fost în cele din urmă legalizate în anumite state din SUA, precum Nevada, pentru a stimula creșterea economică în timpul Marii Depresiuni.

După aceea, jocurile de noroc s-au răspândit, s-au modernizat și au devenit legale în 48 de state. Iar cândva în anii '90, odată cu inventarea internetului, jocurile de noroc și-au făcut debutul online și de atunci au devenit o industrie de miliarde de dolari.

O scurtă istorie a jocurilor de noroc:

2300 î.Hr. Este consemnată prima înregistrare cunoscută a jocurilor de noroc.

600 î.Hr. În secolul al VII-lea, în Lidia, este inventată prima monedă bătută.

800 d.Hr. În China a fost înregistrată prima înregistrare a cărților de joc.

1600 Primul cazinou este inventat în Italia.

1800 Casele de jocuri de noroc au devenit mai frecvente în Europa și au apărut în SUA.

1850 Prima mașină de joc cunoscută a fost inventată în jurul anului 1850.

1930 Jocurile de noroc au fost legalizate în anumite state, creându-se centre de jocuri de noroc precum Las Vegas, NV și Atlantic City, NJ.

2000 Jocurile de noroc online au devenit o industrie de mai multe miliarde de dolari până la sfârșitul celui de-al doilea mileniu.

2010 Inventarea smartphone-urilor în anii 2000 a adus accesul la jocurile de noroc în palma cuiva până la începutul deceniului următor.

Jocurile de noroc au cucerit lumea

În zilele noastre, cazinourile pot fi găsite în fiecare colțișor al planetei noastre, prezentând o multitudine de jocuri concepute pentru a satisface toate gusturile și capacitățile financiare. De la farmecul atemporal al jocurilor de masă clasice, cum ar fi blackjack și ruleta, până la aparatele de sloturi de ultimă generație și jocurile de video poker de astăzi, cazinourile oferă o formă de divertisment antrenantă și captivantă care s-a dovedit a rezista testului timpului. Fie că frecventați o unitate de tip "brick-and-mortar" sau vă încercați norocul la un cazinou online, jocurile de noroc nu au fost niciodată mai accesibile și mai palpitante.