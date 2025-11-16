O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil
Postat la: 16.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Oamenii de știință avertizează că o zonă slăbită a câmpului magnetic al Pământului, aflată deasupra Atlanticului de Sud, se extinde rapid și ar putea provoca defecțiuni serioase ale sateliților, inclusiv blocaje complete ale acestora, potrivit unui nou studiu.
Câmpul magnetic al Terrei, esențial pentru protejarea vieții împotriva radiațiilor cosmice și a particulelor încărcate de la Soare, este generat de oceanul de fier topit din nucleul exterior al planetei, aflat la aproximativ 3.000 de kilometri adâncime. Mișcarea acestui fier topit generează curenți electrici care creează scutul magnetic al Pământului, însă mecanismele exacte rămân insuficient înțelese, potrivit studiului citat de The Independent.
Folosind măsurători obținute pe parcursul a 11 ani de la trei sateliți identici lansați în 2013, cercetătorii au putut analiza cu precizie semnalele magnetice provenite din interiorul și exteriorul planetei. Concluzia lor: Anomalia Atlanticului de Sud - o zonă în care câmpul magnetic este neobișnuit de slab - s-a extins cu o suprafață echivalentă cu aproape jumătate din Europa continentală față de dimensiunea din 2014.
„Se întâmplă ceva special în această regiune, care face ca câmpul să slăbească într-un mod mai intens", explică autorul principal al studiului, Chris Finlay, de la Universitatea Tehnică din Danemarca.
Cercetătorii cred că această distorsiune este legată de tipare anormale la granița dintre nucleul lichid al Pământului și manta. În loc ca liniile de câmp magnetic să iasă din nucleu, în anumite zone ele se întorc în acesta - un comportament neașteptat. Datele arată, de asemenea, că una dintre aceste zone se deplasează spre vest deasupra Africii, contribuind la extinderea și intensificarea anomaliilor.
Schimbări importante au fost observate și în alte regiuni ale planetei: deasupra Siberiei, câmpul magnetic s-a intensificat, în timp ce a slăbit în zona Canadei. Aceste variații afectează sistemele de navigație prin satelit și determină nivelul de radiații la care sunt expuși sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului.
Specialiștii avertizează că navele spațiale și astronauții - inclusiv cei aflați pe Stația Spațială Internațională - care trec prin Anomalia Atlanticului de Sud ar putea fi expuși unor doze mai mari de radiații decât în trecut. Studiul, publicat în revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, subliniază necesitatea monitorizării continue a câmpului magnetic.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lumea formează „state digitale" bazate pe inteligență artificială - proiect avansat al companiilor Big Tech
În mai 2025, OpenAI a prezentat oficial OpenAI for Countries, o noua inițiativa globala menita sa sprijine guverne ...
-
Minoră de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită în liftul unui bloc din București - Bărbatul a blocat ascensorul între etaje
O fata in varsta de 13 ani a fost agresata sexual și talharita in liftul blocului in care locuiește, situat in Sectorul ...
-
Mancatul optim pentru prelungirea duratei de viata umana este asemeni alimentarii bateriilor de smartphone: intre 20-80%!
Hara hachi bu este un stil de viața din Japonia și iși are originea in tradiția chineza antica ce se inspira de la Confu ...
-
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Producătorii ar fi motivaţi să-şi facă produsele mai sănătoase
Comisia Europeana ia in considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu continuturi ridicate de gr ...
-
Pensionarii speciali ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Cei din Justiție plătesc chirie de cel mult 200 de lei
Pensionarii speciali din ministerele Apararii, de Interne și Justiției risca sa ramana fara locuințe de serviciu pentru ...
-
Mâncarea de post duce la creșterea glicemiei, rezistenta la insulina și sindrom metabolic. Românii fac greseli alimentare care ii imbolnavesc in loc sa-i vindece!
În perioada postului, daca dorim sa ne mentinem o buna stare de sanatate, trebuie sa avem o alimentatie variata si ...
-
Warren Buffet, mișcare interesantă pe piața investițiilor: vinde acțiuni la Apple și mută capitalul spre o altă companie mare. Ce semnal transmite
Berkshire Hathaway a anuntat o participatie de 4,3 miliarde de dolari in Alphabet, compania-mama a Google, si a continua ...
-
Oamenii de știință sunt aproape de o descoperire cu adevărat revoluționară: semnale ce indică o posibilă a cincea forță a naturii
Într -un domeniu al fizicii atomice, unde precizia și predictibilitatea par a fi la ele acasa, oamenii de știința ...
-
Cine se presupune că va fi succesorul lui Tim Cook. Apple grăbește pregătirile pentru tranziţia conducerii companiei
Apple isi intensifica pregatirile pentru tranzitia conducerii companiei, pe masura ce compania se pregateste ca Tim Cook ...
-
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană a Rusiei, pe unde este aprovizionată Coreea de Nord cu muniție
Ucraina a anunțat ca a efectuat un atac asupra transportului feroviar militar al Rusiei, vizand celebra cale ferata Tran ...
-
Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor"
Un om de știința din Japonia a dezvoltat o tehnica care utilizeaza scanari cerebrale și inteligența artificiala pentru a ...
-
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor
Oamenii de știința sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iata cum inteligența artificiala i-ar putea ajuta ...
-
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Un nou studiu deschide o perspectiva neasteptata asupra legaturii dintre imbatranire si cancer. Cercetatorii de la Unive ...
-
China devine centrul global al roboților umanoizi. Asiaticii produc cu o viteză incredibilă, depășind companiile americane din domeniu
Compania specializata in construcția de roboți umanoizi UBTech Robotics, cu sediul in Shenzhen, a livrat sute de astfel ...
-
"Regele asfaltului", o nouă condamnare. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București intr-un nou dosar, in care este acuzat ca ...
-
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare adresată Curții de Justiție a UE în privința instanțelor din România
Comisia Europeana cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sa confirme, fara echivoc, ca instanțele din Romania ...
-
Virusul viu al gripei aviare rămâne în brânza făcută din lapte de la vaci infectate. Care este riscul pentru oameni
Oamenii de știința de la Universitatea Cornell au descoperit ca virusul viu H5N1 poate ramane infecțios in anumite branz ...
-
Pilot în transă halucinogenă: a încercat să oprească motoarele avionului crezând că este deja mort
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat in timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativa de omor dupa ce ...
-
O piramidă uitată de la Giza pare că dezvăluie ceva extrem de important. Primele analize arheologice au depășit orice așteptare
Piramida lui Menkaure, mai puțin celebra, a inceput sa-și dezvaluie secretele, scoțand la iveala doua cavitați misterioa ...
-
Papa Leon nu va mai face anunțul legat de data comună a Paștelui cu ortodocșii, așa cum ar fi vrut papa Francisc
Papa Leon al XIV-lea nu va mai face anunțul mult așteptat privind stabilirea unei date comune a Paștelui intre Biserica ...
-
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor
Domeniul roboticii moi creeaza roboți din materiale precum elastic, cauciuc siliconic sau geluri, cu scopul de a lucra i ...
-
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o disputa fara precedent legata de motivarea deciziei prin care lege ...
-
Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Cand Alexandru Godoroja , Razvan Roman și Teodor Ioan Calin au ajuns in San Francisco, aveau un laptop și o idee indrazn ...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu