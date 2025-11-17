Profitând de ceața deasă și absența dronelor aeriene, o coloană de tancuri rusească a atacat. Ceva robotizat la fel de periculos îi aștepta însă dincolo

Profitând de ceața densă de iarnă din weekend, care făcea imposibilă folosirea eficientă a dronelor aeriene, o coloană mecanizată rusă s-a îndreptat spre Kosteantînivka, un oraș-fortăreață situat la câteva zeci de kilometri nord-est de principalul loc de luptă din regiunea Donețk din estul Ucrainei: ruinele Pokrovsk. Însă prin ceață, atacatorii erau așteptați de altceva: drone terestre.

Ceața poate împiedica zborul sau orbi dronele de supraveghere pe care brigăzile ucrainene, lipsite de infanterie, se bazează pentru a detecta grupurile de asalt rusești care se apropie - și poate împiedica zborul sau orbi dronele FPV pe care aceleași brigăzi se bazează pentru a opri grupurile de asalt. Înrăutățirea vremii de iarnă de-a lungul frontului poate, potrivit analistului Carnegie Endowment, Michael Kofman, „degrada semnificativ" folosirea dronelor de ambele părți. Dar aceasta este o problemă mai mare pentru ucraineni, care se luptă să recruteze suficientă infanterie și depind de drone pentru a acoperi lacunele din apărarea lor.

Dar dacă ciocnirea de sâmbătă este un indiciu, cel puțin o brigadă ucraineană a găsit o modalitate de a menține supravegherea liniei frontului chiar și în cele mai nefavorabile condiții meteorologice. În loc să utilizeze drone de supraveghere aeriană, Brigada 93 Mecanizată „Kholodnyi Yar" a utilizat drone de supraveghere terestră, care nu sunt afectate în mare măsură de cerul înnorat. Brigada Mecanizată 93 a raportat o contraofensivă de succes după ce forțele ruse au încercat un asalt în condiții de ceață densă, în speranța de a orbi dronele aeriene ucrainene.

Inamicul nu a luat în calcul cele mai noi sisteme robotizate de recunoaștere terestră ale Ucrainei, care erau poziționate în spatele liniilor frontului. Acești roboți terestri au detectat coloanele rusești, au transmis coordonatele și au permis operatorilor ucraineni să ghideze dronele FPV către zona țintă, lovind cu succes mai multe tancuri și mașini de luptă ale infanteriei, în ciuda vizibilității reduse. Dronele-bombardier cu camere termice au eliminat apoi forțele rămase. Acest incident evidențiază utilizarea tot mai frecventă a dronelor terestre de către Ucraina pentru misiuni complexe, compensând lipsa de infanterie.