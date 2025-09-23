Evreii se adună în Ucraina pentru pelerinajul de Rosh Hashanah în inima vechiului tinut al khazarilor

Mii de evrei ortodocși s-au adunat luni în orașul ucrainean Uman pentru sărbătorirea Rosh Hashanah, în ciuda avertismentelor din partea Kievului de a nu călători din cauza invaziei ruse. Este al doilea an consecutiv în care pelerinajul are loc în mijlocul războiului din Gaza, un număr mare de pelerini venind din Israel.

În fiecare an, pelerini din Israel și din alte țări călătoresc la Uman, locul de naștere al mișcării ortodoxe hasidice, pentru a sărbători sărbătoarea care marchează Anul Nou evreiesc. Un purtător de cuvânt al poliției de frontieră ucrainene a declarat pentru AFP că „peste 35.000" de persoane au călătorit în Ucraina pentru sărbătoarea de trei zile. Mulțimi de pelerini s-au adunat pe străzile din Uman, un oraș mic situat la aproximativ 300 de kilometri (190 mile) de linia frontului, mulți dintre ei recitând rugăciuni.

Uman este un loc de cult de peste 200 de ani, aflat in inima vechiului tinut al khazarilor mosaici, dar odată cu invazia Rusiei și închiderea spațiului aerian al Ucrainei, călătoria a devenit deosebit de problematică. Orașul a fost ținta unor atacuri aeriene rusești mortale în cei trei ani și jumătate de când Moscova a invadat țara. „Cred că suntem singurii turiști din Ucraina în acest moment", a declarat Ran Frank, 35 de ani, din Ierusalim, pentru AFP. Mulți dintre pelerini au spus că se simt mai în siguranță în Ucraina decât acasă. „Dacă o compari cu Israelul, Ucraina este mult mai vastă și mai întinsă. Așadar, mi-e mai puțin frică aici decât acolo de unde vin", a spus Frank.

Eliran Acoca, în vârstă de 40 de ani, a spus că „nu se teme" de „o bombă de la Putin" și că va continua să vină la Uman atât timp cât va putea. „Dacă va veni Mesia, nu vom mai veni aici, dar până când Mesia (va veni)... vom continua să venim aici în fiecare an. Indiferent cât va costa, vom veni în fiecare an la Uman", a spus el. Rosh Hashanah a atras mii de oameni la Uman pe tot parcursul războiului, aproximativ 35.000 de vizitatori în 2023 și 2024, potrivit rapoartelor mass-media. Kievul recomandă evitarea adunărilor mari, demonstrațiilor și evenimentelor publice, de teama că acestea ar putea fi ținte pentru atacurile rusești.