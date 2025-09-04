„Experimente" medicale asupra persoanelor cu dizabilități în Coreea de Nord. Victimele sunt ținute în detenție
Postat la: 04.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi - pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care invocă informaţii credibile în acest sens.
Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, acuză Comitetul. "Informaţii credibile arată că experimente medicale şi ştiinţifice sunt efectuate pe persoane cu dizabilităţi psihosociale sau intelectuale", denunţă într-un raport, publicat miercuri, Comitetul. El trage un semnal de alarmă în urma acestor informaţii care semnalează faptul că femei cu dizabilităţi însărcinate sunt supuse cu forţa sterilizării şi avortului. Comitetul subliniază că este "profund îngrijorat de informaţii credibile cu privire la infanticiduri ale unor copii cu dizabilităţi", inclusiv în instituţii medicale.
La momentul prezentării raportului presei, o membră a Comitetului, Mara Gabrilli, a declarat că se vorbeşte despre persoane cu dizabilităţi care sunt folosite - fără să-şi dea consimţământul - în teste clinice. Comitetul a cerut Coreei de Nord să incrimineze penal toate aceste experimente, să crească o supraveghere independentă a instituţiilor vizate şi să stabilească un mecanism prin care să ofere reparaţii victimelor. "Persoanele cu dizabilităţi nu sunt nişte obiecte de experimentare, ci fiinţe umane care au dreptul la integritate fizică, la autonomie şi la respect", a subliniat ea.
La baza raportului se află informaţii confidenţiale şi informaţii de la Raportorul Special ONU privind Coreea de Nord, care a efectuat o vizită în Coreea de Nord în 2017, dar şi mărturii ale unor persoane care au fugit din această ţară foarte închisă. Maria Gabrilli şi-a exprimat regretul faţă de faptul că Nordul nu a furnizat Comitetului date oficiale şi că, atunci când instituţia şi-a comunicat îngrijorarea Phenianului, "statul a declarat că aceasta este o minciună". Potrivit Comitetului, Constituţia Coreei de Nord nu interzice în mod explicit discriminarea pe baza dizabilităţilor.
Comitetul denunţă faptul că persoanele cu dizabilităţi continuă să fie stigmatizate în această ţară şi o abordare duplicitară - pe de o parte veterani cu dizabilităţi care beneficiază de tratamente speciale, iar pe de altă parte privarea de anumite servicii a persoanelor cu dizabilităţi. El îşi exprimă în raport "îngrijorarea faţă de faptul că persoane cu dizabilităţi aflate în detenţie sunt supuse unor tratamente degradante".
Un fost membru al Forţelor Speciale nord-coreene, Im Cheon-yong, a dezvăluit la A2 CNN că a fugit din ţara sa natală după ce a văzut copii cu dizabilităţi folosiţi ca animale de laborator într-un lagăr şi a constatat cu ochii săi "cumpărarea de copii cu dizabilităţi de la părinţii lor pentru a fi folosiţi în experimente". Potrivit fostului militar, în cazul în care părinţii copiilor cu dizabilităţi refuză, ei sunt ameninţaţi cu încarcerarea în lagăre. "Aproape nimeni nu le spune infirmilor «persoane cu handicap»", declară Daily NK o sursă anonimă.
Potrivit acestei persoane intervievate de publicaţia sud-coreeană, populaţia nord-coreeană foloseşte cuvinte peiorative pentru a desemna persoane cu dizabilităţi, ca "aeggu" în cazul nevăzătorilor sau "ppiggo" în cazul persoanelor cu o mobilitate redusă. "Familiile maltratează adesea persoanele cu dizabilităţi, cărora le spun să stea ascunse în casă", declară această sursă. "Din cauza viziunii negative generale, persoanele cu dizabilităţi nu se simt bine în public", dă ea asigurări. Potrivit raportului, care are la bază Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 2018, 5,5% din populaţia nord-coreeană - adică 1,41 de milioane dintre cei 25,73 de milioane de nord-coreeni - sunt persoane cu dizabilităţi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"
Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chine ...
-
Investigatie Recorder: Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola sau Engie
Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizeaza pe incasari suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, AN ...
-
Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"
Imaginile aparute ieri cu Adrian Nastase și Viorica Dancila alaturi de Xi Jinping, Vladimir Putin, si liderul nord-coree ...
-
Ministrul Energiei: "UE a transformat România în 'proasta' Europei. Am eliminat minele de cărbune și prețul energiei a crescut"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi, cum a ajuns Romania intr-o situație de neexplicat. Dintr-un stat care ...
-
Iluminarea inteligentă a drumului: cum un set de becuri auto de calitate poate face diferența
Atunci cand vine vorba de siguranța rutiera, puține componente ale unui autoturism joaca un rol mai esențial decat siste ...
-
Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte
Ajutorul militar acordat de Romania Ucrainei a fost și ramane un subiect de disputa in societatea romaneasca, in condiți ...
-
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă
O rasturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor e ...
-
Putin și Xi vor să trăiască cel puțin 150 de ani. Discuția celor doi despre nemurire, surprinsă de camerele de supraveghere de la parada din Beijing
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși in privat vorbind despre cum ar pute ...
-
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției
Cele doua sindicate reprezentative din invațamantul preuniversitar le recomanda membrilor sa boicoteze inceputul de an ș ...
-
Cămătarii vor rămâne fără sumele împrumutate și fără dobânzi. Legea a trecut de Camera Deputaților
Camatarilor li se vor confisca atat dobanzile obținute, cat și sumele imprumutate, prevede un proiect de lege de modific ...
-
Un copil din județul Iași s-a aruncat într-o fântână după o ceartă cu părinții. El a fost scos de pompieri
Un baiat in varsta de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Letcani, a coborat intr-o fantana adanca de aproximativ tr ...
-
O hartă de la o reuniune militară rusă indică până unde vrea Putin să ajungă
Într-un videoclip publicat de Ministerul Apararii, care prezinta o prezentare a șefului Statului Major General al ...
-
Peste 80 de experţi desființează un raport controversat al lui Trump privind modificările climatice şi denunţă o „parodie a ştiinţei", erori și manipulări ale faptelor
Peste 80 de experti stiintifici sfasie un raport al administratiei Trump privind modificarile climatice, denuntand erori ...
-
Spitalele franceze "au fost sfătuite să se pregătească pentru război în Europa până anul viitor"
Spitalele franceze au primit un avertisment serios: sa se pregateasca pentru o „interventie militara majora" pana ...
-
Picătura de pe suprafata Terrei: Iata de ce urmează o criză planetară a apei fără precedent in istorie
Daca toata apa de pe Pamant ar fi stransa intr-o singura sfera, am fi surprinși sa vedem cat este de mica in comparație ...
-
"Fiara cu trei capete". Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului" - ea reprezintă o provocare pentru Occident
O imagine cu o puternica incarcatura geopolitica s-a conturat la Beijing: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un - tr ...
-
China provoacă deliberat Taiwanul: Decizia care va inflama serios spiritele în regiune
Beijingul desfașoara activitați de foraj pentru petrol și gaze in interiorul zonei economice exclusive (EEZ) a Taiwanulu ...
-
Nu s-a schimbat nimic de fapt: Guvernul Bolojan se pregateste sa numeasca acelasi om controversat intr-o functie cheie din Transporturi
Bogdan Mindrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua ...
-
Aproape 1 milion de sinucideri pe an pe plan mondial. 1 din 100 de decese este un suicid și majoritatea sunt tineri
Sinuciderile reprezinta un deces din 100 la nivel mondial, a anuntat marti, cu ingrijorare, Organizatia Mondiala a Sanat ...
-
MWM: Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezintă un pericol pentru NATO
Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezinta un pericol serios pentru flota Alianței Nord-Atlantice, scrie ...
-
La Nina aduce iarasi haos meteo incepand cu septembrie-octombrie: alternante bruste intre zile calduroase cu cele excesiv de racoroase
Fenomenul climatic La Nina ar putea sa reapara incepand cu luna septembrie, dar temperaturile vor ramane peste media mul ...
-
Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Categoria auto pentru care șoferii vor plăti mai puțin
De anul viitor, cei mai mulți romani vor plati impozite mai mari pe mașini și locuinte. Cei care dețin mașini care polue ...
-
Un român atrage atentia asupra Catastrofei Informatice: Nu peste mult timp numarul de biti stocati pe Terra va fi egal cu numarul electronilor si datele vor cantari cât Luna
Conform unui nou studiu, conținutul digital este pe cale sa egaleze jumatate din masa Pamantului pana in 2245. Cercetare ...
-
"Riviera Gaza" - un proiect nebunesc respins pe motiv ca este doar o încercare de a acoperi epurarea etnică
Proiectul propune stramutarea forțata a intregii populații și plasarea teritoriului sub tutela Statelor Unite. Un plan c ...
-
PSD îi dă o lovitură grea lui Ilie Bolojan: Jocul se mută în Parlament, după refuzul de la Guvern
Fostul ministru al Finanțelor Adrian Caciu anunța luni seara ca PSD va depune zilele urmatoare un proiect de lege cu ame ...
-
Alertă maximă în România după atacul Rusiei la Odesa și Kiev: avertisment pentru cetățeni
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis, in noaptea de marti spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pe ...
-
Dr. Antonio Franco, doctorul vedetelor din Italia, cucerește Bucureștiul cu Lipo VASER 360 și BBL
Cand vorbim despre transformari spectaculoase și frumusețe redefinita, numele Dr. Antonio Franco apare tot mai des. Supr ...
-
Trump e mai criptic decât Schwab: "Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează!"
Președintele american Donald Trump a postat o fotografie cu el pe Truth Social cu descrierea: „Lumea va ințelege i ...
-
Ursula a venit ca sa-si bata joc de noi: Cel mai mare benefiar al investițiilor de 150 miliarde de euro in apărare va fi Polonia dar noi sa platim!
Un nou plan de accelerare a investițiilor UE in aparare cu 150 de miliarde de euro va fi cel mai benefic pentru Polonia, ...
-
O monedă de argint cu chipul lui Vladimir Putin, lansată în Germania
Dupa cum spune presa germana, inițiativa aparține revistei germane Compact. Moneda „Patriotul Putin" poate fi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu