Expertul microbiolog Dr Sucharit Bhakdi a "șucărit" Cancelaria Merkel aruncand in aer masurile impuse in Germania: "Vor face pagube uriașe, nu vor face niciun bine!"

Doctor Sucharit Bhakdi e specialist în microbiologie. A fost profesor la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz și șeful Institutului de Igienă și Microbiologie Medicală. Este unul dintre cei mai citați oameni de știință germani. În interviul din video de mai jos își exprimă părerea despre isteria creată de coronavirus dar si despre masurile luat in Germania de administratia Merkel, de care asculta si presedintele Klaus Iohannis la noi.

Dr. Sucharit Bhakdi explică: "Viețile și mijloacele de viață ale concetățenilor noștri sunt expuse riscului pentru a evita un pericol inexistent. Măsurile impuse acum sunt un dezastru pentru întreaga populație. Vor face pagube uriașe, dar în schimb nu vor face niciun bine. Măsurile luate (interzicerea spectacolelor; în Germania încă nu s-a trecut la interzicerea ieșirii bătrînilor pe stradă) vor scădea speranța de viață la cei vîrstnici. Fiindcă îi distruge psihologic și asta îi bagă în mormînt pe cei cu vîrste înaintate."

El spune ca din grupa coronavirusilor obisnuiti este stiut ca ataca si aduc mortalitate celor de peste 65 de ani. Acum in Germania a murit in medie 1 pacient/ zi de COVID-19, adica 30 de persoane intr-o luna. Pana la acest virus, de la coronavirusii obisnuiti mureau in medie 20 de pacienti pe luna, toti peste 65 de ani, pentru ca aveau alte comorbiditati, in special pulmonare si cardiace. Pe zi, in Germania mor peste 2000 de oameni cu varsta de peste 65 de ani, din alte cauze, unii dintre ei avand si coronavirus comun. Concluzia lui Bhakdi este ca acest SARS-CoV2 nu este diferit fata de alti coronavirusi, doar ca se creeaza o isterie masiva si periculoasa de catre Cancelaria Angelei Merkel. De care asculta si presedintele Klaus Iohannis in Romania.

Cîteva idei expuse de Sucharit Bhakdi:

- 99,5% dintre cei infectați cu COVID-19 au simptoame ușoare sau deloc. E greșit să se facă echivalență între „infectat" și „bolnav"

- În Nordul Italiei, ca și în China, mortalitatea aparentă dată de virus a fost mai mare, fiindcă sînt zone cu aer poluat, unde plămînii oamenilor au fost afectați de zeci de ani

- Morții de COVID-19 aveau și alte boli cronice. Cînd pacienții au în același timp mai multe boli, un agent infecțios nu trebuie considerat singurul răspunzător pentru moarte. Asemenea concluzie e falsă și crează primejdia neglijării altor factori importanți. De aceea se folosește expresia mortalitate „aparentă".

- Cel mai rău scenariu expus de autoritățile germane e să se ajungă la 3000 de morți, 30 de morți zilnic timp de 100 de zile. Dar în Germania mureau zilnic 2200 persoane de peste 65 de ani. Nu se poate ști exact, dar foarte probabil că printre ele se aflau cîte 20, 40 sau 100 de persoane care aveau și un virus din grupa coronavirușilor. Deci 30 de morți zilnic care ar avea noul coronavirus nu ar fi ceva fundamental diferit de ceea ce a fost și pînă acum.

- Concetățenii noștri bătrîni au tot dreptul să fie făcute eforturi ca ei să nu se afle printre cei 2200 care mor zilnic. Contactele sociale, evenimentele sociale, teatrul, muzica, călătoriile, vacanțele, sportul, toate acestea îi ajută să-și prelungească viața. Speranța de viață a milioane de oameni e scurtată cu măsurile anticoronavirus.

- Concluzia interviului: Toate aceste măsuri duc la autodistrugere și sinucidere colectivă, pentru nimic altceva decît o nălucire

Urmariti filmul subtitrat in limba romana mai jos:

Reporter: Profesore dr. Sucharit Bhakdi, sînteți specialist în boli infecțioase și microbiologie. Sînteți unul dintre cei mai des citați oameni de știință din cercetarea medicală a Germaniei. Azi vom vorbi despre coronavirus. Acest virus împrăștie frica în întreaga lume. Și în Germania, starea de urgență a impus restricții severe. Ce sînt coronavirușii?

Sucharit Bhakdi: Acești viruși coexistă cu animalele și oamenii pe întreaga planetă. Sînt o familie numeroasă. Ei pricinuiesc multe boli mărunte, des întîlnite, ale căilor respiratorii. Cel mai adesea, infecțiile rămîn subclinice, fără simptoame. Probleme grave apar aproape numai la pacienți bătrîni, cu alte boli cronice, mai ales de plămîni și inimă. Acum însă a apărut un nou membru, care împrăștie frica în lume. De ce? Noul COVID-19 a apărut în China și s-a răspîndit repede. Pare să producă un neașteptat de mare număr de morți. Au venit rapoarte alarmiste din Nordul Italiei, care corespundeau cu cele din China. Trebuie însă arătat că în marea majoritate a focarelor din alte părți ale lumii rata mortalității aparente se arată mult mai mică. Asemenea rate înalte precum 4, 5 sau 6% n-au fost atinse. De pildă în Coreea de Sud mortalitatea aparentă a fost 1%.

Reporter: De ce rată de mortalitate „APARENTĂ"?

Sucharit Bhakdi: Cînd pacienții au în același timp mai multe boli, un agent infecțios nu trebuie considerat singurul răspunzător pentru un deznodîmînt mortal. Asta s-a întîmplat cu COVID-19, dar asemenea concluzie e falsă și crează primejdia neglijării altor factori importanți. Rate diferite de mortalitate pot fi datorate unor situații locale diferite. De pildă, ce are în comun Nordul Italiei cu China? Răspuns: poluarea intensă a aerului. Este cea mai ridicată din lume. Nordul Italiei este China Europei. Plămînii locuitorilor de aici au fost afectați timp de zeci de ani și datorită acestu motiv situația nu este comparabilă cu alte zone.

Reporter: Referitor la Germania - virusul s-a răspîndit și la noi.

Da. Se răspîndește și în Germania. Ca urmare avem acum destule date să evaluăm adevărata primejdie a virusului în țara noastră.

Reporter: Asta au făcut experții și politicienii germani. A fost declarat cel mai înalt nivel de alertă și au fost luate măsuri preventive extreme.

Sucharit Bhakdi: Da, și asta e o mare tragedie. Pentru că toate aceste măsuri sînt fără rost. În primul rînd, întrebărilor importante li s-a răspuns. Prima întrebare: Poate acest virus să provoace boală serioasă la tineri și să omoare pacienții care n-au alte boli? Asta l-ar face diferit de celelalte virusuri din grupa corona. Răspunsul e limpede: NU. Avem 10000 de infecții raportate (18.03.2020). 99,5% au simptoame ușoare sau deloc. Aici mai putem vedea că este greșit și primejdios să vorbim despre 10000 de „pacienți". Ei nu sînt bolnavi cu adevărat. „Infecție" nu e același lucru cu „boală". Doar 50-60 au fost cu adevărat bolnavi și 30 au murit pînă azi. În 30 de zile. Avem o mortalitate aparentă a COVID-19 de un caz pe zi. Pînă acum. În cel mai rău scenariu care trebuie prevenit, conform autorităților, vom avea 1 milion de cazuri și poate 3000 de morți, în 100 de zile. Asta înseamnă 30 de morți pe zi. Scopul este să se evite acest „scenariu cel mai rău".

Reporter: Toate măsurile actuale urmăresc să încetinească răspîndirea virusului pentru a salva vieți.

Sucharit Bhakdi: Da. Dar noi deja analizăm scenariul cel mai rău - cu 30 de morți zilnic. 30 de morți pe zi poate părea foarte mult, dar trebui să ne gîndim că aici, în Germania, zilnic mor 2200 persoane cu vîrsta de peste 65 de ani. Trebuie să ne gîndim că unii dintre aceștia au avut coronaviruși. Nu se știe cîți. Putem presupune 1% (ceea ce sigur e prea puțin). Asta înseamnă 22 pe zi, purtători de coronaviruși normali. Și aceștia mor în fiecare zi. Singura diferență este că noi nu vorbim despre „morți datorită coronavirusului" pentru că știm că acești viruși nu sînt pricina principală a morții. Așadar, ce facem acum e să prevenim ca acești 22 să nu fie înlocuiți de 30 de pacienți cu COVID-19. Asta e ceea ce se întîmplă. Ne e frică că acei 1 milion de infectați ne vor da 30 de morți pe zi în următoarele 100 de zile, dar nu ne dăm seama că 20, 30, 40 sau 100 de pacienți pozitivi cu viruși din grupa coronavirușilor deja mor zilnic Au fost luate măsuri extreme pentru a evita apariția COVID-19 în locul altor viruși din grupa coronavirușilor

Reporteriță: Ce credeți despre toate aceste măsuri?

Sucharit Bhakdi: Le consider caraghioase, absurde și direct primejdioase. Concetățenii noștri mai bătrîni au tot dreptul să fie făcute eforturi ca ei să nu se afle printre cei 2200 care pleacă zilnic în ultima călătorie, Contactele sociale și evenimentele sociale, teatrul, muzica, călătoriile, vacanțele, sportul, toate acestea îi ajută să-și prelungească șederea pe Pămînt. Speranța de viață a milioane de oameni e scurtată. Apoi, impactul groaznic asupra economiei amenință existența a nenumărate persoane. Urmările asupra îngrijirii medicale sînt profunde. Deja serviciile către pacienții aflați în nevoie s-au redus, operații au fost anulate, clinicile medicale s-au golit, personalul medical s-a redus. Toate acestea vor avea un impact rău asupra întregii societăți. Pot doar să zic: Toate aceste măsuri duc la autodistrugere și sinucidere colectivă, pentru nimic altceva decît o nălucire. (Traducere: Marius Mihoc)