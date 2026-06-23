Fenomenul care dogorește Europa: Ce este "blocajul omega" și de ce aduce temperaturi extreme

Valul de căldură intens care cuprinde Europa de Vest şi care a dus deja la peste 40 de decese numai în Franţa este alimentat de un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de „blocaj omega", relatează Reuters, potrivit news.ro.

Ce este "blocajul omega"

Blocajul omega îşi are numele de la forma literei greceşti Ω - cu o protuberanţă de aer cald, de înaltă presiune, situată între două sisteme de joasă presiune mai reci.

Elementul de „blocaj" se referă la modul în care zona de înaltă presiune cu aer cald rămâne blocată. În condiţii normale, curentul jet transportă sistemele meteorologice în mod constant de la vest la est. Însă, în timpul unui blocaj omega, acest flux este perturbat şi se poate devia dramatic spre nord şi spre sud, izolând sistemele de presiune. Vânturile de ghidare mai slabe şi contrastele de temperatură din atmosferă contribuie la aceste tipare de mişcare lentă şi blocaj.

Cum favorizează temperaturile extreme

Rezultatul este că aerul cald şi stagnant rămâne blocat deasupra aceleiaşi zone. Blocajele omega durează de obicei între trei şi zece zile, dar pot persista şi săptămâni întregi.

Sub zona de presiune ridicată din centru, condiţiile devin calde şi uscate. Presiunea ridicată împiedică, de asemenea, formarea norilor, rezultând un cer senin şi însorit, care permite temperaturilor să crească.

Efecte diferite în Europa

Condiţiile de acest gen sunt cele care „prăjesc" Franţa şi Spania, unde temperaturile au depăşit 40 de grade Celsius (104 grade Fahrenheit).

Regiunile aflate în zonele de joasă presiune care flanchează valul de căldură sunt, între timp, mai predispuse la condiţii mai răcoroase şi ploioase.

Marea Britanie se află la graniţa dintre sistemul de înaltă presiune şi aerul mai rece din nord-vest - generând căldură intensă în sud şi est, precum şi condiţii mai răcoroase şi mai umede în nord şi vest, potrivit Serviciului Meteorologic al Regatului Unit (Met Office).

Legătura cu schimbările climatice

Oamenii de ştiinţă nu au ajuns încă la un consens cu privire la modul în care schimbarea climei afectează frecvenţa fenomenelor de blocaj precum acesta.

Cu toate acestea, consensul ştiinţific global este clar: schimbările climatice cresc frecvenţa şi intensitatea valurilor de căldură.

Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite în principal din arderea cărbunelui, petrolului şi gazelor, au încălzit planeta cu 1,3 °C faţă de perioada preindustrială. Această temperatură de referinţă mai ridicată înseamnă că valurile de căldură ating temperaturi mai mari.

Ce spun cercetătorii

Europa se confruntă în prezent cu valuri de căldură cu 2 până la 4 grade mai fierbinţi decât ar fi fost fără încălzirea provocată de om, a declarat Clair Barnes, cercetător asociat în domeniul fenomenelor meteorologice şi climatice extreme la Imperial College London. Ca urmare, atunci când apar fenomene precum blocajele omega, căldura rezultată poate fi semnificativ mai intensă.