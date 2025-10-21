INSP produce iarasi panică: Gripa este o boală infecţioasă foarte contagioasă cu morbiditate şi mortalitate semnificative! Până acum era ceva banal

Specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) avertizează că deşi, de cele mai multe ori, este considerată o afecţiune banală, gripa este o boală infecţioasă foarte contagioasă, cu morbiditate şi mortalitate semnificative. Potrivit acestora, vaccinarea antigripală este cea mai eficientă metodă prin care poate fi redus riscul de a dezvolta forme severe de boală.

Conform specialiştilor, beneficiile vaccinării antigripale sunt:

* prevenirea îmbolnăvirii;

* diminuarea severităţii şi scurtarea duratei bolii - forme uşoare de scurtă durată (1-2 zile);

* reducerea semnificativă a spitalizărilor şi a deceselor cauzate de gripă şi pneumonii;

* reducerea numărului consultaţiilor şi a vizitelor la domiciliu;

* reducerea numărului solicitărilor la serviciile de ambulanţă;

* reducerea numărului de concedii medicale acordate pentru gripă şi infecţii respiratorii acute;

* reducerea folosirii antibioticelor.

"Vaccinarea antigripală este recomandată în fiecare an, vaccinul gripal fiind actualizat anual pentru a fi în concordanţă cu tulpinile de virus gripal circulante. Momentul optim pentru începerea vaccinării antigripale este în luna octombrie, circulaţia gripală fiind intensă în perioada noiembrie - martie", susţine INSP. Vaccinul antigripal este compensat pentru anumite categorii populaţionale, reaminteşte INSP.