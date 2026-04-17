Grindeanu despre Bolojan la întâlnirea scretă a pesediștilor: „Suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon" SURSE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri, 17 aprilie, noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul întâlnirii regionale a social-democraților din Maramureș, organizată înaintea votului intern decisiv programat luni, 20 aprilie, privind susținerea politică acordată actualului șef al Guvernului.

În fața liderilor locali, Sorin Grindeanu ar fi descris situația actuală a României într-un ton sever și a sugerat că Executivul nu mai are direcție. „Uneori mi se pare că suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon la comentariile corului de lăudători", le-ar fi spus liderul PSD participanților, cu referire la premierul Ilie Bolojan. Luni, aproximativ 5.000 de lideri locali și centrali ai PSD sunt așteptați să voteze dacă partidul va continua sau nu sprijinul politic pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor că partidul trebuie să consulte baza și că toate opțiunile rămân pe masă. „Luni vom cere părerea oamenilor, ale celor care înțeleg exact care sunt problemele la firul ierbii, care sunt consecințele și vă spun sincer că nu exclud nicio variantă. Au înțeles că nu mai merge așa, că România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic", a afirmat acesta.

În intervenția sa, liderul PSD ar fi criticat și direcția economică a Guvernului, susținând că reformele promovate până acum au însemnat doar reduceri de venituri și creșteri de taxe. „Domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă: se face pentru oameni, pentru a duce o viață mai bună. Până acum am văzut doar măsuri de tăieri de venituri și majorări de taxe", a spus Grindeanu.

Totodată, acesta ar fi invocat scăderea consumului, creșterea șomajului, prețurile ridicate la energie și îngrijorările mediului de afaceri privind evoluția economiei. Potrivit acelorași surse, Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu poate rămâne într-o coaliție în care propunerile sale sunt ignorate și în care partidul ar valida măsuri ce afectează populația. „Într-o coaliție poți propune, poți negocia și spera, dar nu poți sta la nesfârșit într-o mare minciună. Nu putem gira sărăcirea românilor și prăbușirea economiei", a menționat liderul PSD.