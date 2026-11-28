GPT-6.2 Astra, noul model al OpenAI a identificat autorul unei colecții de desene din 1808, aflată la Universitatea Yale. Istoricul Mark Humphries, care a încercat ani la rând să dezlege acest mister, dar şi-a confirmat descoperirea cu ajutorul unui jurnal de călătorie localizat de inteligența artificială.

Pe 8 iunie 1808, un călător european a realizat un desen al cascadei Chaudière, în zona în care se află astăzi orașul Ottawa. Trei zile mai târziu, în timp ce înainta în amonte, acesta a desenat gura de vărsare a râului Rivière Creuse, situat între actualele provincii canadiene Ontario și Quebec. Din acea călătorie prin Canada s-au păstrat 34 de desene și acuarele, reunite într-un album legat în piele, achiziționat de Universitatea Yale în 2020. Timp de peste două secole, nimeni nu a reușit să-i identifice autorul, relatează La Repubblica.

Istoricul Mark Humphries a descoperit albumul în 2022 și, de atunci, a petrecut nenumărate ore încercând să afle cine a fost creatorul acestuia. Misterul a fost elucidat în doar 22 de minute de către GPT-6.2 Astra, noul model de inteligență artificială al OpenAI.

„De-a lungul anilor, am petrecut multe ore încercând să aflu cine a realizat acele desene, dar fără succes", a povestit Humphries în buletinul său informativ, „Generative History". Albumul are o valoare istorică deosebită, deoarece înfățișează locuri și așezări care aveau să fie distruse doar câțiva ani mai târziu. La acea vreme, însă, sute de ambarcațiuni parcurgeau anual aceeași rută, iar autorul ar fi putut fi oricare dintre miile de persoane care călătoreau pe acolo.

Doar o mică parte din documentele acelei epoci s-au păstrat, iar multe dintre acestea sunt manuscrise netranscrise, împrăștiate în zeci de arhive diferite.

Humphries a avut ocazia să lucreze cu GPT-6.2 Astra, noul model al OpenAI, înainte de lansarea sa oficială. Pentru a pune la încercare capacitățile inteligenței artificiale, a decis să-i încredințeze o sarcină pe care o considera imposibilă. I-a oferit imagini din album, împreună cu câteva informații legate de propria sa cercetare. Toate acestea au fost sintetizate în următorul prompt: „Identificați artistul care a creat aceste imagini... Pentru context, menționez că acestea se află în secțiunea de carte rară a Bibliotecii Beinecke din cadrul Universității Yale. Le-am descoperit în timp ce documentam un articol despre paternitatea lucrării „Travels and Adventures", scrisă de Alexander Henry. M-am întrebat dacă ar putea avea vreo legătură cu Kendall sau cu Berczy, însă nu am aprofundat niciuna dintre aceste piste. Stabiliți cine ar fi putut crea aceste imagini."

După doar 22 de minute și o secundă, GPT-6.2 Astra a identificat drept posibil autor al desenelor pe Louis-Guy-Charles-Guillaume de Rohan-Chabot (1780-1875), un aristocrat francez a cărui familie fusese silită să plece în exil din cauza Revoluției Franceze. Devenit ofițer în armata britanică, Chabot a petrecut o mare parte a anului 1808 în Canada. „Am rămas cu adevărat uimit. Nu auzisem niciodată de Chabot, darămite să bănuiesc că el ar putea fi autorul desenelor", a povestit Humphries.

Inteligența artificială a scos la iveală și existența unui jurnal de călătorie ținut de aristocrat, păstrat pe microfilm în arhivele Universității de Stat din Cleveland. Conform reconstituirii lui Humphries, modelul a ajuns la acest document prin intermediul unei note de subsol dintr-o teză de doctorat din 2014, care trata subiectul familiilor aristocratice ce au fugit din calea Revoluției Franceze, o sursă complet străină de domeniul în care este specializat Humphries: comerțul cu blănuri din America de Nord.

„Inițial, am crezut că răspunsul este prea puțin probabil pentru a fi corect", a mărturisit Humphries. Istoricul a solicitat de la arhive o copie a manuscriselor lui Chabot. Imediat ce le-a primit, a recunoscut scrisul inconfundabil al persoanei care realizase desenele. Parcurgând jurnalul, a descoperit că itinerariul aristocratului corespundea perfect cu datele și locațiile consemnate în albumul aflat la Yale.

Confirmarea definitivă a venit dintr-o însemnare datată 18 iunie 1808: după ce a sosit cu o canoe la Fort St. Joseph, pe lacul Huron, Chabot a notat în jurnal: „Am făcut o schiță", descriind cu precizie priveliștea fortului redată în album. „Am găsit genul de dovadă concludentă pe care noi, istoricii, o vedem foarte rar", a declarat Humphries.

Descoperirea are o valoare care depășește simpla atribuire a desenelor: jurnalul identificat de GPT-6.2 Astra constituie, în sine, o sursă istorică de mare interes, una care, până acum, fusese în mare parte trecută cu vederea de către cercetătorii istoriei canadiene și ai comerțului cu blănuri. Potrivit lui Humphries, experimentul demonstrează că modelele de inteligență artificială încep să fie capabile să desfășoare cercetări istorice în mod independent, formulând ipoteze pe baza unor informații fragmentare și localizând documentele necesare pentru a le verifica.