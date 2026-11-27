„Patriarhatul este în concordanță cu modul în care Dumnezeu a creat lumea". Pastorul american care vrea să elimine dreptul femeilor de a vota e mentorul șefului Pentagonului
Postat la: 27.11.2026 |
Un pastor conservator american, considerat mentor de secretarul Apărării Pete Hegseth, susține că femeile nu ar trebui să aibă drept de vot și promovează o societate condusă de bărbați, în numele religiei.
Doug Wilson, autointitulat naționalist creștin, câștigă tot mai multă influență în cercurile conservatoare din SUA, iar ideile sale controversate se răspândesc și în afara granițelor americane.
„Patriarhatul este în concordanță cu modul în care Dumnezeu a creat lumea". Aceasta este convingerea pastorului american Doug Wilson, un predicator conservator pe care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, îl consideră mentor.
Într-un interviu acordat BBC în orașul Moscow, din statul american Idaho, Wilson a explicat de ce consideră că o societate condusă de bărbați reprezintă „o binecuvântare foarte mare". Creștinii care îi contestă ideile spun însă că interpretarea sa fundamentalistă a Bibliei promovează subordonarea femeilor.
Autointitulat naționalist creștin, Wilson susține că Statele Unite ar trebui să devină o teocrație. În viziunea sa, relațiile homosexuale ar trebui incriminate, avortul interzis, iar persoanele care aparțin altor religii nu ar trebui să poată ocupa funcții publice.
Pastorul a ținut în trecut o predică intitulată „Virtutea pierdută a sexismului", în care susținea că Biblia exclude femeile de la conducerea bisericii și de la anumite poziții în viața publică.
În aceeași logică, Wilson ar dori abrogarea celui de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care a garantat dreptul femeilor de a vota. Criticii săi consideră că această poziție este incompatibilă cu principiile democratice.
Majoritatea covârșitoare a creștinilor susține dreptul femeilor la vot și respinge mesajul pastorului, pe care îl consideră misogin și extremist.
Reverenda Dana Colley Corsello, vicar al Catedralei Naționale din Washington, contestă interpretarea Bibliei promovată de Wilson.
„Din punctul meu de vedere, nu există niciun precedent sau temei biblic pentru ceea ce propune el", a declarat aceasta pentru BBC.
„Sunt căsătorită, am un soț și copii. Soțul meu și cu mine suntem egali în toate privințele".
Influența pastorului asupra administrației Trump
Deși Wilson reprezintă în continuare o poziție marginală în rândul creștinilor americani, unele dintre ideile sale câștigă tot mai multă vizibilitate.
Confesiunea pe care a cofondat-o, Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), numără aproximativ 150 de biserici în Statele Unite. Este o comunitate relativ mică în comparație cu cele aproximativ 350.000 de congregații creștine din țară, însă Wilson afirmă că numărul membrilor este în creștere.
Influența sa a fost consolidată, în parte, de relația cu Pete Hegseth, actualul secretar al Apărării.
Un purtător de cuvânt al Pentagonului a confirmat pentru BBC că Hegseth este „un membru mândru" al unei biserici afiliate rețelei CREC și că apreciază în mod deosebit scrierile și învățăturile lui Wilson.
Pastorul spune că între ei există o „relație apropiată", dar precizează că aceasta este „în mare parte pastorală, nu politică".
Wilson a condus inclusiv slujbe de rugăciune la Pentagon, una dintre acestea având loc la mijlocul lunii noiembrie.
La un eveniment la care a participat alături de pastor, Hegseth i-a mulțumit public pentru „conducere, mentorat, lucrurile pe care le-a început, adevărurile pe care le-a spus și disponibilitatea de a fi curajos".
Secretarul Apărării frecventează o biserică din Washington DC care face parte din rețeaua lui Wilson. Potrivit pastorului, și alți membri ai actualei administrații americane participă la slujbele acestei comunități.
Sistemul prin care bărbații votează în numele familiilor
Dintre toate convingerile sale, declarațiile privind dreptul femeilor la vot au atras cea mai mare atenție.
Wilson susține un sistem pe care îl numește „votul gospodăriei". Potrivit acestuia, capul familiei - de regulă bărbatul - ar trebui să voteze în numele întregii familii.
Acest model este folosit în alegerile interne ale bisericii sale. În cazul alegerilor publice, însă, femeile din familia pastorului votează, pentru a contracara ceea ce el consideră a fi voturile liberalilor.
Wilson afirmă că femeile ar trebui să preia rolul de cap al familiei doar în situații excepționale, precum divorțul, decesul soțului sau cazurile în care acesta este „tetraplegic".
În sistemul electoral intern al comunității sale religioase, doar 7% dintre voturi sunt exprimate de femei.
Întrebat de BBC despre această organizare, pastorul a recunoscut că ea le oferă bărbaților „o influență disproporționat de mare".
Wilson susține că abrogarea celui de-al 19-lea amendament nu se află printre prioritățile imediate ale sale sau ale congregației. Cu toate acestea, el a confirmat că împărtășesc această convingere.
„Erodarea treptată" a drepturilor femeilor
Julie Ingersoll, profesoară de studii religioase la Universitatea din Florida de Nord, consideră că ideile lui Wilson sunt misogine și extremiste.
Potrivit acesteia, pastorul promovează o viziune asupra societății în care femeile ar trebui să se supună în totalitate bărbaților, în toate aspectele vieții.
Abrogarea celui de-al 19-lea amendament este extrem de puțin probabilă în actualul context politic și juridic american.
O asemenea modificare ar necesita fie o propunere susținută de două treimi dintre membrii Camerei Reprezentanților și ai Senatului, fie inițiativa a două treimi dintre legislativele statelor americane. Ulterior, amendamentul ar trebui ratificat de trei sferturi dintre state.
Cu toate acestea, Ingersoll avertizează că dezbaterea nu trebuie ignorată.
Ea compară demersurile împotriva dreptului femeilor la vot cu campania de lungă durată împotriva deciziei Roe v. Wade, care garanta dreptul constituțional la avort în Statele Unite.
Această decizie a fost anulată de Curtea Supremă în 2022, după ani de restricții și confruntări juridice.
„Acum 30 de ani, oamenii ar fi spus că nimeni nu va elimina dreptul la avort. Dar au erodat treptat acest drept, au continuat să facă acest lucru până când au reușit să anuleze decizia. Văd o paralelă directă", explică Ingersoll.
Wilson admite că abrogarea celui de-al 19-lea amendament ar putea dura un secol sau chiar mai mult. Există însă și alți predicatori conservatori care cer eliminarea dreptului femeilor la vot într-un termen mult mai scurt.
O mișcare conservatoare care promovează supremația bărbaților
În februarie anul trecut, pastorul Dale Partridge a publicat pe Instagram un mesaj în care afirma: „Vom abroga al 19-lea amendament în următorii zece ani".
Partridge are aproximativ 900.000 de urmăritori pe rețelele sociale și îl descrie pe Wilson drept persoana care a „spart gheața" în promovarea unei abordări politice și teologice mai radicale.
El a susținut că „majoritatea femeilor nu sunt capabile să voteze în mod responsabil", argumentând că prea multe dintre acestea au orientări liberale.
Partridge colaborează frecvent în podcasturi cu un alt pastor conservator, Joel Webbon.
Canalul său de YouTube, New Christian Right, are peste 190.000 de abonați. Webbon a afirmat că dorințele femeilor sunt „nelegiuite" și că soluția ar fi „să le fie luat dreptul de vot".
Deși a avut în trecut o relație apropiată cu Wilson, cei doi s-au îndepărtat între timp.
Wilson consideră că ambii predicatori au mers prea departe.
„Au depășit cu mult limita. Sunt provocatori și, practic, încearcă să stârnească furie și controverse", a declarat el despre cei doi pastori mai tineri.
Dar ce explică popularitatea acestor idei?
Kelly Marino, profesoară asociată la Universitatea Sacred Heart, care studiază istoria dreptului femeilor la vot, spune că ultimul deceniu a adus progrese importante pentru mișcarea feministă și pentru ideologia politică liberală în general.
În opinia sa, perioadele în care feminismul câștigă teren sunt adesea urmate de reacții puternice din partea celor care se opun acestor schimbări.
La aceasta se adaugă incertitudinea și tensiunile sociale din perioada de după pandemia de Covid-19.
„Cred că a apărut o dorință puternică de întoarcere la tradiție și la lucruri care oferă un sentiment de siguranță", explică Marino.
Acest fenomen poate fi observat și în popularitatea unor concepte precum „tradwife" sau „soft girl", asociate cu femei care renunță la obiectivele profesionale în favoarea rolurilor tradiționale de soție și mamă.
Marino nu consideră că al 19-lea amendament ar putea fi abrogat în viitorul apropiat. Totuși, avertizează că dezbaterea influențează deja modul în care societatea privește rolul femeilor.
Extinderea mișcării în afara Statelor Unite
Dana Colley Corsello, reprezentanta Catedralei Naționale din Washington, consideră că rezultatele alegerilor intermediare din SUA au arătat că mesajele împotriva drepturilor femeilor nu au avut efectul dorit asupra alegătorilor.
„Problemele culturale nu s-au reflectat în rezultatele acestui scrutin. Atunci când oamenii vorbesc despre iubire, empatie și incluziune, aceste mesaje au un ecou real în societate", afirmă aceasta.
Cu toate acestea, ideile promovate de Doug Wilson nu se limitează la Statele Unite.
Rețeaua CREC are peste 30 de biserici în alte țări, inclusiv în Polonia, Japonia și Brazilia.
Brazilia se confruntă, la rândul său, cu o mișcare de influenceri de dreapta care promovează eliminarea dreptului femeilor la vot. Unii dintre aceștia folosesc argumente religioase pentru a-și susține pozițiile.
Wilson spune că dorește să extindă în continuare rețeaua sa religioasă la nivel internațional. Recent, a acceptat afilierea unei biserici din Anglia.
Deși comunitățile CREC din diferite țări au particularități proprii, pastorul susține că toate împărtășesc aceleași principii fundamentale.
În ceea ce privește viitorul mișcării în Statele Unite, Wilson spune că și-ar dori ca membrii congregațiilor sale să aplice în viața comunității principiile în care cred, iar cei din afara acesteia să le privească și să le considere un model.
„Mi-aș dori ca oamenii din afara comunității să se uite la ceea ce facem și să spună: «Este un sistem bun»", a declarat pastorul pentru BBC.
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