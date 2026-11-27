Oamenii de știință au descoperit o metodă alternativă de a trata diabetul. Posibil si Alzheimerul
Postat la: 27.11.2026 |
Mușchii, care alcătuiesc aproximativ 40% din corp, sunt depozitul natural al glucozei, iar calea abia descoperită ar putea deveni o modalitate de a scoate din sânge excesul de zahăr.
În timpul efortului fizic sau al stresului, nivelul insulinei scade, însă mușchii solicitați pot absorbi glucoza de până la 100 de ori mai repede decât după o masă. Așa își asigură energia de care au nevoie ca să se contracte. Cum reușesc asta fără insulină a rămas un mister, deși fenomenul a fost cercetat timp de decenii. La persoanele cu diabet sau cu rezistență la insulină, mușchii nu răspund eficient la insulină, hormonul care ajută glucoza să treacă din sânge în celule. De aceea, glicemia lor poate fi greu de ținut în frâu.
O echipă de la Facultatea de Medicină a Universității din Cincinnati (UC), SUA, a identificat o cale necunoscută până acum prin care mușchii scheletici absorb glucoza independent de insulină. Descoperirea a fost publicată în revista Communications Biology, din portofoliul Nature. Rezultatele sugerează că această abilitate naturală a organismului ar putea fi pusă în slujba unor tratamente noi.
Calea identificată ar putea deveni o țintă nouă în tratarea diabetului, a hiperglicemiei și a rezistenței la insulină. Posibil și pentru Alzheimer, care este catalogata ca un "diabet de tip 3" (al creierului), dar în acest sens trebuie facute studii amanuntite în continuarea cercetării.
Mușchii scheletici alcătuiesc aproximativ 40% din corpul uman și au un rol major în reglarea glicemiei. După masă, nivelul insulinei crește, iar hormonul îi stimulează să absoarbă și să depoziteze până la 90% din glucoza ingerată. Glucoza pătrunde în celulele musculare cu ajutorul unei proteine de transport numite GLUT4.
Pentru a investiga ce se întâmplă fără insulină, cercetătorii au pus la punct o metodă care măsoară absorbția de glucoză independentă de acest hormon. Au folosit derivați ai glucozei pe care îi pot transporta proteinele din familia SGLT, dar nu și GLUT4, așa că tot ce absorbea mușchiul din ei intra pe altă cale. I-au testat pe mușchi izolați din modele animale, pe care i-au stimulat electric ca să reproducă contracțiile unui mușchi aflat în activitate.
„Am demonstrat că, dacă stimulăm mușchiul să se contracte în absența insulinei, acesta poate absorbi o cantitate mare de glucoză pe o cale care nu implică GLUT4", a declarat Judith A. Heiny, profesoară emerită în Divizia de Neurobiologie și Fiziologie Integrativă a Departamentului de Științe Biomedicale de la UC și coautoare corespondentă a studiului. Laboratorul ei a condus cercetarea.
Împreună cu cercetători ai Școlii de Medicină Icahn de la Mount Sinai (una dintre cele mai mari și renumite rețele medicale și de cercetare academică din New York), echipa a dezvoltat și o tehnică nouă de măsurare a absorbției glucozei. La baza ei stă spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), o metodă de analiză care ar putea avea aplicații și în afara cercetării diabetului. „Mă aștept ca metoda noastră să fie ideală pentru studierea proceselor biologice în care trebuie urmărite simultan mai multe molecule", a declarat dr. Julio Landero, coautor corespondent al studiului, profesor asociat și director al unui laborator de analiză a urmelor de metale de la Mount Sinai.
Cercetătorii au botezat calea nou identificată mSGLT. Are proprietăți comune cu SGLT2, un transportor de glucoză din rinichi asupra căruia acționează deja unele medicamente pentru diabet folosite pe scară largă, precum Jardiance. Aceste medicamente scad glicemia, crescând cantitatea de glucoză eliminată prin urină. Calea descoperită nu depinde de insulină, adică tocmai de hormonul la care mușchii persoanelor cu diabet sau cu rezistență la insulină nu răspund eficient. Medicamentele de tip Jardiance scot surplusul de glucoză din organism prin rinichi, în urină. Un tratament îndreptat asupra acestei căi ar putea oferi o altă modalitate de a scoate din sânge excesul de glucoză: prin mușchi, depozitul ei natural.
„Acest proces independent de insulină folosește o proteină de transport al glucozei din mușchii scheletici și ar putea fi o țintă terapeutică pentru controlul glicemiei. Mușchii scheletici sunt depozitul natural al glucozei. Au o capacitate enormă de a regla glicemia, iar pentru persoanele cu diabet și rezistență la insulină reglarea ei poate fi o provocare", a spus Heiny.
„O terapie care vizează absorbția glucozei în mușchii scheletici ar putea avea un impact la fel de mare ca inhibitorii SGLT2, care scad glicemia stimulând rinichii să elimine excesul de glucoză prin urină", a declarat dr. Natalie Norman, autoarea principală a studiului. Norman a lucrat la cercetare pe când era doctorandă la UC, iar acum este cercetătoare postdoctorală la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia.
Deocamdată, cercetătorii au stabilit cum se comportă această cale în mușchi izolați de animale, dar nu au identificat încă proteina de transport responsabilă. „Acest studiu definește proprietățile esențiale ale mSGLT în mușchi. În prezent se fac studii pentru a identifica gena și proteina la nivel molecular", a declarat Heiny. Rămâne de văzut și dacă un tratament care vizează această proteină poate ajuta la ținerea glicemiei în frâu.
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