Scandal între frații Nuțu și Sile Cămătaru, pe banii primiți de la PRO Tv pentru serialul numit Cămătarii. Nuțu Cămătaru ar fi primit 20.000 de euro pentru producția difuzată de Voyo, în timp ce Sile a fost nemulțumit că nu a primit deloc bani. Din stenogramele de la dosar, reiese că Nuțu Cămătaru ar fi avut și un rol în echipa de producție.

Cui i-a spus Nuțu Cămătaru câți bani primea

Nuțu Cămătaru a purtat o convorbire telefonică cu sora sa, Angela, pe 7 septembrie 2025, la ora 11:25, cu peste opt luni înainte ca documentarul să fie difuzat. În acest dialog, interlopul menționează suma de 20.000, cel mai probabil euro, fără a preciza moneda, și explică faptul că fiul său, Nuțulică, ar fi fost cel care a primit și împărțit banii.

Stenogramele discuției dintre Nuțu Cămătaru și sora sa, Angela

Nuțu Cămătaru: E, crede-mă, e lovit la cap. E lovit la cap, îi dă mesaje lui Codin ăla, «cum domne, de ce? Că știu eu cum e cu banii, a luat Nuțulică bani». Păi Nuțulică, i-a zis Codin, a luat banii și i-a împărțit.

Angela: Stai că mă duc să-mi iau și eu o țigară.

Nuțu Cămătaru: Păi și ce domne, eu să iau 20.000? Păi da atâta iau eu bă nebunule, ce vrei tu să iei? Că familia lui nu ia nimica. Păi ce a făcut mă familia ta? A condus fără permis, ce a făcut?

Angela: Ce să-ți povestesc?

Nuțu Cămătaru: Da nu, oricum face filmul fără el. El n-are niciun rol.

Frații Cămătaru și alți suspecți din dosar au fost reținuți

Interlopul Nuțu Cămăraru e acuzat că încerca să saboteze festivalul Nibiru. Mai mulți maneliști, printre care Florin Salam, Costel Biju sau Tzancă Uraganu au fost invitați să cânte la festival, însă liderul interlop i-a amenințat, inclusiv cu bătaia, să nu meargă.

Nuțu Cămătaru ar fi încercat să monopolizeze industria concertelor de manele de pe litoral, recurgând la amenințări și intimidări pentru a împiedica artiștii să cânte la festivalul NIBIRU, potrivit unor date din ancheta DIICOT.

Interceptările procurorilor dezvăluie și modul în care cântăreții ar fi fost obligați să concerteze gratuit sau pentru sume mult mai mici decât onorariile obișnuite.

Cum controla Nuțu Cămătaru maneliștii

Potrivit anchetatorilor, gruparea coordonată de Nuțu Cămătaru ar fi urmărit să obțină controlul asupra activității profesionale a unor interpreți consacrați la nivel național, impunându-le unde, când și în ce condiții să cânte.

Una dintre mizele grupării în sezonul estival din 2026 ar fi fost împiedicarea artiștilor să participe la festivalul NIBIRU, care reprezenta o concurență pentru cluburile Office Summer Club și Disco Ring by Office, despre care procurorii susțin că erau controlate de membrii grupării.

Printre artiștii care ar fi fost amenințați pentru a nu concerta la festivalul NIBIRU se numără Luis Gabriel, Tzancă Uraganu și Alex Botea, potrivit datelor din ancheta DIICOT.

De asemenea, procurorii susțin că Nuțu Cămătaru i-ar fi interzis lui Florin Salam să participe la festival, în timp ce Costel Biju ar fi fost nevoit să îi explice motivele pentru care urma să cânte la NIBIRU.

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru"

Datele din anchetă obținute de MEDIAFAX arată că membrii grupării ar fi intervenit inclusiv pe lângă managerii artiștilor pentru a-i determina să nu încheie contracte cu reprezentanții festivalului.

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!", se arată într-una dintre conversațiile prezentate de procurori.

Anchetatorii documentează inclusiv amenințări cu lipsirea de libertate a unui artist pentru a-l împiedica să urce pe scenă.

„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia?", este una dintre amenințările consemnate în documentele anchetei.

Într-o altă situație, un artist ar fi fost condiționat să cânte gratuit în cluburile controlate de grupare dacă voia să participe la festivalul NIBIRU.

„Aicea vezi să vii gratis", i-ar fi transmis Nuțu Cămătaru.

„Îți sparg urechile-n două de te las surd"

În cazul unui alt artist celebru, Tzancă Uraganu, procurorii susțin că Nuțu Cămătaru ar fi recurs la amenințări cu acte de violență pentru a-l determina să renunțe la un concert din cadrul festivalului NIBIRU, deși pentru eveniment fuseseră deja vândute bilete.

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri (...) îți sparg urechile-n două de te las surd", ar fi spus Nuțu Cămătaru, potrivit unei conversații interceptate în care erau relatate amenințările.

„Bă fi atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg", este o altă amenințare consemnată în documentele anchetei.

Ulterior, artistului i-ar fi fost impusă o condiție pentru a participa la festival: să cânte gratuit în cluburile controlate de grupare.

Într-o discuție din 10 august, unul dintre membrii grupării afirma că îi plătise interpretului doar jumătate din suma datorată pentru un alt eveniment.

„L-am mai ars eu de jumate, înțelegi? Că, l-am ars de jumate atuncea..."

„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru"

Într-o altă conversație, din 9 august 2026, Șpac Vladimir-Florin, membru al grupării lui Nuțu, exercita presiuni asupra managerului unui cântăreț.

„Bă, nu la Nibiru, la Costinești, nu la Nibiru, la mine, îmi bag p-n Nibiru", afirma acesta.

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră", continua el.

A doua zi, într-o discuție interceptată de anchetatori, acesta revenea asupra subiectului.

„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru."

„(...) Nu Nibiru, niciun Nibiru, nu există."

„Tu vrei să mănânci cum ar veni și de la Princess și să mănânci și de la NIBIRU și să nu vii la Costinești la noi?", afirma Șpac Vladimir-Florin.

Planurile pentru 2027: „La anul o să cânte numai unde i-oi spune eu"

Datele din ancheta DIICOT arată că intenția de a controla activitatea artiștilor ar fi vizat și următorul sezon estival.

Într-o conversație din 10 august 2026, mebrii grupării discutau despre programul unui artist care avea concerte atât la NIBIRU, cât și în alte cluburi de pe litoral.

Amenințări pentru artiști

Ancheta DIICOT a scos la iveală și un mecanism mai amplu prin care artiștii ar fi fost exploatați financiar, dincolo de competiția dintre organizatorii de evenimente de pe litoral.

În cazul unui alt interpret cunoscut la nivel național, Nuțu Cămătaru ar fi recurs la amenințări cu violența pentru a-l determina să cânte în condițiile stabilite de acesta.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte", ar fi spus Nuțu Cămătaru, potrivit interceptărilor obținute de MEDIAFAX.

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!", se arată într-un alt fragment reprodus în documentele procurorilor.

Anchetatorii susțin că artistul ar fi fost constrâns să participe la aproximativ opt evenimente organizate în București și pe litoral, fără să fie remunerat sau pentru onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.

„Eu așa, să nu zică că cântă de frică", ar fi afirmat Nuțu Cămătaru într-o discuție referitoare la plata artiștilor.

Om infiltrat în formația unui artist

Potrivit procurorilor, controlul asupra artiștilor nu s-ar fi limitat la amenințări telefonice. Un membru al grupărilor coordonate de frații Nuțu și Sile Cămătaru s-ar fi infiltrat în formația unui interpret, sub aparența asigurării serviciilor de securitate.

Acesta le-ar fi transmis celor doi informații despre programul concertelor și sumele de bani încasate de artist.

În paralel, alți membri ai grupării organizau evenimentele muzicale, încasau banii din vânzarea biletelor și ar fi remis o parte din sume membrilor grupării.

Procurorii DIICOT cercetează în acest dosar, printre altele, infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, trafic de persoane și supunere la muncă forțată sau obligatorie.

Precizările DIICOT

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii de la Structura Centrală au dispus, miercuri, reţinerea a 9 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, şantaj, camătă şi proxenetism.

"Pe parcursul percheziţiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Braşov, Constanţa şi Mureş, au fost găsite şi ridicate sume de bani în lei şi diverse valute, echivalente sumei de aproximativ 420.000 euro, 3 arme neletale, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux", arată, joi, DIICOT.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au pus în aplicare, miercuri, 45 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Braşov, Constanţa şi Mureş, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, şantaj, camătă şi proxenetism.

De asemenea, au fost puse în executare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Cum acționa rețeaua

"Din actele de urmărire penală a reieşit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune şi al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit şi au acţionat două grupuri infracţionale organizate, interdependente şi având membri comuni. Grupările de criminalitate organizată au urmărit obţinerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească, cunoscuţi la nivel naţional, prin intimidare, constrângeri morale şi ameninţări cu acte de violenţă. În acelaşi scop, membrii acestora solicitau aşa-numite «taxe de protecţie», sub pretextul furnizării unor servicii de pază, şi obţineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituţia pe teritoriul Germaniei şi Elveţiei", arăta DIICOT, într-un comunicat de presă.

În ceea ce priveşte controlul asupra activităţii artiştilor, membrii grupărilor au exercitat presiuni şi acţiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condiţiile impuse şi pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenţi.

Potrivit sursei citate, suspecţii au valorificat autoritatea şi reputaţia unuia dintre lideri, cunoscut la nivel naţional pentru antecedentele sale infracţionale şi pentru mediatizarea unor fapte săvârşite cu violenţă. Teama generată de asocierea celorlalţi membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiştilor şi a persoanelor care intermediau contractarea acestora.

Probele administrate au relevat că anumiţi suspecţi au fost plasaţi în proximitatea artiştilor pentru a le supraveghea activitatea, a menţine legătura cu aceştia şi a se asigura că dispoziţiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate.

"Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească au fost constrânşi, prin ameninţări cu acte de violenţă, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activităţile desfăşurate în cluburile controlate de grupul infracţional. Totodată, în încercarea de a obţine monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecţii au exercitat presiuni şi asupra unor persoane care intenţionau să intermedieze contractarea artiştilor. Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecţii condiţionau participarea unor artişti la anumite spectacole de acceptarea obligaţiei de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracţional", adăuga DIICOT.

De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, ameninţări cu violenţe şi intimidări, coordonatorii grupărilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condiţiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remuneraţie sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obişnuit pentru prestaţii similare.

Totodată, din investigaţii a reieşit că unii dintre membrii grupurilor acordau, ca îndeletnicire, împrumuturi băneşti cu dobândă, fără a fi autorizaţi în acest sens. Ulterior, aceştia au constrâns victimele, în mod repetat, prin ameninţarea cu acte de violenţă, dar şi săvârşirea de infracţiuni asupra acestora şi a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate şi dobânzile aferente. Într-o astfel de situaţie, unul dintre suspecţi s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare faţă de suma împrumutată, susţin procurorii DIICOT.

Surse judiciare afirmau că percheziţiile îi vizează pe Nuţu Cămătaru, ⁠Sile Cămătaru, ⁠Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), ⁠Balint Nuţu Mario (fiul lui Sile), ⁠Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuţu), ⁠Petcu Cezar (ginerele lui Nuţu), ⁠Şpac Vladimir Florin, zis Şpac, ⁠Ţuţu Radu Giovani, zis Giovani, ⁠Ionescu Mohamed, zis Mohamed, ⁠Nedelcu Giani Laurenţiu, zis Giani.

Sursele citate afirmau că Sile Cămătaru, Nuţu Cămătaru şi Manu îşi împărţeau lăutarii, cărora le găseau evenimente la care să cânte, dar le interziceau să colaboreze cu alţi organizatori sau să aibă evenimente fără acordul lor. Ulterior, banii obţinuţi după aceste evenimente erau însuşiţi de clanul Cămătaru.

Printre victimele acestora se numără interpreţi cunoscuţi: Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, ⁠Luis Gabriel, ⁠Alex Botea, ⁠Biju, ⁠Cocoş de la Călăraşi, ⁠Lele.

Un alt membru al grupării, Dani al lui Sile, se ocupa mai mult de trafic de persoane şi colectarea sumelor de bani obţinute de prostituate, în Germania şi Elveţia, mai arătau sursele citate. La rândul său, Petcu Cezar controla un club din Ploieşti şi ducea lăutarii acolo să cânte, banii fiind luaţi de grupare.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale şi ai Poliţiilor Sectoarelor 1-6 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, al poliţiştilor inspectoratelor de poliţie judeţene Braşov şi Mureş, specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, precum şi al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.