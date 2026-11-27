Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsori, viscol și răcire accentuată, valabilă până duminică seara, precum și mai multe atenționări Cod galben.

Bucureștiul și mai multe județe din sudul țării vor fi afectate de viscol, în timp ce în Oltenia stratul de zăpadă va depăși izolat 25 de centimetri. Temperaturile vor coborî până în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 - 29 noiembrie, ora 20:00. Meteorologii avertizează că ninsorile se vor extinde treptat, iar în mai multe regiuni ale țării vântul va sufla cu putere, reducând semnificativ vizibilitatea.

Ninsorile se extind în sudul țării

„Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4...8 cm)", transmite ANM.

Din după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, va ninge și în regiunile sudice. În Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5-10 centimetri și izolat de peste 15 centimetri, cu valori mai mari în județele vizate de atenționarea specifică.

La munte va continua să ningă, iar în special în Carpații Meridionali se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

„Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură cu rafale în general de 50...70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută", precizează meteorologii.

Primul Cod galben intră în vigoare în noaptea de vineri spre sâmbătă

În intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 - 28 noiembrie, ora 15:00, va fi în vigoare o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori slabe viscolite.

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, vântul se va intensifica, cu rafale de 50-70 km/h.

În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cod galben de viscol în București și în mai multe județe

O nouă atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, la ora 15:00, și va fi valabilă până duminică, la ora 10:00. Vântul va continua să prezinte intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h.

„În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5...15 l/mp și izolat în sudul Munteniei 20 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m", avertizează ANM.

Ninsori abundente în Oltenia: strat de zăpadă de peste 25 de centimetri

Tot în intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de ninsori consistente și viscol pentru județele Mehedinți, Dolj și Olt.

„În județele Mehedinți, Dolj și Olt va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15...20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20...35 l/mp)", arată ANM.

Temporar, vântul se va intensifica, cu rafale de 45-50 km/h, va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Temperaturile se prăbușesc: maxime negative inclusiv în sudul țării

Pe lângă ninsori și viscol, România va traversa un episod de răcire accentuată. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor fi negative în cea mai mare parte a țării.

Cele mai scăzute temperaturi, în jurul valorii de -10 grade Celsius, se vor înregistra în estul Transilvaniei.

Duminică, 29 noiembrie, temperaturile maxime se vor menține negative în estul, sudul și centrul țării. În nordul Moldovei și în depresiuni, chiar și în timpul zilei, temperaturile maxime vor coborî spre -6 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, avertizările vor fi actualizate.