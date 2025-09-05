Și-a pălmuit partenera până la moarte, după o partidă de amor nebun, apoi i-a aprins o lumânare la cap: Amorez trimis ani grei la închisoare

Un caz șocant a cutremurat comunitatea din comuna Bălțați, județul Iași. Un bărbat a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis concubina, în urma unui conflict izbucnit la scurt timp după ce întreținuseră relații sexuale.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-a petrecut în noaptea de 19/20 mai 2023. În cursul acelei zile, Cristinel Gherasim a mers la pășunat cu animalele, apoi a lucrat în grădină alături de partenera sa. Mai târziu, a consumat băuturi alcoolice la un bar din sat, iar seara s-a întors acasă. După ce au întreținut un raport sexual, între cei doi a izbucnit un conflict spontan.

„În timp ce victima se afla în pat, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului și a feței, cel mai probabil cu pumnii și palmele", au precizat anchetatorii. Leziunile au fost extrem de grave, iar femeia a decedat la scurt timp. După ce și-a dat seama de ce s-a întâmplat, bărbatul i-a aprins victimei o lumânare la cap, a mers la o vecină și a rugat-o să sune la 112. Martora a intrat ulterior în locuință și a constatat că femeia era fără viață, având urme vizibile de violență.

La fața locului, criminaliștii au descoperit urme de sânge pe așternuturi, pe pernă și pe pătura de pe pat, precum și alte probe care au confirmat violența extremă a agresiunii. Zilele trecute, judecătorii ieșeni au pronunțat sentința: „Condamnă pe inculpatul GHERASIM CRISTINEL, în prezent aflat în Penitenciarul Iași, la pedeapsa de 18 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie (victima: Stegaru Mioara)", se arată în decizia instanței. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.