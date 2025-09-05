Și-a pălmuit partenera până la moarte, după o partidă de amor nebun, apoi i-a aprins o lumânare la cap: Amorez trimis ani grei la închisoare
Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un caz șocant a cutremurat comunitatea din comuna Bălțați, județul Iași. Un bărbat a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis concubina, în urma unui conflict izbucnit la scurt timp după ce întreținuseră relații sexuale.
Potrivit anchetatorilor, fapta s-a petrecut în noaptea de 19/20 mai 2023. În cursul acelei zile, Cristinel Gherasim a mers la pășunat cu animalele, apoi a lucrat în grădină alături de partenera sa. Mai târziu, a consumat băuturi alcoolice la un bar din sat, iar seara s-a întors acasă. După ce au întreținut un raport sexual, între cei doi a izbucnit un conflict spontan.
„În timp ce victima se afla în pat, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului și a feței, cel mai probabil cu pumnii și palmele", au precizat anchetatorii. Leziunile au fost extrem de grave, iar femeia a decedat la scurt timp. După ce și-a dat seama de ce s-a întâmplat, bărbatul i-a aprins victimei o lumânare la cap, a mers la o vecină și a rugat-o să sune la 112. Martora a intrat ulterior în locuință și a constatat că femeia era fără viață, având urme vizibile de violență.
La fața locului, criminaliștii au descoperit urme de sânge pe așternuturi, pe pernă și pe pătura de pe pat, precum și alte probe care au confirmat violența extremă a agresiunii. Zilele trecute, judecătorii ieșeni au pronunțat sentința: „Condamnă pe inculpatul GHERASIM CRISTINEL, în prezent aflat în Penitenciarul Iași, la pedeapsa de 18 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie (victima: Stegaru Mioara)", se arată în decizia instanței. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a folosit simulari pe scara atomica pentru a investiga formarea nucleului solid a ...
-
Soluții moderne pentru încălzirea locuinței
Încalzirea casei nu mai inseamna doar un calorifer clasic și un boiler pe gaz. Tehnologia moderna a adus soluții i ...
-
Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața
Într-o lume tot mai dominata de explicații științifice, una dintre cele mai profunde intrebari ale existenței cont ...
-
Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare
Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A aj ...
-
Cum a încercat cancelarul Friedrich Merz să ascundă faptul că trimite rachete Taurus Ucrainei ca să atace Rusia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a dispus trecerea sub tacere cat mai mult posibil a implicarii Germaniei in furniz ...
-
Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungand la o cotație de 496 de lei, inregistrand din nou o valoare-record. M ...
-
Lovitură pentru fugarii români: CJUE pune capăt practicii prin care statele UE refuzau predarea condamnaților definitiv
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat pe 4 septembrie 2025 o hotarare cu impact direct asupra dosarel ...
-
Războiul din Ucraina. Trump dă vina pe Europa
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca țarile europene sunt de vina pentru ca nu exista o eficiența suf ...
-
„Experimente" medicale asupra persoanelor cu dizabilități în Coreea de Nord. Victimele sunt ținute în detenție
Coreea de Nord desfasoara experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilitati - pe care le sterilizeaza cu forta s ...
-
L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"
Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chine ...
-
Investigatie Recorder: Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola sau Engie
Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizeaza pe incasari suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, AN ...
-
Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"
Imaginile aparute ieri cu Adrian Nastase și Viorica Dancila alaturi de Xi Jinping, Vladimir Putin, si liderul nord-coree ...
-
Ministrul Energiei: "UE a transformat România în 'proasta' Europei. Am eliminat minele de cărbune și prețul energiei a crescut"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi, cum a ajuns Romania intr-o situație de neexplicat. Dintr-un stat care ...
-
Iluminarea inteligentă a drumului: cum un set de becuri auto de calitate poate face diferența
Atunci cand vine vorba de siguranța rutiera, puține componente ale unui autoturism joaca un rol mai esențial decat siste ...
-
Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte
Ajutorul militar acordat de Romania Ucrainei a fost și ramane un subiect de disputa in societatea romaneasca, in condiți ...
-
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă
O rasturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor e ...
-
Putin și Xi vor să trăiască cel puțin 150 de ani. Discuția celor doi despre nemurire, surprinsă de camerele de supraveghere de la parada din Beijing
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși in privat vorbind despre cum ar pute ...
-
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției
Cele doua sindicate reprezentative din invațamantul preuniversitar le recomanda membrilor sa boicoteze inceputul de an ș ...
-
Cămătarii vor rămâne fără sumele împrumutate și fără dobânzi. Legea a trecut de Camera Deputaților
Camatarilor li se vor confisca atat dobanzile obținute, cat și sumele imprumutate, prevede un proiect de lege de modific ...
-
Un copil din județul Iași s-a aruncat într-o fântână după o ceartă cu părinții. El a fost scos de pompieri
Un baiat in varsta de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Letcani, a coborat intr-o fantana adanca de aproximativ tr ...
-
O hartă de la o reuniune militară rusă indică până unde vrea Putin să ajungă
Într-un videoclip publicat de Ministerul Apararii, care prezinta o prezentare a șefului Statului Major General al ...
-
Peste 80 de experţi desființează un raport controversat al lui Trump privind modificările climatice şi denunţă o „parodie a ştiinţei", erori și manipulări ale faptelor
Peste 80 de experti stiintifici sfasie un raport al administratiei Trump privind modificarile climatice, denuntand erori ...
-
Spitalele franceze "au fost sfătuite să se pregătească pentru război în Europa până anul viitor"
Spitalele franceze au primit un avertisment serios: sa se pregateasca pentru o „interventie militara majora" pana ...
-
Picătura de pe suprafata Terrei: Iata de ce urmează o criză planetară a apei fără precedent in istorie
Daca toata apa de pe Pamant ar fi stransa intr-o singura sfera, am fi surprinși sa vedem cat este de mica in comparație ...
-
"Fiara cu trei capete". Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului" - ea reprezintă o provocare pentru Occident
O imagine cu o puternica incarcatura geopolitica s-a conturat la Beijing: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un - tr ...
-
China provoacă deliberat Taiwanul: Decizia care va inflama serios spiritele în regiune
Beijingul desfașoara activitați de foraj pentru petrol și gaze in interiorul zonei economice exclusive (EEZ) a Taiwanulu ...
-
Nu s-a schimbat nimic de fapt: Guvernul Bolojan se pregateste sa numeasca acelasi om controversat intr-o functie cheie din Transporturi
Bogdan Mindrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua ...
-
Aproape 1 milion de sinucideri pe an pe plan mondial. 1 din 100 de decese este un suicid și majoritatea sunt tineri
Sinuciderile reprezinta un deces din 100 la nivel mondial, a anuntat marti, cu ingrijorare, Organizatia Mondiala a Sanat ...
-
MWM: Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezintă un pericol pentru NATO
Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezinta un pericol serios pentru flota Alianței Nord-Atlantice, scrie ...
-
La Nina aduce iarasi haos meteo incepand cu septembrie-octombrie: alternante bruste intre zile calduroase cu cele excesiv de racoroase
Fenomenul climatic La Nina ar putea sa reapara incepand cu luna septembrie, dar temperaturile vor ramane peste media mul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu