Impozite majorate din 2026. Ce sume vom achita pentru proprietăți și vehicule
Postat la: 28.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul a anunțat majorarea impozitelor și taxelor locale. Decizia este luată în pachetul 2 de măsuri fiscale. Potrivit premierului Ilie Bolojan, majorarea va fi de 70%. „Nu mai plătești 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 de lei", a afirmat premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă şi maşină - la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale. Premierul a arătat că va creşte şi cel pe maşina de capacitate mică.
„Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 - 80 lei, deci undeva 10 - 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează", a adăugat Bolojan.
Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de maşini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi. „Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro - 800 euro, deci 3.000 - 4.000 lei", a mai spus premierul.
„Asta înseamnă că această creștere de impozite la persoanele fizice, care sigur poate părea mare, să spunem, în procente, dar în termeni reali, e oricum o creștere, nu mai plătești, să spunem, 100 de lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 de lei", a declarat premierul.
Impozitele ar putea ajunge și la 1.200 lei, în București pentru un apartament cu 4 camere. Astfel:
Impozit în București pentru:
apartament cu 2 camere, de 60 mp: 500- 600 lei
apartament cu 3 camere: 680 - 800 de lei
apartament cu 4 camere: 1.000 -1.200 de lei
Impozit pentru un apartament cu 2 camere, 60 mp, în județul Ilfov - 400 lei.
Impozit în Ploiești pentru:
o garsonieră: 180 de lei
un apartament cu 2 camere: 300 de lei
un apartament cu 3 camere: 425 de lei
Impozit în Iași pentru:
garsoniera: 240 de lei
apartament cu 2 camere: 300 de lei
aprtament cu 3 camere: 460 de lei
Cum se schimbă modul de calcul al impozitului per locuință
Impozitul pe proprietate va fi mai mare de la 1 ianuarie 2026, dat fiind că va fi calculat în funcție de valoarea de piață a locuinței și nu de cea cu care a fost înregistrată la primărie, neactualizată, în multe cazuri, de ani de zile. Impactul cel mai mare va fi resimțit de cei care dețin case și apartamente în orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Iași, unde impozitele ar putea să se dubleze, potrivit unor experți.
Modificarea este o condiție asumată de România în PNRR, iar în această perioadă, angajații de la Guvern lucrează pentru dezvoltarea aplicației E-Proprietatea, care va centraliza datele despre prețurile reale de tranzacționare ale proprietăților imobiliare.
Sistemul în care vor fi adunate datele va fi controlat de Ministerul Finanțelor și va folosi hărți digitale, coordonate GPS, date cadastrale, imagini din satelit și detalii despre autorizațiile de construcție. Fiecare apartament sau casă va primi un ID unic, asociat CNP-ului sau CIF-ului proprietarului.
Dacă, în momenul de față, cota este stabilită pe baza unor grile vechi de evaluare, în sistemul E-Proprietate, evaluarea va fi realizată automat, pe baza unor algoritmi care țin cont atât de zona în care se află imobilul, suprafața, accesul la utilități, starea juridică și, mai ales, de prețurile cu care se vând locuințele pe piața imobiliară.
Spre exemplu, pentru un apartament cu două camere din Ilfov, cumpărat anul trecut cu 78.000 de euro, proprietarul a plătit un impozit de 241 de lei, pentru că primăria i-a stabilit o valoarea impozabilă de doar 40.000 de euro. După introducerea apartamentului în platformă, impozitul va fi calculat pe valoarea reală a proprietății și va ajunge la 458 de lei, mai exact cu cu 217 lei mai mult.
