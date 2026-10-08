Vaccinul "Sigur si eficient" - Doliu în medicină. A murit una dintre cele mai importante voci din timpul pandemiei: "Îmi este foarte greu să înțeleg și să accept"
Postat la: 08.10.2026 |
Medicul Valeriu Gheorghiță, fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a rememorat colaborarea cu Oana Ciobanu. Cei doi lucraseră împreună înaintea pandemiei, la organizarea unor conferințe medicale, iar ulterior au traversat perioada de presiune asupra spitalelor.
„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtr.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape, atunci când am organizat primele două ediții ale conferinței de antimicrobial stewardship la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»", a scris acesta.
În mesajul său, Gheorghiță a descris sprijinul oferit de Oana Ciobanu medicilor care trebuiau să comunice public într-un moment dificil:
„Apoi a venit pandemia, iar Oana s-a aflat, prin rolul său în Biroul de Comunicare, alături de noi într-o perioadă extrem de dificilă. Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni."
De la pacienții vindecați de COVID-19 la întrebările bolnavilor de cancer
Activitatea Oanei Ciobanu din acea perioadă se regăsește și în materialele păstrate în arhiva Ministerului Apărării Naționale. Acestea arată concret ce însemna comunicarea unui spital în primele luni ale pandemiei: explicații despre îngrijire, relatări din unitățile medicale și răspunsuri pentru pacienții care se temeau să continue tratamentele.
În aprilie 2020, Oana Ciobanu și Daniel Iancu au realizat un interviu cu asistenta medicală coordonatoare a Spitalului Militar ROL 2 din Otopeni. Materialul prezenta viața din spitalul de campanie și emoțiile personalului medical atunci când primii pacienți vindecați de COVID-19 erau externați.
Tot atunci, cei doi au realizat un interviu cu medicul Ștefănel Vlad, șeful Centrului de Boli Oncologice și al Secției Radioterapie din Spitalul Militar Central. Tema era continuarea tratamentelor oncologice în pandemie, într-un moment în care teama de infectare putea ține bolnavii departe de îngrijirile necesare.
„Medicina pe înțelesul tuturor", printre proiectele pe care le-a coordonat
În mesajul de omagiu, Spitalul Militar Central a amintit campaniile „Vocea medicului specialist din Spitalul Militar Central", „Bisturiu la feminin", „Medicina pe înțelesul tuturor", „Iubește-ți inima" și „Pentru că ne pasă".
Potrivit instituției, proiectele coordonate de Oana Ciobanu au contribuit la apropierea spitalului de pacienți și la prezentarea muncii specialiștilor. Articolele, fotografiile și materialele video au adus în atenția publicului și poveștile oamenilor din spatele actului medical.
„Articolele scrise, precum și materialele foto și video realizate de-a lungul anilor, au adus în prim-plan nu doar performanța profesională a personalului medical, ci și poveștile de viață, empatia și devotamentul celor care își desfășoară activitatea sub emblema Spitalului Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»", au transmis reprezentanții spitalului.
„Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă"
În mesajul său, Valeriu Gheorghiță a vorbit și despre dificultatea de a accepta pierderea unei persoane pe care o cunoscuse energică și implicată.
„Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme. Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi.
Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment", a scris medicul.
Conducerea și colectivul Spitalului Militar Central au transmis condoleanțe familiei și i-au mulțumit Oanei Ciobanu pentru „profesionalismul, loialitatea și dedicarea puse în slujba instituției".
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