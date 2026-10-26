O simulare de tsunami în Marea Neagră în urma unui cutremur de adancime arată cum e sters Bucurestiul de pe hartă VIDEO

Ceea ce vedeti in video-ul alăturat este o simulare de tsunami în Marea Neagră, apărut în urma unui cutremuri de adancime. Animația este bazată pe date de înălțime, linie de coastă și accesibilitate hidrologică.

Înălțimile extreme ale valurilor sunt vizualizări teoretice ale geografiei și nu sunt destinate să reprezinte un model de dinamică fluidelor 100% precis din punct de vedere fizic. Acest videoclip este destinat exclusiv scopurilor educaționale. Nu reprezintă un eveniment real sau un avertisment de urgență. Arată, însă, că dacă situația ar fi reală, Bucureștiul ar fi inundat si pus în dificultate administrativ-teritorială.

Surse de date:

- Altitudine: ETOPO 2022 (NOAA, Domeniu Public)

- Granițe și apă: Natural Earth (Domeniu public)

- Date despre oraș: GeoNames, CC BY 4.0

- Zonele orașului: Comisia Europeană, JRC, GHS-UCDB R2024A, CC BY 4.0 (generalizată).