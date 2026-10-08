Cerul este cea mai mare scenă a crimei de pe Pământ. Doar că oamenii refuză să vadă asta
Postat la: 08.10.2026 |
Încă mai există oameni care se agață de basmul că chemtrails-urile nu există și că tot ce vedem deasupra capetelor noastre este doar condens inofensiv. Această minciună ar fi trebuit să dispară cu zeci de ani în urmă, dar iată-ne aici, încă certându-ne cu oameni care refuză să-și folosească ochii.
În această dimineață, cerul era albastru. Albastru adevărat. Nu albastru spălăcit, cum suntem obișnuiți. Apoi, ca la ceas, a început pulverizarea. Linii drepte. Linii încrucișate. Treceri repetate direct peste soare. Aceleași rute. Același moment. Același rezultat ca întotdeauna. La prânz, albastrul dispăruse și fusese înlocuit de o ceață cenușie, densă și grea. Asta nu se întâmplă în mod natural.
Urmele de condens se disipează. Dispar în câteva secunde sau minute, în funcție de condiții. Ceea ce vedem acum se răspândește, se extinde, se îngroașă și persistă ore întregi. Transformă cerul senin într-un strat artificial de nori. Acest lucru distruge argumentul condensului, dar oamenii îl repetă în continuare ca niște papagali dresați.
Iată partea cu care nu pot contesta. Blocarea soarelui nu mai este o „teorie”. Este discutată deschis. Guvernele, contractorii militari și organismele climatice și-au declarat public dorința de a reduce lumina solară care ajunge pe Pământ. Ei vorbesc deschis despre pulverizarea de particule în atmosferă pentru a reflecta lumina solară înapoi în spațiu. Aceasta este geoinginerie. Aceasta este gestionarea radiației solare.
Blocarea soarelui nu are legătură cu salvarea planetei. Are legătură cu controlul sistemelor biologice. Oamenii sunt sisteme biologice. Lumina solară reglează vitamina D, hormonii, funcția imunitară, starea de spirit, fertilitatea și ritmul circadian. Reducând lumina solară, slăbești populația în toate aspectele, fără să tragi un singur foc.
Asta înainte să intri în aspectul chimic. Particule de aluminiu. Bariu. Stronțiu. Polimeri. Acești compuși sunt menționați în mod repetat în literatura de specialitate privind geoingineria și în eșantionarea mediului. Contaminarea solului. Contaminarea apei. Iritarea căilor respiratorii. Impactul neurologic. Nu trebuie să fii om de știință pentru a înțelege că pulverizarea metalelor grele în atmosferă nu este în beneficiul tău.
Pulverizarea atmosferică crește odată cu creșterea bolilor autoimune, a bolilor respiratorii, a tulburărilor neurologice, a colapsului fertilității și a deteriorării sănătății mintale. În același timp, se promovează alimentele sintetice, dependența de medicamente, injecțiile nesfârșite, saturația electromagnetică și apa contaminată cu substanțe chimice. Nu este o întâmplare. Este ceva sistemic.
Oamenilor le place să întrebe „de ce ar face asta?”. Răspunsul este simplu. Control și depopulare. Mai puțini oameni. Oameni mai slabi. Oameni mai bolnavi. Mai ușor de gestionat. Mai ușor de impozitat. Mai ușor de manipulat. Mai ușor de intimidat pentru a se conforma.
Aceiași oameni care întunecă soarele sunt aceiași oameni care promovează războiul nesfârșit. Războiul ucide direct. Otrăvirea mediului ucide încet. Ambele servesc același scop. Moarte fără tragere la răspundere.
Și nu insultați inteligența tuturor pretinzând că este vorba despre climă. Dacă ar fi vorba despre climă, ar înceta să bombardeze țări, ar înceta să otrăvească oceanele, ar înceta să distrugă pădurile și ar înceta să producă totul din plastic de unică folosință. În schimb, atacă fermierii, întunecă soarele și otrăvesc aerul. Asta spune totul.
Acești oameni nu sunt induși în eroare. Nu sunt incompetenți. Nu încearcă să ajute. Sunt psihopați calculați care acționează în spatele instituțiilor, corporațiilor și guvernelor care le oferă o negare plauzibilă.
Dacă totuși vrei să râzi și să spui că este o nebunie, pune-ți o întrebare. Când în istorie au acționat vreodată cei aflați la putere în interesul real al populației, fără forță sau reacții adverse?
Ana Ciuca
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