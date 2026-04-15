Incepe nebunia in Ungaria: Péter Magyar anunță suspendarea serviciilor de știri ale instituțiilor media de stat
Postat la: 15.04.2026 |
Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a declarat într-o serie de interviuri la radioul public și la televiziunea M1 că, odată ajuns la guvernare, va suspenda serviciile de știri ale instituțiilor media de stat și va iniția o reformă radicală a presei publice.
În același timp, el a afirmat că Ungaria va continua să importe petrol rusesc, argumentând că o deconectare imediată nu este posibilă și că securitatea energetică trebuie asigurată din mai multe direcții. Magyar a susținut că obiectivul său este crearea unei prese „independente și obiective", în contextul în care a formulat acuzații dure la adresa actualului sistem mediatic și a reiterat mai multe direcții de politică guvernamentală, inclusiv menținerea securității energetice și recuperarea fondurilor europene.
Péter Magyar, liderul partidului Tisza, câștigător al alegerilor, a fost invitat miercuri dimineață în studioul postului public. Liderul formațiunii a fost întrebat despre planurile sale de viitor, însă despre acestea s-a discutat mai puțin. Magyar Péter a anunțat mai întâi că vor suspenda serviciul de știri al presei publice imediat ce vor ajunge la putere.
- Vom suspenda serviciul de știri al presei publice - a anunțat Magyar Péter în emisiunea Kossuth Rádió „Bună dimineața, Ungaria!". Candidatul la funcția de prim-ministru a invocat în cadrul emisiunii o "propagandă de tip goebbelsian și Coreea de Nord", fără a lipsi nici atacurile la persoană. Printre altele, a afirmat că, în opinia sa, Sulyok Tamás nu este președinte al republicii și că, în viziunea lui, nici în ochii poporului maghiar nu este.
Realizatorul emisiunii l-a avertizat că apreciază ca fiind prea dure declarațiile la adresa lui Sulyok Tamás și l-a îndemnat să își schimbe tonul, subliniind că nu are o dispută personală cu el, iar în calitate de lider politic are obligația de a se adresa ascultătorilor, întrucât în prezent emisiunea este urmărită de aproximativ șase sute de mii de persoane, și i-a cerut să îi permită să adreseze întrebări.
Jurnalistul i-a reamintit, de asemenea, că perioada campaniei electorale s-a încheiat și că acum ar trebui discutat despre viitor. Întrebat dacă vor menține regimul prețurilor plafonate la energie, liderul de partid a răspuns că sarcina guvernului interimar va fi să refacă stocurile de energie în următoarele săptămâni. A precizat că vor diversifica sursele și vor procura energie din cât mai multe direcții, promițând în același timp că vor continua achizițiile de petrol rusesc.
„Chiar dacă am vrea, în prezent nu ne-am putea deconecta de petrolul rusesc. Interesul maghiarilor este ca petrolul să vină din trei direcții. Viktor Orbán are o responsabilitate uriașă în următoarele săptămâni", a spus el, subliniind că speră ca oleoductul „Prietenia" să fie repornit în perioada următoare.
Magyar Péter a declarat că dorește menținerea prețurilor reglementate și că există mai multe soluții, printre care reducerea TVA-ului la carburanți. „Vom discuta și cu conducerea MOL în perioada următoare", a spus el, adăugând că intenționează să reducă și TVA-ul la lemnele de foc. Liderul Partidului Tisza a mai afirmat că, în calitate de prim-ministru, va reprezenta toți cetățenii maghiari, inclusiv pe votanții Fidesz.
După interviul de la radio, liderul partidului a continuat la postul M1, unde a anunțat, de asemenea, că după preluarea guvernării vor suspenda imediat serviciul de știri al M1 și vor crea o presă independentă și obiectivă. Magyar Péter a vorbit din nou despre propagandă de tip goebbelsian și a afirmat că va reprezenta pe toată lumea într-un guvern susținut de Partidul Tisza. În ceea ce privește politica de migrație, a spus că va menține gardul de la frontiera sudică și nu va permite intrarea niciunui migrant.
Moderatorul i-a reamintit că legea îi obligă la difuzare continuă de știri și că suspendarea acestora ar necesita modificarea legislației media, la care liderul partidului a răspuns că vor acționa în mod legal. În legătură cu posibilitatea recuperării fondurilor europene blocate, Magyar Péter a declarat că a discutat cu președintele Comisiei Europene și că vor îndeplini patru condiții pentru a debloca banii: măsuri anticorupție, recuperarea patrimoniului național, independența anchetei și a justiției maghiare și restabilirea independenței presei.
„Până la sfârșitul lunii august se va vedea dacă putem aduce înapoi 4.000 de miliarde. Vom face tot posibilul să îi recuperăm și să îi folosim eficient", a spus el, precizând că fondurile vor fi direcționate către spitale, dezvoltarea spitalelor mici, infrastructură de transport și eficiență energetică. În privința sistemului de sprijin pentru familii introdus de guvernul Fidesz, a promis că va fi menținut, la fel ca și al 13-lea salariu pentru pensionari.
„Cel mai important este să menținem securitatea energetică, fie că vorbim de utilități sau benzină, și să o facem sustenabilă", a spus el, adăugând că „totul va fi doar mai bine". Magyar Péter a precizat în ambele interviuri că, după apariția la presa publică, se va întâlni cu Sulyok Tamás, președintele Republicii, care a convocat astăzi liderii partidelor intrate în parlament.
