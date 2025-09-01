Jaf ca-n filme la un magazin Dior: hoții au folosit o metodă ingenioasă și au furat articole de lux de 200.000 de euro

Un furt spectaculos s-a petrecut noaptea trecută la magazinul Dior de pe Via Strozzi din Florența, unde hoții au sustras genți și haine în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Jaful a avut loc în jurul orei 3 dimineața și a fost descoperit de agenții de pază care au crezut inițial că a izbucnit un incendiu din cauza fumului din magazin. Pompierii au stabilit că fumul provenea de la alarma anti-jaf care fusese declanșată.

Hoții au demonstrat o cunoaștere detaliată a zonei, accesând magazinul printr-o rută ingenioasă. Au intrat prin strada vecină Via Sassetti, în clădirea alăturată, fără să forțeze ușa exterioară. Apoi au spart ușa din holul de intrare care duce la pivnițe și o ușă mică de legătură cu magazinul Dior. Poliția suspectează că mai multe persoane au fost implicate în operațiune, inclusiv paznici postați la colțuri pentru a avertiza în caz de pericol. Autoritățile analizează imaginile de la camerele de supraveghere publice pentru a reconstitui rutele de fugă ale infractorilor. Cazul este în curs de anchetă.