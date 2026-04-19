Joe Rogan se alătură lui Trump pentru a semna un ordin care permite cercetarea drogurilor psihedelice
Postat la: 19.04.2026 |
Podcasterul Joe Rogan s-a alăturat președintelui Trump și altora în Biroul Oval sâmbătă, când acesta a semnat un ordin executiv care accelerează cercetarea pentru anumite medicamente psihedelice utilizate în tratamentul tulburărilor de sănătate mintală.
„Ordinul de astăzi va asigura că persoanele care suferă de simptome debilitante vor avea în sfârșit o șansă de a-și recâștiga viețile și de a duce o viață mai fericită", a spus Trump, conform publicatiei The Hill de la Washington.
Ordinul, care îi cere de asemenea Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) să accelereze revizuirea noilor tratamente, este destinat în mod special ajutorării veteranilor care se confruntă cu simptome de anxietate și depresie. Președintele a spus că măsura se aplică anumitor medicamente, inclusiv psihodelice, care sunt deja în „etapele avansate ale studiilor clinice."
Rogan a spus că a auzit despre aceste tratamente în timpul unei înregistrări a podcastului său și i-a trimis lui Trump „câteva informații" despre ele.
„I-am trimis acea informație." Mesajul text care a venit înapoi: „Sună grozav." Vrei aprobată de FDA? Să facem asta.' „Literalmente atât de repede," a spus sâmbătă la Casa Albă podcasterul, care a fost critic la adresa președintelui în ultimele săptămâni în legătură cu operațiunea SUA în Iran.
Trump a subliniat Ibogaina, un drog psihedelic folosit în alte țări pentru a trata efectele PTSD, în timpul declarațiilor sale. El a adăugat că administrația va „deschide calea" pentru ca medicamentul să fie inclus în cadrul Legii Dreptului de a Încerca, pe care a semnat-o în 2018.
Această lege permite pacienților în stadiu terminal să participe la studii clinice pentru tratamente care sunt încă în curs de revizuire de către FDA.
Comisarul FDA Martin Makary, Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) Robert F. Kennedy Jr. și Mehmet Oz de la Centrele pentru Medicare și Medicaid Services au fost, de asemenea, prezenți în timpul ceremoniei de semnare.
„În cadrul acestui nou program al acestei administrații, medicamentele pot fi aprobate în câteva săptămâni, nu într-un an sau mai mult, ci în câteva săptămâni, dacă sunt în conformitate cu prioritățile noastre naționale," a spus Makary.
El a menționat ulterior că programul are în prezent 18 vouchere, iar administrația va adăuga încă trei săptămâna viitoare.
„Aceasta este o nevoie nesatisfăcută de sănătate publică și există tratamente potențial promițătoare," a continuat Makary. „De aceea există un sentiment de urgență în jurul acestui subiect." De aceea facem asta acum."
În 2024, 471 de membri ai serviciilor armate din SUA și-au pus capăt zilelor, iar 1.515 tentative au fost raportate, conform raportului anual al Pentagonului privind sinuciderile, publicat la începutul acestei luni. În timp ce rata sinuciderilor din 2024 în rândul membrilor activi a scăzut față de anul precedent, departamentul a raportat o creștere a sinuciderilor în rândul membrilor unităților de rezervă și ai Gărzii Naționale.
Trump a lăudat de asemenea inițiativa sa „Națiune Cel Mai Favorizată" și platforma TrumpRX.com în timpul evenimentului de sâmbătă, lăudându-se cu eforturile administrației sale de a reduce costurile medicamentelor.
Președintele a abordat, de asemenea, pe scurt anunțul Iranului că va reimpune „managementul strict" al Strâmtorii Ormuz în timpul blocadei navale a SUA în această cale navigabilă.
„Au vrut să închidă din nou strâmtoarea, așa cum au făcut ani de zile, și nu ne pot șantaja," a spus Trump.
El a adăugat că negocierile cu Teheranul „de fapt decurg foarte bine." Acordul temporar de încetare a focului între cele două națiuni expiră săptămâna viitoare.
„Vom avea câteva informații până la sfârșitul zilei," le-a spus Trump reporterilor. „Vorbiți cu ei și, știți, adoptăm o poziție fermă și au ucis mulți oameni." Mulți dintre oamenii noștri au fost uciși."
