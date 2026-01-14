JPMorgan Chase reacționează la planul lui Donald Trump: Băncile iau în calcul acțiuni în instanță
Postat la: 14.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
JPMorgan Chase a semnalat marţi că industria bancară ar putea reacţiona inclusiv prin acţiuni în instanţă împotriva solicitării preşedintelui SUA, Donald Trump, de a impune un plafon al dobânzilor la cardurile de credit. Directorul financiar al băncii, Jeremy Barnum, a declarat că "toate opţiunile sunt pe masă", relatează CNBC.
"Dacă ajungi în situaţia unor directive slab fundamentate, care ar schimba radical modelul nostru de afaceri fără o justificare solidă, trebuie să presupui că toate opţiunile sunt pe masă. Avem această obligaţie faţă de acţionari", a spus Barnum într-o conferinţă cu jurnaliştii, după publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al patrulea, informează news.ro.
Barnum a răspuns unei întrebări legate de posibilitatea ca băncile să dea în judecată administraţia Trump pentru a bloca cererea formulată vineri seară, potrivit căreia companiile de carduri ar trebui să plafoneze dobânzile la 10% pentru o perioadă de un an.
Anul trecut, sectorul bancar a reuşit să respingă iniţiativele autorităţii de protecţie a consumatorilor de a limita comisioanele de întârziere la cardurile de credit.
Reprezentanţi ai industriei avertizează că o limită impusă dobânzilor ar duce la reducerea numărului de conturi de card de credit disponibile pentru americani şi la scăderea cheltuielilor în economie, întrucât băncile ar prefera să retragă produsele neprofitabile.
Dobânda medie la nivel naţional pentru cardurile de credit este de 19,7% în această lună, potrivit unui sondaj săptămânal realizat de Bankrate.com, în timp ce dobânzile pentru debitorii cu risc ridicat şi pentru cardurile emise de retaileri sunt, de regulă, mai mari.
"Credem că astfel de măsuri vor avea exact efectul opus celui dorit de administraţie pentru consumatori. În loc să scadă preţul creditului, se va reduce oferta de credit, ceea ce va fi negativ pentru consumatori, pentru economie şi, marginal, şi pentru noi.", a spus Barnum.
Directorul financiar a evitat să răspundă direct dacă JPMorgan va respecta cererea lui Trump, care ar urma să intre în vigoare la 20 ianuarie.
Preşedintele Trump a afirmat duminică faptul că băncile care nu se conformează "încalcă legea", deşi nu este clar în baza cărei legislaţii ar putea fi impusă o astfel de măsură. În prezent, nu există o lege federală care să plafoneze dobânzile la cardurile de credit, iar un proiect de lege depus anul trecut de senatorii Josh Hawley şi Bernie Sanders, care prevedea un plafon de 10% pentru cinci ani, este blocat în Congres.
Posibilele efecte ale plafonării au fost discutate marţi şi în alte sectoare. Companiile aeriene şi retailerii depind semnificativ de veniturile generate de parteneriatele pentru carduri de credit. De exemplu, Delta Air Lines a anunţat că parteneriatul său cu American Express a generat venituri de 8,2 miliarde de dolari anul trecut.
Directorul general al Delta, Ed Bastian, a declarat că o astfel de plafonare "ar da peste cap întreaga industrie a cardurilor de credit" şi că este greu de imaginat cum ar putea fi implementată practic.
Prudenţă a cerut şi preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, care a avertizat că, în efortul de a reduce costurile pentru consumatori, decidenţii trebuie să evite "efectele secundare negative" asupra economiei.
