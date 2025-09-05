Lovitură pentru fugarii români: CJUE pune capăt practicii prin care statele UE refuzau predarea condamnaților definitiv
Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat pe 4 septembrie 2025 o hotărâre cu impact direct asupra dosarelor în care cetățeni români condamnați definitiv în țară își executau pedepsele în alte state membre, fără a fi predați autorităților române.
Decizia clarifică faptul că instanțele străine nu pot refuza executarea unui mandat european de arestare (MEA) și nici nu pot prelua executarea pedepsei pe teritoriul lor fără consimțământul explicit al statului emitent, în acest caz România.
Cazul C-305/22 a pornit de la o întrebare adresată de Curtea de Apel București privind modul în care statele UE pot interpreta normele legate de executarea MEA. CJUE a stabilit că doar transmiterea hotărârii de condamnare și a unui certificat, cu acordul statului emitent, face posibilă executarea pedepsei într-un alt stat. În lipsa acestui acord, persoana vizată de mandat trebuie predată.
„Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că instanțele judecătorești ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest din urmă stat. Acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să îi fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată. Astfel, obiectivul de a crește șansele de reinserție socială nu este absolut și trebuie conciliat cu norma esențială potrivit căreia statele membre execută orice mandat european de arestare.
Ținând seama de diferitele funcții ale pedepsei în cadrul societății, instanțele din statul membru în care o persoană a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate se pot sprijini în mod legitim pe argumente legate de politica penală care îi sunt proprii pentru a justifica executarea pe teritoriul său a pedepsei pronunțate și, în consecință, pot refuza transmiterea hotărârii de condamnare și a certificatului în vederea executării pedepsei pe teritoriul unui alt stat membru.
În orice caz, dacă refuzul de a executa un mandat european de arestare a intervenit cu încălcarea condițiilor esențiale și a procedurii prevăzute de dreptul Uniunii, acest mandat de arestare rămâne în vigoare, iar statul emitent își păstrează dreptul de a executa pe propriul teritoriu pedeapsa aplicată", transmite MAE.
Ministerul Afacerilor Externe subliniază că hotărârea confirmă poziția susținută de România la Luxemburg și creează premise clare pentru executarea efectivă a mandatelor de arestare, punând capăt unei practici prin care statele de executare își arogau dreptul de a păstra pe teritoriul lor persoane condamnate în România.
În ultimii ani, numeroase instanțe europene au respins predarea unor români condamnați definitiv, invocând fie condițiile din penitenciarele românești, fie drepturile fundamentale. Printre cele mai sonore cazuri se numără:
Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei - Grecia a refuzat extrădarea sa în 2022, pe motivul condițiilor de detenție.
Dragoș Săvulescu, om de afaceri - Italia a adaptat pedeapsa în regim local și a refuzat predarea. Ulterior, Grecia l-a reținut și eliberat.
Ionel Arsene, fost președinte al CJ Neamț - instanțele italiene au respins definitiv predarea în iunie 2025.
Alina Bica, fost procuror-șef DIICOT - Italia a refuzat extrădarea în 2020, iar ulterior s-a considerat că pedeapsa a fost executată acolo.
„Paul al României" (Paul Philippe) - Franța și Malta au respins predarea în dosarul „Ferma Băneasa", invocând riscuri privind drepturile fundamentale.
Astfel de hotărâri au alimentat tensiuni între România și alte capitale europene, în condițiile în care MEA ar trebui să funcționeze pe baza principiului recunoașterii reciproce și al încrederii între sisteme judiciare.
Prin decizia din 4 septembrie, CJUE reamintește că obiectivul reinserției sociale nu poate prevala asupra principiului fundamental al executării mandatelor de arestare. În plus, instanțele din statul unde a fost pronunțată condamnarea au dreptul să invoce propriile politici penale și să refuze transmiterea dosarului către alt stat.
Pentru România, hotărârea reprezintă un precedent solid în discuțiile cu statele care au respins până acum predarea unor persoane condamnate. Ministerul Justiției, instituția competentă în domeniu, va putea invoca această jurisprudență în toate procedurile aflate pe rol.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața
Într-o lume tot mai dominata de explicații științifice, una dintre cele mai profunde intrebari ale existenței cont ...
-
Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare
Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A aj ...
-
Cum a încercat cancelarul Friedrich Merz să ascundă faptul că trimite rachete Taurus Ucrainei ca să atace Rusia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a dispus trecerea sub tacere cat mai mult posibil a implicarii Germaniei in furniz ...
-
Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungand la o cotație de 496 de lei, inregistrand din nou o valoare-record. M ...
-
Războiul din Ucraina. Trump dă vina pe Europa
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca țarile europene sunt de vina pentru ca nu exista o eficiența suf ...
-
„Experimente" medicale asupra persoanelor cu dizabilități în Coreea de Nord. Victimele sunt ținute în detenție
Coreea de Nord desfasoara experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilitati - pe care le sterilizeaza cu forta s ...
-
L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"
Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chine ...
-
Investigatie Recorder: Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola sau Engie
Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizeaza pe incasari suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, AN ...
-
Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"
Imaginile aparute ieri cu Adrian Nastase și Viorica Dancila alaturi de Xi Jinping, Vladimir Putin, si liderul nord-coree ...
-
Ministrul Energiei: "UE a transformat România în 'proasta' Europei. Am eliminat minele de cărbune și prețul energiei a crescut"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi, cum a ajuns Romania intr-o situație de neexplicat. Dintr-un stat care ...
-
Iluminarea inteligentă a drumului: cum un set de becuri auto de calitate poate face diferența
Atunci cand vine vorba de siguranța rutiera, puține componente ale unui autoturism joaca un rol mai esențial decat siste ...
-
Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte
Ajutorul militar acordat de Romania Ucrainei a fost și ramane un subiect de disputa in societatea romaneasca, in condiți ...
-
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă
O rasturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor e ...
-
Putin și Xi vor să trăiască cel puțin 150 de ani. Discuția celor doi despre nemurire, surprinsă de camerele de supraveghere de la parada din Beijing
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși in privat vorbind despre cum ar pute ...
-
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției
Cele doua sindicate reprezentative din invațamantul preuniversitar le recomanda membrilor sa boicoteze inceputul de an ș ...
-
Cămătarii vor rămâne fără sumele împrumutate și fără dobânzi. Legea a trecut de Camera Deputaților
Camatarilor li se vor confisca atat dobanzile obținute, cat și sumele imprumutate, prevede un proiect de lege de modific ...
-
Un copil din județul Iași s-a aruncat într-o fântână după o ceartă cu părinții. El a fost scos de pompieri
Un baiat in varsta de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Letcani, a coborat intr-o fantana adanca de aproximativ tr ...
-
O hartă de la o reuniune militară rusă indică până unde vrea Putin să ajungă
Într-un videoclip publicat de Ministerul Apararii, care prezinta o prezentare a șefului Statului Major General al ...
-
Peste 80 de experţi desființează un raport controversat al lui Trump privind modificările climatice şi denunţă o „parodie a ştiinţei", erori și manipulări ale faptelor
Peste 80 de experti stiintifici sfasie un raport al administratiei Trump privind modificarile climatice, denuntand erori ...
-
Spitalele franceze "au fost sfătuite să se pregătească pentru război în Europa până anul viitor"
Spitalele franceze au primit un avertisment serios: sa se pregateasca pentru o „interventie militara majora" pana ...
-
Picătura de pe suprafata Terrei: Iata de ce urmează o criză planetară a apei fără precedent in istorie
Daca toata apa de pe Pamant ar fi stransa intr-o singura sfera, am fi surprinși sa vedem cat este de mica in comparație ...
-
"Fiara cu trei capete". Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului" - ea reprezintă o provocare pentru Occident
O imagine cu o puternica incarcatura geopolitica s-a conturat la Beijing: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un - tr ...
-
China provoacă deliberat Taiwanul: Decizia care va inflama serios spiritele în regiune
Beijingul desfașoara activitați de foraj pentru petrol și gaze in interiorul zonei economice exclusive (EEZ) a Taiwanulu ...
-
Nu s-a schimbat nimic de fapt: Guvernul Bolojan se pregateste sa numeasca acelasi om controversat intr-o functie cheie din Transporturi
Bogdan Mindrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua ...
-
Aproape 1 milion de sinucideri pe an pe plan mondial. 1 din 100 de decese este un suicid și majoritatea sunt tineri
Sinuciderile reprezinta un deces din 100 la nivel mondial, a anuntat marti, cu ingrijorare, Organizatia Mondiala a Sanat ...
-
MWM: Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezintă un pericol pentru NATO
Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezinta un pericol serios pentru flota Alianței Nord-Atlantice, scrie ...
-
La Nina aduce iarasi haos meteo incepand cu septembrie-octombrie: alternante bruste intre zile calduroase cu cele excesiv de racoroase
Fenomenul climatic La Nina ar putea sa reapara incepand cu luna septembrie, dar temperaturile vor ramane peste media mul ...
-
Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Categoria auto pentru care șoferii vor plăti mai puțin
De anul viitor, cei mai mulți romani vor plati impozite mai mari pe mașini și locuinte. Cei care dețin mașini care polue ...
-
Un român atrage atentia asupra Catastrofei Informatice: Nu peste mult timp numarul de biti stocati pe Terra va fi egal cu numarul electronilor si datele vor cantari cât Luna
Conform unui nou studiu, conținutul digital este pe cale sa egaleze jumatate din masa Pamantului pana in 2245. Cercetare ...
-
"Riviera Gaza" - un proiect nebunesc respins pe motiv ca este doar o încercare de a acoperi epurarea etnică
Proiectul propune stramutarea forțata a intregii populații și plasarea teritoriului sub tutela Statelor Unite. Un plan c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu