Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Postat la: 23.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Expedițiile de marfă ale Chinei, în afara Statelor Unite, au crescut puternic în acest an, iar țările afectate de afluxul de produse chinezești evită, deocamdată, să dezlănțuie un nou război comercial, arată o analiză a agenției Bloomberg. Pe fondul tarifelor ridicate impuse recent de SUA, exporturile Chinei s-au redirecționat către piețe alternative.
Autorii analizei notează că excedentul comercial al Beijingului a urcat până la un nivel record de 1,2 trilioane de dolari. Livrările către India au atins un maxim în august, către Africa se estimează un record anual, iar livrările spre Asia de Sud-Est au depășit vârful înregistrat în perioada pandemică.
Guvernele din țările afectate se confruntă însă cu dilema de a-și proteja industriile interne fără a tensiona relațiile comerciale cu China, partener care pentru mai mult de jumătate din statele lumii rămâne un actor economic-cheie. Până acum, Mexicul a fost singurul stat care a ripostat public, aplicând taxe vamale de până la 50% pentru o gamă largă de produse chinezești, de la autoturisme la oțel.
În India, autoritățile au primit în ultimele săptămâni circa 50 de sesizări privind posibile practici de dumping din partea unor furnizori din China și Vietnam. În Indonezia, ministerul comerțului a anunțat că va supraveghea mai atent importurile chinezești, după ce videoclipuri virale care promovau exporturi masive de textile la prețuri foarte mici au stârnit proteste.
Analiștii atrag atenția că luarea unor măsuri tarifare agresive este însă puțin probabilă pe scară largă, în contextul negocierilor comerciale purtate de multe state cu administrația americană. „Răspunsul moderat este probabil influențat de negocierile comerciale în curs cu SUA", a sintetizat Christopher Beddor, director adjunct de cercetare pentru China la Gavekal Dragonomics, citat de Bloomberg. El a explicat că unele țări preferă să evite măsuri care ar putea fi interpretate ca o subminare a sistemului comercial global sau care le-ar limita opțiunile de negociere cu Washingtonul.
Reacțiile oficiale la nivel regional sunt diverse și prudente. Ministrul comerțului din Africa de Sud a recomandat evitarea impunerii de tarife punitive asupra importurilor de autoturisme chinezești, preferând atragerea de investiții suplimentare. Chile și Ecuador au introdus discret taxe specifice pentru importurile foarte ieftine, în special pe segmentele afectate de extinderea platformelor chinezești de comerț online; numărul utilizatorilor activi lunar ai unei astfel de platforme a crescut cu 143% în America Latină de la începutul anului. Brazilia, deși a amenințat cu represalii, a oferit în același timp producătorului chinez BYD o perioadă de scutire de tarife pentru a-și extinde producția locală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Haosul izbucnește odată cu debutul „ministrului" generat de AI în parlamentul albanez
Deputații din opoziție au aruncat cu sticle și exemplare ale constituției dupa discursul unui bot recent adaugat in cabi ...
-
Evreii se adună în Ucraina pentru pelerinajul de Rosh Hashanah în inima vechiului tinut al khazarilor
Mii de evrei ortodocși s-au adunat luni in orașul ucrainean Uman pentru sarbatorirea Rosh Hashanah, in ciuda avertisment ...
-
China ordonă închiderea școlilor și a întreprinderilor în 10 orașe, pe măsură ce super-taifunul Ragasa se apropie
China a ordonat inchiderea școlilor și a intreprinderilor in cel puțin 10 orașe, inainte ca super-taifunul Ragasa sa lov ...
-
Omenirea se pregătește pentru cea mai lungă eclipsă a secolului XXI, anunță NASA: când va avea loc și de unde va putea fi observată
NASA a confirmat ca eclipsa totala de soare va depași durata obișnuita a eclipselor solare totale in 2027. Aceasta va fi ...
-
Un mit fascinant despre piramide a fost spulberat de către cercetători
Multa vreme, filmele și jocurile video au intreținut ideea ca mormintele faraonilor ar fi fost pline de capcane mortale, ...
-
Tucker Carlson acuzat că insinuează că Israelul l-a ucis pe Charlie Kirk - Paralelă cu moartea lui Iisus
Comentatorul conservator Tucker Carlson a relatat ieri povestea morții lui Isus la inmormantarea activistului Charlie Ki ...
-
Plan terorist în România: columbianul care trebuia să arunce în aer obiective strategice, trimis la închisoare. De ce nu a reușit atentatul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni condamnarea definitiva la șase ani de inchisoare a cetațeanului c ...
-
Donald Trump anunță că paracetamolul administrat în timpul sarcinii conduce la autism la noul născut. Big Pharma il contrazice si intrerupe transmisia de la Casa Albă
Presedintele Donald Trump a anuntat luni ca Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente va informa medicii ca utili ...
-
China urmează să prezinte omenirii un plan de mare amploare: Se poziționează drept principalul luptător
China, cel mai mare poluator din lume pregatește un nou plan de reducere a emisiilor, consolidandu-și rolul de aparator ...
-
Alertă medicală: Virusul Matrioșka stă ascuns într-o ciupercă mortală și face bolile imposibil de tratat
Un „virus ascuns" in interiorul unei ciuperci patogene poate transforma o infecție banala intr-una mortala. Cercet ...
-
Lovitură dură dată de DIICOT: Rețea de pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj, destructurată - infractori din mai multe județe
Procurorii DIICOT au reținut, intre 15 și 19 septembrie, 11 persoane cu varste intre 16 și 54 de ani in șapte dosare pen ...
-
Scene incredibile: Doi copii de 13 ani au făcut sex în școală la Timișoara și s-au filmat
Inspectoratul Scolar Judetean Timis a solicitat desfasurarea unui control la Scoala Gimnaziala 30 din Timisoara, dupa ce ...
-
Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns
YangWang U9 Extreme a doborat recordul deținut pana acum de Bugatti pentru cea mai rapida mașina de serie din lume. Noua ...
-
Alzheimer: Cât de departe au ajuns cercetătorii în căutarea unui leac pentru cumplita boală a secolului
Dupa zeci de ani de cercetari fara succes, doua noi medicamente și un test de sange inovator au dat recent speranța paci ...
-
Un expert în cititul pe buze dezvăluie ce au discutat in secret Elon Musk și Donald Trump la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk
Donald Trump si Elon Musk au vorbit si si-au dat mana duminica, in marja ceremoniei de omagiere a lui Charlie Kirk in Ar ...
-
Presa greacă: România a trecut de la "exodul medicilor" la "reîntoarcereaa medicilor"
Ani intregi, Romania a fost „furnizorul" de medici in Europa. Mii de profesioniști din domeniul sanatații au migra ...
-
Cercetătorii anunță că o gaură neagră ar putea exploda în următorii 10 ani. Fenomenul poate dezvălui fundamentele Universului
O echipa de astronomi de la Universitatea din Massachusetts avertizeaza ca un fenomen cosmic extraordinar ar putea fi vi ...
-
Mesaje anonime de amenințare au alertat Politia: "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar apoi mă voi sinucide"
Autoritațile au declanșat verificari in mai multe școli și unitați medicale din București dupa ce pe adresele oficiale a ...
-
Astăzi este echinocțiul de toamnă: Anul acesta se trece mai repede la ora de iarnă
Echinoctiul de toamna, cand Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora ...
-
Chiar înaintea atacului cibernetic care a adus haos pe aeroporturi, compania vizată a semnat cu NATO un contract pentru un soft militar strategic
Sute de zboruri intarziate sau anulate pe cele mai aglomerate aeroporturi europene și zeci de mii de pasageri afectați e ...
-
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Zhang Zhan, jurnalista chineza care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din orasul Wuhan, a primit viner ...
-
Fructul tropical în care a fost descoperită o moleculă care luptă împotriva cancerului. „Majoritatea medicamentelor provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea"
Natura a fost dintotdeauna o sursa importanta de medicamente salvatoare de vieti, de la aspirina obtinuta din scoarta de ...
-
Ce ar trebui să învățăm cu adevărat de la strămoșii noștri despre longevitate. 4 lecții explicate de un cercetător
Ideea de a trai ca stramoșii noștri a devenit un fel de moda a „stilului de viața sanatos". Dieta Paleo, alergatul ...
-
Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița" ar fi un est-european naturalizat
Un angajat vechi din Viena al companiei OMV ar fi cooperat cu un funcționar al ambasadei ruse. La compania petroliera și ...
-
Motivul șocant al crimei între frați din Țăndărei. Scandalul în familie a pornit de la o proprietate care nici nu le aparține
Mai multe persoane au fost implicate, vineri dupa-amiaza, intr-un scandal izbucnit la Tandarei, judetul Ialomita, doua p ...
-
Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea"
Un nou Vortex Polar se formeaza acum in Stratosfera de deasupra Polului Nord, pe masura ce presiunea și temperaturile sc ...
-
NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele: „Cea mai ieftină lovitură din lume"
O companie din Australia a creat și pus pe piața Apollo, prezentat drept arma laser cu „cea mai ieftina lovitura d ...
-
O britanică de 29 de ani i-a luat mințile lui Donald Trump la Castelul Windsor. A asaltat-o cu o propunere de nerefuzat
Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost invitat la Castelul Windsor pentru o cina oficiala organizata de famil ...
-
Au inceput simularile masive cu ajutorul AI: Europa construiește un geamăn virtual al oceanului
Europa construiește un geaman virtual al oceanului pentru a permite oamenilor de știința, factorilor de decizie politica ...
-
Descoperire epocală: Terapia CRISPR a izbutit sa elimine virusul HIV din celulele umane și impiedica revenirea bolii
Oamenii de știința au obținut o etapa revoluționara in lupta impotriva HIV prin dezvoltarea unei terapii bazate pe CRISP ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu