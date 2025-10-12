Mașină electrică sau cu motor termic? Care sunt costurile anuale reale

Mașinile electrice câștigă teren tot mai mult în România, iar motivația principală nu mai este doar protecția mediului, ci și economia la costurile de utilizare lunar. Deși prețul de achiziție al unui vehicul electric rămâne de regulă mai ridicat decât cel al unuia pe benzină sau motorină, cheltuielile de exploatare și întreținere sunt semnificativ mai mici.

Pentru simularea costurilor, s-a considerat un șofer care parcurge aproximativ 1.500 km pe lună, folosește mașina zilnic în oraș și ocazional pentru drumuri mai lungi în weekend. Un automobil electric modern consumă, în medie, 17 kWh / 100 km, ceea ce duce la 255 kWh pe lună, conform Playtech.

Dacă vehiculul este încărcat acasă, la un tarif de aproximativ 1,2 lei/kWh, costul lunar este de 306 lei. În varianta în care 30% din energie se obține de la stații publice (cu tarife între 1,9 și 2,7 lei/kWh), costul mediu lunar crește până la aproximativ 380 lei.

În comparație, o mașină pe benzină care consumă 7 litri / 100 km necesită 105 litri pe lună; la un preț mediu de 7,5 lei / litru, factura de carburant ajunge la 787,5 lei. Pentru o mașină diesel cu consum de 6 litri / 100 km, costul lunar este estimat la 648 lei la un preț de 7,2 lei / litru.

Astfel, un șofer care conduce un vehicul electric și îl încarcă acasă plătește aproape jumătate din cât ar plăti pentru carburant la un motor termic.

Asigurarea obligatorie (RCA) nu diferă foarte mult între un vehicul electric și unul convențional. Pentru o maşină de oraș cu putere medie, RCA-ul poate varia între 1.800 și 2.800 lei pe an, în funcție de vârstă, localitate și istoricul de conducător auto - adică aproximativ 200 lei pe lună.

În privința întreținerii, mașinile electrice oferă un avantaj clar: nu au nevoie de schimburi de ulei, bujii, filtre de aer sau curele, iar frânarea regenerativă reduce uzura plăcuțelor de frână. Reviziile sunt mai rare și mai simple, ceea ce reduce costul de mentenanță la circa 50 lei pe lună, comparativ cu 100-150 lei pentru un vehicul pe benzină sau motorină.

Mai mult, proprietarii de mașini electrice sunt scutiți de taxa de mediu și, în foarte multe orașe, beneficiază de parcare gratuită sau redusă și acces fără restricții în zone cu emisii limitate - avantaje care se transformă, în timp, în economii semnificative.

Pe lângă costul redus, mașinile electrice oferă o experiență de conducere diferită: accelerație instantanee, zgomot redus, lipsa vibrațiilor. În traficul urban, sistemele de frânare regenerativă și modurile economice optimizează eficiența, iar costul pe kilometru scade considerabil.

Pe termen lung, investiția într-un vehicul electric devine o alegere financiară sigură: prețurile la benzină și motorină fluctuează frecvent, în timp ce energia electrică este mai stabilă, în special când încărcarea se face acasă.

De asemenea, mașinile electrice contribuie la reducerea poluării și a zgomotului în zonele urbane. Statul susține acest trend prin programe precum Rabla Plus, care pot scădea semnificativ costul de achiziție.