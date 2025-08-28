Mașinile care transportă secretele NATO și UE au rămas in pană după Ordonanța Trenuleț

După ce a rămas în pană cu mașinile care transportau secrete NATO și ale Uniunii Europene (UE), Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) a cerut Guvernului să-l lase să cumpere două mașini noi, transmite Europa Liberă.

ORNISS a explicat în solicitarea adresată Guvernului - aprobată în ședința Executivului din 28 august - că, în ultimii doi ani, curierii săi care transportau documente secrete ale NATO au rămas în pană, de mai multe ori, cu cele două mașini de serviciu.

Astfel, unele misiuni de poștă nu au putut fi duse la capăt, explică Oficiul în nota de fundamentare adresată Guvernului prin care îi cere să facă o excepție de la „Ordonanța-trenuleț" din 2023, prin care Executivul a interzis instituțiilor publice să-și cumpere mașini și alte bunuri.