Mână criminală la Dragonul Rosu? Incendiu cu flăcări de 10 metri în complexul comercial al mafiei chineze pe o suprafata de 3800 mp. O clădire s-a prăbușit!

Pompierii ISUBIF au inceput să intervină de marți seara pâna miercuri spre pranz pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

Abia miercuri dimineata la ora 8.10 incendiul a fost localizat și se acționa cu tehnică pentru a accesa focarele active. Operațiunile de intervenție la incendiul de la Dragonul Roșu continuă miercuri pentru îndepărtarea materialelor arse. Pompierii au folosit buldoexcavatoare pentru a accesa focarele care au rămas acoperite sub pereții prăbușiți ai depozitului. Zece autospeciale de stingere au rămas în dispozitiv pentru monitorizarea situației.

Incendiul de marți seara, localizat în jurul orei 02:30, a afectat o suprafață de 3.800 de metri pătrați și a necesitat intervenția a 28 de autospeciale. Pompierii au reușit să protejeze halele învecinate, care au o suprafață considerabil mai mare decât zona incendiată. Alimentarea cu apă s-a făcut permanent din afara obiectivului afectat pentru susținerea operațiunilor. Complexul Dragonul Rosu este perceput ca un puternic centru comercial cu zone clandestine al mafiei cineze, care mai controleaza si China Town. Este foarte probabil, spun sursele noastre, ca incendiul sa fi fost provocat si sa asistam la un razboi intre clanurile mafiote chinezesti.

La ora 02.50 flăcări înalte de 10 metri după 4 ore de la izbucnirea incendiului de la Dragonul Roșu. Flăcările se ridică la câțiva metri din clădire și au cuprins mii de metri pătrați. Fumul produs este vizibil de la mare distanță. Pompierii folosesc tunuri de apă, pentru că nu se pot apropia de structura clădirii, unde riscă să fie surprinși de fragmentele metalice cuprinse de flăcări. Autoritățile au emis, marți seara, un mesaj Ro-Alert din cauza incendiului de la Complexul Comercial Dragonul Roșu.

Potrivit pompierilor, nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influența vântului. Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parțial prăbușită. Un incendiu putrernic a izbucnit, marți seara, la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București. Sunt degajări mari de fum și există riscul să se propage la alte spații. Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate in interior, intreaga hala este afectata, partial prabusita Arderea se manifesta generalizat, structura cladirii s a prabusit partial