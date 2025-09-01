Orice război purtat de europeni împotriva Rusiei nu a adus nimic bun Europei, iar în locul escaladării militare, UE ar trebui să se concentreze pe diplomație, a apreciat vicepremierul italian, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Matteo Salvini, într-un interviu acordat portalului Il Sussidiario.

Politicianul a adăugat că, în opinia lui, abordarea guvernului italian este apropiată de poziția administrației președintelui american Donald Trump, care încearcă să obțină o soluționare pașnică a situației din Ucraina. „Confirm poziția noastră echilibrată și înțeleaptă, spre deosebire de alte guverne europene și unii lideri de la Bruxelles care vorbesc constant despre arme, armate, bombe și rachete. Haideți să-l ascultăm pe Papa Leon [al XIV-lea] și să mergem pe diplomație, în loc să analizăm războaie puțin probabile împotriva Rusiei, care în trecut, de la Napoleon la Hitler, nu au adus nimic bun", a spus Salvini.

El a comentat, de asemenea, convocarea de către autoritățile franceze, pentru clarificări, a ambasadorului italian Emanuela D'Alessandro, după îndemnul lui Salvini de a-l trimite personal pe președintele francez Emmanuel Macron, care susține regimul de la Kiev, să lupte în Ucraina. „În loc să-l convoace pe ambasador în fiecare zi, Macron ar trebui să se preocupe de situația economică și socială din multe suburbii franceze", a declarat politicianul.

Anterior, premierul Italiei, Giorgia Meloni s-a pronunțat împotriva propunerii liderului francez de a trimite un contingent european de menținere a păcii în Ucraina. Ulterior, Bloomberg a relatat că Meloni a propus să-i fie acordate Kievului garanții de securitate, fără însă a primi Ucraina în NATO. Planul lui Meloni nu prevede aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, dar propune un mecanism de ajutor colectiv, similar articolului 5 din carta Alianței. (M.G.G.)