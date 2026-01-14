Metoda Frankenstein in chirurgia estetică: Grăsime recoltată din cadavre folosită în remodelare corporală

O tehnică medicală neobișnuită începe să câștige teren în chirurgia estetică: folosirea unui filler obținut din țesut adipos prelevat de la persoane decedate. Procedura este utilizată pentru augmentări mamare, remodelarea feselor și alte corecții corporale și are la bază un produs numit alloClae, dezvoltat de compania de biomedicină Tiger Aesthetics.

Deși sursa materialului este atipică, iar costurile ajung între 10.000 și 100.000 de dolari pe intervenție, potrivit Business Insider, metoda atrage tot mai mulți medici și pacienți. Argumentele invocate sunt recuperarea mai rapidă și evitarea anesteziei generale, elemente considerate decisive pentru mulți pacienți. „Oamenii plătesc pentru confort", a declarat chirurgul plastician Sachin Shridharani, din New York, potrivit Futurism.

Până acum, remodelarea corporală se realiza fie prin implanturi, fie prin transfer de grăsime proprie, prelevată dintr-o zonă a corpului și injectată în alta. AlloClae oferă o alternativă care elimină necesitatea recoltării de la pacient, ceea ce simplifică procedura și extinde opțiunile terapeutice.

Creșterea cererii este pusă și pe seama popularității medicamentelor pentru slăbit din clasa agoniștilor GLP-1, precum Ozempic. Pierderea rapidă în greutate asociată acestor tratamente lasă frecvent un exces de piele și o pierdere accentuată de volum, ceea ce îi determină pe unii pacienți să apeleze la intervenții estetice corective. „Pacienții vin și spun: ‘Nu mai am fund', ‘Pantalonii cad de pe mine'", a explicat Shridharani.

Materialul folosit provine din băncile de țesuturi, unde, pe lângă organe destinate transplantului sau cercetării, sunt recoltate și celule adipoase din zona abdominală a donatorilor decedați. Acestea sunt ulterior procesate de Tiger Aesthetics pentru a obține produsul final. Compania anunță o creștere a producției începând cu 2026, pentru a răspunde cererii în expansiune, potrivit președintei Tiger Aesthetics, Caroline Van Hove.

Practicile de acest tip nu sunt complet noi. Un produs similar, Renuva, este deja utilizat, în special pentru corecții faciale, conform publicației Futurism. Deși ideea folosirii grăsimii provenite de la persoane decedate rămâne controversată pentru unii, eficiența procedurii și beneficiile practice par să cântărească mai mult decât rezervele etice sau emoționale, în decizia tot mai multor pacienți.