Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"

Imaginile apărute ieri cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, au stârnit un val de reacții. Oana Țoiu a fost primul oficial român care a reacționat. Mircea Dinescu nu a iertat-o și a taxat-o în stilul caracteristic.

"Flegma tricoloră - arma de luptă a diplomației românești

Cînd fostul președinte al României, Traian Băsescu, a aruncat o flegmă birjărească înspre China acum cîțiva ani, m-am întristat dar nu m-am mirat prea tare, gîndind că sîngele tătarului din stepa dobrogeană s-a întors, ca la Lucian Blaga, cu o mie de ani înapoi în părinți, cînd hoardele lui Ginghis Han însîngerau Drumul Mătăsii. Pe de altă parte, la ora aia, lupul nostru de mare tocmai avea o relație porno cu Marele Licurici de peste ocean și nu se cădea să facă pe mielul blînd, să sugă la două oi în același timp.

Astă vară, cînd am afirmat că nu e o nenorocire așa de mare faptul că ministresa noastră de externe seamănă cu Horia Căciulescu, fiindcă nici pe genialul Nicolae Titulescu nu-l dădea frumusețea afară din casă, așteptam ca farmecul diplomatic al doamnei Oana Țoiu să facă explozie. Și a făcut, alaltăieri, cînd Oana Țoiu a scuipat băsescian printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping.", a scris Dinescu pe pagina sa de Facebook.

"România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", a transmis Oana Ţoiu.

"Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!", a subliniat Ţoiu.