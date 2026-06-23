Mircea Dinescu, pamflet după ce Guvernul Veștea a picat: "Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor"

Mircea Dinescu a publicat un pamflet pe Facebook, după ce Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit 189 de voturi "pentru", deşi avea nevoie de minim 233.

Mircea Dinescu a avut o reacție ironică în care vorbește despre jocurile de culise ironizând negocierile care au avut loc.

"Sforarii!

La cîte sfori s-au tras în ultima vreme, pe holurile parlamentului, în veceuri, în sediile de partid, în restaurante și în subsolurile unor televiziuni, am putea spune că meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor, care sînt totuși mai profesioniști decît politicienii români, că încă nu am văzut păianjen căzut în propria-i plasă.", a scris Dinescu.

Fragment dintr-un poem mai vechi

Apoi a postat și un fragment dintr-o postare mai veche.

„Pînă cînd bietul Nicușor Dan o să-l invite la masă pe Grindeanu să sugă împreună o altă muscă în locul micuțului bîzîitor liberal Veștea, serviți, vă rog, un fragment dintr-un poem comis de subsemnatul anul trecut:

De-ar fi senatul nostru plin de cai

s-ar ieftini și ciurul de mălai,

c... în veci nu s-ar mai face bici

iar Bolojan n-ar mai avea servici.

Caligula n-a fost nebun deloc

cînd l-a adus în for pe dobitoc,

c-au consemnat și vechii cronicari

că senatorii-s porci cînd nu-s măgari,

d-aia o țară pe-un picior de plai

ar merita condusă doar de cai.

Numai că-n țara cu miros de fîn

vi s-a făcut iar poftă de jupîn", a notat Mircea Dinescu pe Facebook.