Mircea Dinescu, pamflet după ce Guvernul Veștea a picat: "Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor"
Postat la: 23.06.2026 |
Mircea Dinescu a publicat un pamflet pe Facebook, după ce Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit 189 de voturi "pentru", deşi avea nevoie de minim 233.
Mircea Dinescu a avut o reacție ironică în care vorbește despre jocurile de culise ironizând negocierile care au avut loc.
"Sforarii!
La cîte sfori s-au tras în ultima vreme, pe holurile parlamentului, în veceuri, în sediile de partid, în restaurante și în subsolurile unor televiziuni, am putea spune că meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor, care sînt totuși mai profesioniști decît politicienii români, că încă nu am văzut păianjen căzut în propria-i plasă.", a scris Dinescu.
Fragment dintr-un poem mai vechi
Apoi a postat și un fragment dintr-o postare mai veche.
„Pînă cînd bietul Nicușor Dan o să-l invite la masă pe Grindeanu să sugă împreună o altă muscă în locul micuțului bîzîitor liberal Veștea, serviți, vă rog, un fragment dintr-un poem comis de subsemnatul anul trecut:
De-ar fi senatul nostru plin de cai
s-ar ieftini și ciurul de mălai,
c... în veci nu s-ar mai face bici
iar Bolojan n-ar mai avea servici.
Caligula n-a fost nebun deloc
cînd l-a adus în for pe dobitoc,
c-au consemnat și vechii cronicari
că senatorii-s porci cînd nu-s măgari,
d-aia o țară pe-un picior de plai
ar merita condusă doar de cai.
Numai că-n țara cu miros de fîn
vi s-a făcut iar poftă de jupîn", a notat Mircea Dinescu pe Facebook.
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