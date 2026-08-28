Statele Unite pregătesc desfăşurarea unui nou portavion în Orientul Mijlociu "în următoarele săptămâni" pentru a înlocui o altă navă aflată deja la faţa locului.

Decizia este una care naște controverse pentru că portavionul Theodore Roosevelt va înlocui portavionul George Washington, care se afla în regiune de doar o săptămână.

Pentagonul a precizat miercuri că Theodore Roosevelt şi escorta sa vor părăsi portul de bază din San Diego, California, "în următoarele săptămâni" pentru a "înlocui portavionul George Washington", sosit în regiune de o săptămână.

Acesta din urmă înlocuise la rândul său portavionul Abraham Lincoln, a cărui misiune de foarte lungă durată - peste opt luni pe mare fără escală - a stârnit critici cu privire la condiţiile de viaţă la bord şi la sănătatea mintală a echipajului. A existat o rată foarte mare de militari care s-au sinucis sau alții care au avut tentative de sinucidere.

Potrivit unui oficial de rang înalt din marina americană citat de Institutul naval american, desfăşurarea navei Theodore Roosevelt va dura "peste şapte luni". "Comandamentul lor îi face să mizeze pe opt luni", a mai declarat acesta.

Portavionul Abraham Lincoln şi cei aproximativ 5.000 de marinari ai săi se pregătesc în sfârşit să ajungă la ţărm, în Thailanda, a indicat joi marina thailandeză pentru AFP. Această escală este aşteptată în perioada 2-6 septembrie, potrivit presei locale.

Nava a părăsit San Diego pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud şi a fost redirecţionată către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite şi Israelul să lanseze ofensiva comună împotriva Iranului pe 28 februarie.

Pe de altă parte, cel mai mare port avion american George Bush a avut probleme mari atât la instalațiile sanitare cat și la instalații de aerisire, având mai multe incendii la bord el a fost retras din luptă după numai câteva luni. La bord era un număr foarte mare de militari peste 5000 care au avut la rândul lor probleme mari cu depresia.