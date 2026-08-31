Un irakian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bancnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția a mai recuperat 4.000 de euro - Nimeni nu a revendicat banii

Postat la: 31.08.2026 |

Un irakian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bancnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția a mai recuperat 4.000 de euro - Nimeni nu a revendicat banii

Un irakian care trăiește în stradă, lângă gara din Belluno, în nordul Italiei, la 80 de kilometri de Veneția, a găsit o valiză plină de bani și a început să îi împartă trecătorilor, reltează Curierul Italiei.

„Sunt oameni care i-a luat - povestește Marco Dal Pont, consilierul pentru afaceri sociale al Primăriei din Belluno - iar altcineva a anunțat forțele de ordine. Poliția locală a sosit în zonă și a recuperat 4.390 de euro, sumă care a fost predată Primăriei din Belluno, în așteptarea unei decizii privind modul de procedare. Bărbatul este cunoscut de serviciile sociale și care locuiește de câteva luni în oraș după ce a venit din țările vecine. Nu cunoaște limba, nu a făcut nimic pentru a o învăța și refuză orice ajutor", spune oficialul.

Locuiește într-un cort pe stradă

Haider, așa cum este el cunoscut în localitate, nu a putut (sau nu a vrut) să explice poliției locale proveniența banilor din servietă.

După ce a fost supus unui fel de interogatoriu superficial cu ajutorul Serviciilor sociale, bărbatul s-a întors să locuiască în cortul său din via Vittorio Veneto.

„Toată lumea îl cunoaște - explică Dal Pont - și trebuie să spun că, per ansamblu, este apreciat de oameni. Mulți au încercat să-l ajute, i-au oferit mâncare și adăpost, au încercat să găsească soluții pentru a-l scoate de pe stradă. Dar el a refuzat întotdeauna mâncarea, a refuzat întotdeauna să doarmă acolo unde i se oferea. Serviciile sociale îl cunosc și îi monitorizează deplasările și acțiunile. Starea lui de sănătate este destul de bună, în limitele condiției sale actuale, dar întâmplarea a fost cu adevărat ciudată".

Și dacă cineva a înapoiat acele bancnote care zburau, de 50 de euro, altcineva s-a gândit foarte bine să le păstreze și să dispară repede.

Cert este că proveniența acelor bani rămâne, deocamdată, necunoscută.

„S-au formulat diverse ipoteze - subliniază Dal Pont - dar, deocamdată, nu am înțeles de unde a luat acei bani. Acum vom decide ce vom face cu suma respectivă, după ce ne vom consulta cu cei competenți".

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Un irakian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bancnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția a mai recuperat 4.000 de euro - Nimeni nu a revendicat banii

Postat la: 31.08.2026 |

0

Un irakian care trăiește în stradă, lângă gara din Belluno, în nordul Italiei, la 80 de kilometri de Veneția, a găsit o valiză plină de bani și a început să îi împartă trecătorilor, reltează Curierul Italiei.

„Sunt oameni care i-a luat - povestește Marco Dal Pont, consilierul pentru afaceri sociale al Primăriei din Belluno - iar altcineva a anunțat forțele de ordine. Poliția locală a sosit în zonă și a recuperat 4.390 de euro, sumă care a fost predată Primăriei din Belluno, în așteptarea unei decizii privind modul de procedare. Bărbatul este cunoscut de serviciile sociale și care locuiește de câteva luni în oraș după ce a venit din țările vecine. Nu cunoaște limba, nu a făcut nimic pentru a o învăța și refuză orice ajutor", spune oficialul.

Locuiește într-un cort pe stradă

Haider, așa cum este el cunoscut în localitate, nu a putut (sau nu a vrut) să explice poliției locale proveniența banilor din servietă.

După ce a fost supus unui fel de interogatoriu superficial cu ajutorul Serviciilor sociale, bărbatul s-a întors să locuiască în cortul său din via Vittorio Veneto.

„Toată lumea îl cunoaște - explică Dal Pont - și trebuie să spun că, per ansamblu, este apreciat de oameni. Mulți au încercat să-l ajute, i-au oferit mâncare și adăpost, au încercat să găsească soluții pentru a-l scoate de pe stradă. Dar el a refuzat întotdeauna mâncarea, a refuzat întotdeauna să doarmă acolo unde i se oferea. Serviciile sociale îl cunosc și îi monitorizează deplasările și acțiunile. Starea lui de sănătate este destul de bună, în limitele condiției sale actuale, dar întâmplarea a fost cu adevărat ciudată".

Și dacă cineva a înapoiat acele bancnote care zburau, de 50 de euro, altcineva s-a gândit foarte bine să le păstreze și să dispară repede.

Cert este că proveniența acelor bani rămâne, deocamdată, necunoscută.

„S-au formulat diverse ipoteze - subliniază Dal Pont - dar, deocamdată, nu am înțeles de unde a luat acei bani. Acum vom decide ce vom face cu suma respectivă, după ce ne vom consulta cu cei competenți".

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE