Un irakian fără adăpost găsește în Italia o servietă plină de bani și împarte bancnote de 50 de euro trecătorilor. Poliția a mai recuperat 4.000 de euro - Nimeni nu a revendicat banii

Un irakian care trăiește în stradă, lângă gara din Belluno, în nordul Italiei, la 80 de kilometri de Veneția, a găsit o valiză plină de bani și a început să îi împartă trecătorilor, reltează Curierul Italiei.

„Sunt oameni care i-a luat - povestește Marco Dal Pont, consilierul pentru afaceri sociale al Primăriei din Belluno - iar altcineva a anunțat forțele de ordine. Poliția locală a sosit în zonă și a recuperat 4.390 de euro, sumă care a fost predată Primăriei din Belluno, în așteptarea unei decizii privind modul de procedare. Bărbatul este cunoscut de serviciile sociale și care locuiește de câteva luni în oraș după ce a venit din țările vecine. Nu cunoaște limba, nu a făcut nimic pentru a o învăța și refuză orice ajutor", spune oficialul.

Locuiește într-un cort pe stradă

Haider, așa cum este el cunoscut în localitate, nu a putut (sau nu a vrut) să explice poliției locale proveniența banilor din servietă.

După ce a fost supus unui fel de interogatoriu superficial cu ajutorul Serviciilor sociale, bărbatul s-a întors să locuiască în cortul său din via Vittorio Veneto.

„Toată lumea îl cunoaște - explică Dal Pont - și trebuie să spun că, per ansamblu, este apreciat de oameni. Mulți au încercat să-l ajute, i-au oferit mâncare și adăpost, au încercat să găsească soluții pentru a-l scoate de pe stradă. Dar el a refuzat întotdeauna mâncarea, a refuzat întotdeauna să doarmă acolo unde i se oferea. Serviciile sociale îl cunosc și îi monitorizează deplasările și acțiunile. Starea lui de sănătate este destul de bună, în limitele condiției sale actuale, dar întâmplarea a fost cu adevărat ciudată".

Și dacă cineva a înapoiat acele bancnote care zburau, de 50 de euro, altcineva s-a gândit foarte bine să le păstreze și să dispară repede.

Cert este că proveniența acelor bani rămâne, deocamdată, necunoscută.

„S-au formulat diverse ipoteze - subliniază Dal Pont - dar, deocamdată, nu am înțeles de unde a luat acei bani. Acum vom decide ce vom face cu suma respectivă, după ce ne vom consulta cu cei competenți".