The Guardian: Piața păpușilor sexuale dotate cu AI este în plină expansiune. Deja se pune problema dacă e corect sa fie abuzate

Acum două săptămâni, doi cetățeni îngrijorați au dat peste ceea ce presupuneau că era cadavrul mutilat al unei femei, înghesuit într-o valiză într-un mic oraș la aproximativ trei ore sud de Sydney. Au sunat poliția locală, care la rândul ei a emis o declarație conform căreia a fost găsit un cadavru într-o valiză. Publicul larg a așteptat cu tristețe ca numărul femeilor moarte din Australia să crească cu una.

Dar, în schimb, o zi mai târziu, după analiza forensică, s-a stabilit că femeia în cauză nu era deloc o femeie. „Cadavrul" era de fapt o păpușă sexuală, marcată cu vânătăi false, lăsată să putrezească pe o șosea pustie. În Australia, la fel ca în Marea Britanie și în alte câteva țări europene, nu este ilegal să deții o păpușă sexuală, cu excepția cazului în care aceasta seamănă cu un copil. Având în vedere prezentarea aparent matură a păpușii, anchetele poliției au fost suspendate, scrie The Guardian.

Comerțul cu păpuși sexuale este înfloritor. O analiză de piață din 2026 estimează că piața globală a fost evaluată la 6,6 miliarde USD în 2025, cu o proiecție că aceasta se va dubla, ajungând la 13,4 miliarde USD, până în 2033. Pe măsură ce piața explodează și implică replici din ce în ce mai realiste ale femeilor, contează modul în care sunt tratate aceste păpuși? Și când o păpușă sexuală cu „vânătăi" și părul ud de ploaie este băgată într-o valiză și lăsată pe marginea drumului, ar trebui să ne îngrijorăm?

Johannes Fuss, șef al psihiatriei judiciare și al cercetării sexologice la Universitatea din Duisburg-Essen, spune pentru The Guardian că „disponibilitatea și profanarea formei feminine în aceste contexte nu pot fi privite complet în izolare de ostilitățile culturale mai largi față de femei". Colaborând cu cercetătoarea Jeanne C Desbuleux, Fuss a publicat lucrări despre legătura dintre antropomorfizarea păpușilor sexuale și violența de gen.

Cercetarea rămâne inconcludentă. „În prezent, ne lipsesc date longitudinale solide pentru a dovedi în mod definitiv dacă utilizarea unor astfel de păpuși este protectoare sau, dimpotrivă, reprezintă un pas comportamental care crește riscul de infracțiuni în lumea reală." „Cred că avem nevoie urgentă de cercetări pe această temă, deoarece tot mai multe tehnologii intră pe piață pentru a simula sexualitatea umană," spune Fuss.

Cu toate acestea, el este suspicios în privința atractivității lor. „Să o spunem provocator: se reduce la disponibilitate totală, un corp tânăr și atrăgător și zero cerințe emoționale sau dialog." Un scroll rapid pe site-ul Doll Forum arată că membrii îi compară în mod regulat pe femeile reale cu replicile lor din silicon, unul dintre ei scriind că „prietenele sunt pentru băieții care nu au găsit încă păpușa potrivită" și că „indiferent cât de frumoasă este, există un bărbat acolo care s-a săturat de prostiile ei".

Tammie Paine, proprietara Naughty by Nature Adult Store, un magazin de păpuși sexuale din Adelaide, interacționează regulat cu pasionații de păpuși sexuale. „Una dintre cele mai mari concepții greșite este că toți se încadrează într-un anumit stereotip sau că deținerea unei păpuși spune automat ceva negativ despre caracterul cuiva," spune ea. „Aceasta nu a fost deloc experiența noastră. Imaginea recentă din Goulburn [un oraș din apropierea locului unde a fost găsită păpușa sexuală în valiză] a atras atenția în mod justificat pentru că, fără context, părea provocatoare. Dar nu cred că o imagine neobișnuită ar trebui folosită pentru a caracteriza un întreg grup de consumatori."

Deși piața păpușilor sexuale poate fi heterogenă, ce înseamnă să te implici într-o relație de orice fel cu un obiect în formă de femeie? „Din conversațiile mele cu profesioniști și polițiști, există cu siguranță bărbați cu păpuși de companie asemănătoare adulților care văd acea păpușă ca pe o persoană." „Este posibil să își vadă păpușile ca pe femei", spune prof. Kelly Richards, criminolog la Centrul pentru Justiție al Universității de Tehnologie din Queensland. „Dar văd ei femeile ca pe niște ființe umane?"

„Acest lucru va suna cu adevărat sumbru. Dar, într-un context global, unde cred că egalitatea de gen a regresat, păpușile sexuale sunt, de fapt, doar capătul extrem al acestui fenomen. Central în ascensiunea industriei este tehnologia sofisticată. Păpușile sexuale realiste sunt acum din ce în ce mai personalizabile. Cumpărătorii pot crea un companion ideal de la zero, datorită imprimantelor 3D. În 2017, marca de păpuși sexuale RealDoll a deschis calea pentru viitorul roboților sexuali generați de inteligența artificială prin introducerea „Harmony" în viața lor. „Trăiește-ți cea mai nebună fantezie de masacru cu drujba!" a scris el.

În cel mai nou model al său, care, conform site-ului său, va fi disponibil anul acesta și pentru care are o listă de așteptare, cumpărătorii pot atribui trăsături de personalitate - atribute precum „spiritual" sau „nesigur" - dintr-o aplicație pe telefonul lor. „Ea este mult mai mult decât un corp frumos. „Harmony te ascultă," scrie pe site. Noua Harmony are, de asemenea, un vaginAI - descrisă pe site-ul RealDoll ca „un insert electronic care se conectează prin Bluetooth la aplicația X-Mode. Detectează atingerea, mișcarea și viteza, trecând natural de la o excitație ușoară la climax, cu răspunsuri vocale sincronizate care fac fiecare moment să pară real.

La Târgul anual de Electronice de Consum din 2026, o conferință internațională majoră care dezvăluie tehnologii revoluționare, compania de tehnologie sexuală din Singapore, Lovense, a prezentat participanților „Emily", o păpușă de companie alimentată de inteligență artificială. Este personalizabilă, oferind „schimbarea personalității" din moduri precum „coleg de muncă", „atracție de la sală" și „soție tradițională", poate trimite selfie-uri generate de AI la cerere și își amintește conversațiile anterioare. Website-ul Lovense detaliază senzori încorporați în corpul păpușii care emit un gem când sunt atingeți și sugerează că păpușa poate oferi „companie de rutină", ajuta la „construirea încrederii printr-o conexiune fără judecăți" și permite o „exprimare sigură a celor mai nebunești fantezii". Site-ul are o listă de așteptare, cu livrări așteptate în primul trimestru al anului 2027.

Coeros, o marcă de accesorii pentru păpuși sexuale online cu sediul în Los Angeles, oferă capete de păpuși sexuale personalizate. Conform site-ului lor, sunt capabili să modeleze fiecare cap pe baza „fotografiilor unei persoane reale, a unui personaj original sau a unei imagini generate de inteligența artificială". Clienții pot încărca fotografii de referință într-un formular de trimitere de pe site-ul lor, atunci când comandă propria lor femeie ersatz. Site-ul Coeros susține că pot „realiza o asemănare de aproximativ 90%" cu femeia din fotografiile furnizate, în funcție de calitatea imaginilor. Întregul proces de realizare a capului păpușii durează, spun ei, aproximativ una până la două luni.

Întrebat despre responsabilitățile sau procesele companiei în cazul în care o păpușă ar fi modelată după o persoană reală fără știrea acesteia, un purtător de cuvânt de la Coeros a declarat pentru Guardian: „Faptul că un design personalizat poate fi creat din imagini de referință nu ar trebui interpretat ca permisiune de a folosi asemănarea unei alte persoane fără consimțământul acesteia." Nu încurajăm și nu susținem utilizarea serviciului nostru de personalizare pentru hărțuire, impersonare sau alte scopuri neconsensuale." Detaliile pentru potențialii cumpărători de pe site includ servicii specifice, de la implantarea firelor de păr pentru sprâncene până la livrare, dar nu par să includă nicio indicație privind obținerea permisiunii femeilor din fotografiile încărcate. Un membru al forumului Doll a scris despre invenția lui Coeros: „Cei mai evidenți candidați sunt cei care te-au refuzat, cei care au scăpat, cei pe care nu aveai nicio speranță să-i câștigi."

O păpușă sexuală personalizată este disponibilă pentru aproximativ 1.790 de dolari americani. Caitlin Roper, autoare australiană a cărții Sex Dolls, Robots and Woman Hating: The Case for Resistance, numește aceste tipuri de păpuși „replici de sclavi sexuali femei".

Roper militează activ pentru interzicerea păpușilor sexuale pentru adulți, precum și a păpușilor sexuale cu aspect de copii. „Există o înțelegere, în cazul păpușilor de abuz sexual infantil, că utilizarea lor se extinde la daunele reale aduse copiilor." Aceeași recunoaștere a prejudiciului nu se extinde la păpușile pentru adulți. Femeile sunt reduse la un set de orificii penetrabile," spune ea, înainte de a face referire la un caz aflat în prezent în judecată în Coreea de Sud, implicându-l pe Jang Yoon-gi, un bărbat de 23 de ani care luna trecută a recunoscut că a violat și ucis o elevă de 16 ani în luna mai. Se pare că o păpușă sexuală deteriorată a fost găsită în apartamentul său, cu daune la nivelul gâtului și pieptului.

Au existat multe speculații cu privire la motivul pentru care păpușa sexuală a fost abandonată pe drumul liniștit de țară la sud de Sydney. A fost o farsă? O fantezie întunecată și violentă? Sau, posibil, chiar o modalitate stângace de a scăpa de un obiect mare și voluminos - gunoi?

Fiind un obiect mare și potențial jenant, eliminarea unei păpuși sexuale poate prezenta propriile sale probleme. În martie, un bărbat din Adelaide a postat un anunț pentru păpușa sa sexuală de 1,68 m pe Doll Forum. Acest lucru se datorează faptului că poate fi mai ușor să dăruiești o păpușă, chiar și una cu vulva mutilată, decât să scapi de ea. Acest proprietar în particular tăiase găuri în vaginul păpușii sale și nu reușise niciodată să o repare lipind un nou elastomer termoplastic în acea zonă.

Pe Reddit, există multe alte păpuși care caută o familie adoptivă, iar o mulțime de poze pot fi găsite. Lista lor de leziuni este interminabilă: sfârcuri macerate, membre perforate, guri încrustate cu mucegai. Utilizatorii autentifică anunțurile pentru păpușile lor sexuale folosite prin plasarea acestora lângă bucăți de hârtie albă, pe care sunt înscrise detalii despre numele de utilizator și data. Creează un tablou macabru de ostatici fără viață.

Jerry Siew, proprietarul SxDolled, un retailer de păpuși sexuale din Australia, a văzut aceleași anunțuri. „Am parcurs forumurile - am văzut cererea oamenilor care voiau să-și debaraseze păpușile." O consider foarte importantă," spune el pentru The Guardian. Compania lui Siew este singura din Australia care oferă un serviciu discret de eliminare a păpușilor realiste.

„Pentru proprietari, le oferă o modalitate demnă de a se despărți de o păpușă iubită, fie că păpușa este dincolo de reparare, fie că pur și simplu se mută și nu pot lua păpușa cu ei." Trebuie doar să te uiți la incidentul din Goulburn," spune el. „A cauzat 20 de ore de muncă pentru poliție și stres pentru comunitate." Am văzut, de asemenea, articole despre păpuși aruncate în oceane și râuri. Asta provoacă panică și irosește resursele de urgență."

Acești tovarăși cu ochi de sticlă au puține de spus despre tratamentul lor, dar stăpânii lor vorbesc frecvent despre asta. În timp ce discutau despre cea mai bună modalitate de a scăpa de o păpușă realistă, un membru al forumului păpușilor a recomandat să investească într-un ferăstrău mecanic. „Trăiește-ți cea mai nebună fantezie de masacru cu drujba!" a scris el.