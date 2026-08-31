Gaură-n nori: Mai multe formatiuni uriașe au apărut pe cer - Fenomenul neobișnuit care i-a făcut pe oameni să se gândească la OZN-uri
Postat la: 31.08.2026 |
Un fenomen atmosferic rar și spectaculos a fost observat pe cerul orașului Pittsburgh, din statul american Pennsylvania. În stratul de nori au apărut goluri uriașe, circulare sau ovale, cunoscute sub denumirea de „hole-punch clouds" sau „fallstreak holes", potrivit unei postări publicate de NEXTA.
Imaginile surprinse în Pennsylvania arată ceea ce pare a fi o gaură decupată aproape perfect în stratul de nori. Deși aspectul poate părea neobișnuit, fenomenul are o explicație științifică și poate fi provocat de trecerea unei aeronave.
„Locuitorii din Pennsylvania au fost martorii unui fenomen atmosferic rar. Golurile circulare neobișnuite au apărut pe cer după ce un avion a traversat un strat de picături de apă suprarăcită", se arată în postarea NEXTA.
Cum se formează „găurile" în nori
Fenomenul, cunoscut și sub denumirea de „cavum", apare în general în nori de nivel mediu sau înalt, precum altocumulus sau cirrocumulus, care pot conține picături de apă suprarăcită.
Aceste picături rămân în stare lichidă chiar dacă temperatura lor este sub punctul de îngheț, de 0 grade Celsius. Apa suprarăcită este însă instabilă și poate îngheța rapid atunci când condițiile din jur se modifică.
Trecerea unui avion printr-un astfel de strat de nori poate declanșa procesul. Aerul din jurul aripilor și al corpului aeronavei se dilată și se răcește suplimentar, favorizând transformarea picăturilor în mici cristale de gheață.
Odată apărute primele cristale, procesul se extinde. Picăturile de apă din apropiere îngheață, cristalele cresc și, după ce devin suficient de grele, încep să cadă.
În urma lor rămâne un gol în stratul de nori, care se poate extinde pe măsură ce alte picături din jur îngheață.
Fenomenul poate fi provocat de mai multe tipuri de avioane
În centrul acestor „găuri" pot fi observate uneori dâre subțiri, asemănătoare unor pene, formate din cristalele de gheață care cad. Acest tip de precipitații, care se evaporă înainte de a ajunge la sol, este cunoscut sub denumirea de „virga".
Cercetările asupra fenomenului au arătat că „hole-punch clouds" pot fi produse de mai multe tipuri de aeronave, de la avioane mari de pasageri și avioane regionale până la avioane private, militare sau aeronave cu turbopropulsor.
Forma golului depinde inclusiv de modul în care aeronava traversează stratul de nori. Dacă avionul trece prin acesta la un unghi mai abrupt, poate apărea un gol circular. Dacă îl traversează la un unghi mai mic, se pot forma structuri mai lungi, cunoscute drept „canal clouds".
Deși aspectul lor neobișnuit a alimentat de-a lungul timpului inclusiv teorii despre OZN-uri și alte fenomene misterioase, „norii perforați" sunt un fenomen atmosferic cunoscut, explicat prin interacțiunea dintre aeronave și picăturile de apă suprarăcită din nori.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Colesterol redus la jumătate cu o singură perfuzie? O terapie genetică deschide o nouă frontieră în lupta cu bolile de inimă
O terapie experimentala bazata pe editarea genetica CRISPR-Cas9 a redus cu aproape 50% colesterolul LDL la pacienții car ...
-
Dealiul infiorător scos la iveală de un experiment într-o casă bântuită din Danemarca
Preferința pentru filmele horror vine dintr-un echilibru delicat intre frica pe care o simțim și siguranța in care ne af ...
-
Țeapă uriașă cu o cursă Uber! Ce a pățit o româncă după ce i-a trimis mamei un pachet
O romanca a povestit pe internet cum a ramas fara un pachet pe care trebuia sa il primeasca prin Uber. Femeia comandase ...
-
Îmbătrânirea populației din China dă naștere unei noi industrii: "copii adulți" de închiriat
Într-o țara in care populația imbatranește rapid, iar numarul nașterilor a scazut, un serviciu neobișnuit incearca ...
-
Arheologii au descoperit dovezi ale existenței "brandurilor" cu 3.200 de ani înainte de capitalismul modern
Cu mult inainte de apariția corporațiilor moderne și a capitalismului, este posibil ca meșteșugarii sa fi produs deja bu ...
-
Părintele Elpidie Vaianakis: Despre venirea Antihristului și ce spun Sfinții Părinți că se va întâmpla în continuare
Instalarea sau venirea lui Antihrist este descrisa in eschatologia crestina (in special cea ortodoxa, bazata pe scrieril ...
-
"Zona 51" a Beijingului: China își extinde masiv baza secretă de testare aeriană - imagine din satelit
China accelereaza construcțiile la o baza aeriana secreta din Xinjiang, aflata langa poligonul nuclear Lop Nur. Imaginil ...
-
Germania și Marea Britanie se pregătesc tot mai deschis pentru un război cu Rusia ca să reseteze economia occidental-europeană
Se vede din ce in ce mai clar din ceea ce se intampla in politica din Europa ca Germania și Marea Britanie se pregatesc ...
-
Ce a mai zis „Profetului Apocalipsei": Război între 5 țări din octombrie 2026. El a prezis corect pandemia Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și războiul din Iran
Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei" sau „noul Nostradamus", revine cu o predicție sumbr ...
-
Ultimul simț care se stinge este auzul. Moartea nu e o clipă - de Marius Neagu
Moartea nu e o clipa. Așa ne-o inchipuim, ca pe o granița, o secunda anume, un intrerupator. De fapt e un drum, cu etape ...
-
Economia mondială va depăși 150 de trilioane de dolari în 2030, cu SUA, China și Germania în top 3
Economia mondiala este estimata sa depașeasca 150 de trilioane de dolari pana in 2030, o parte importanta a creșterii ur ...
-
Un fost operator de teleprompter de la Casa Albă a fost condamnat să plătească 172.000 de dolari pentru pariuri legate de discursurile lui Trump
Un fost operator de teleprompter de la Casa Alba a fost condamnat sa plateasca peste 172.000 de dolari pentru ca a folos ...
-
Un celebru influencer, susținător al lui Trump, a fost deportat din SUA: El susținea măsuri anti-migrație mai dure și a fost deportat tocmai pentru că era imigrant ilegal
Comentatorul si conspirationistul britanic Milo Yiannopoulos a fost deportat in tara sa natala, Regatul Unit, a declarat ...
-
NASA lansează Telescopul Roman, o super tehnologie care va rescrie harta universului: "O va studia și cartografia la un nivel fără precedent"
NASA se pregateste sa lanseze, duminica, Telescopul Spatial Roman, o misiune menita sa cartografieze cosmosul la o scara ...
-
Anunț halucinant: A fost găsit mormântul lui Iisus Hristos. Corespunde exact localizării geografice din evanghelii
Dupa ani de cautari, arheologii italieni au descoperit un sit antic care corespunde descrierii biblice a locului in care ...
-
Semnal de alarmă pe piața cerealelor: Grâul și porumbul ating recordul din ultimii ani
Preturile porumbului si graului au ajuns la maximele ultimilor peste trei ani, insa cresterile au cauze diferite: porumb ...
-
Descoperire epocală în Egipt: Au dat peste un mormânt vechi de peste 4.000 de ani, dar acesta a fost doar începutul, pentru că apoi a urmat o adevărată comoară arheologică
Egiptul a anuntat sambata descoperirea unui mormant ce dateaza din urma cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Re ...
-
Există un „al treilea stadiu" între viață și moarte. "Și asta sugerează că celulele tale sunt conștiente", spun unii oameni de știință
Un numar tot mai mare de studii recente au descoperit ca, cel puțin pentru unele celule, moartea nu este sfarșitul, ci i ...
-
Inteligența artificială face teoria conspirației: Răspunsul la întrebarea: "De ce inteligența artificială este oferită gratuit și cu o viteză atât de mare publicului larg?" o să te șocheze
Iata ce a raspuns CHATGPT la intrebarea: "De ce inteligența artificiala este oferita gratuit și cu o viteza atat de mare ...
-
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
La una dintre cele mai importante stațiuni de cercetare zootehnica din Romania, specialiștii lucreaza la crearea unei no ...
-
Se schimbă contractul de vânzare-cumpărare auto: în loc să se simplifice au complicat și mai mult lucrurile
Contractul folosit la vanzarea și cumpararea mașinilor in Romania a fost actualizat. Noul model, denumit „Contract ...
-
Fenomen galopant: Corpurile oamenilor se schimbă în era Ozempic. Care este pericolul pentru viitor
În era Ozempic, intr-un moment in care oamenii vorbesc tot mai deschis despre intervențiile estetice, discuțiile d ...
-
"Panica de iarnă": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, înainte de sezonul rece
"Panica de iarna": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scazut nivel din ultimii 13 ani, inainte de sezonul receEuropa ...
-
O descoperire întâmplătoare în Țara Galilor le oferă cercetătorilor noi speranțe în lupta împotriva demenței
Un vaccin administrat pentru prevenirea zonei zoster ar putea fi asociat cu un risc semnificativ mai mic de apariție a d ...
-
Consumul de canabis îl depășește pe cel de țigări în cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilor
Consumul de canabis il depașește pe cel de țigari in cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilorNumarul ...
-
Nu mai are cine să plătească pensiile în viitor: România are cei mai mulți tineri din UE care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training
Romania are cea mai mare proporție de tineri intre 15-29 de ani care nu sunt nici angajați, nici inscriși la școala, fac ...
-
Fost șef al Protecției Copilului Ilfov, condamnat prea blând după ce a transmis ilegal familiei unui violator mărturia unei victime minore din dosar
Pedeapsa blanda aplicata de judecatori lui Bogdan Iulian Pintea, fostul director al Direcției Generale de Asistența Soci ...
-
Rusia a reconstruit un laborator biologic secret pe Insula Lisi, susțin serviciile secrete ucrainene
Informații de la serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) indica faptul ca Rusia a transformat un fost compl ...
-
Medic român, mesaj după ce pacientul pe care aproape l-a deconectat să moară a ieșit din ATI după 110 zile: "Unei societăți trebuie să îi acordăm aceeași șansă"
Dupa aproximativ 40 de zile in care un pacient conectat la ECMO nu dadea aproape niciun semn de recuperare pulmonara, me ...
-
Miza Siria și acutizarea conflictului Israel-Turcia. Ce șanse sunt pentru un nou război
Dupa ce Israelul a atacat baza aeriana Abu al-Duhur din Siria, premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Damasc este pe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu