Gaură-n nori: Mai multe formatiuni uriașe au apărut pe cer - Fenomenul neobișnuit care i-a făcut pe oameni să se gândească la OZN-uri

Un fenomen atmosferic rar și spectaculos a fost observat pe cerul orașului Pittsburgh, din statul american Pennsylvania. În stratul de nori au apărut goluri uriașe, circulare sau ovale, cunoscute sub denumirea de „hole-punch clouds" sau „fallstreak holes", potrivit unei postări publicate de NEXTA.

Imaginile surprinse în Pennsylvania arată ceea ce pare a fi o gaură decupată aproape perfect în stratul de nori. Deși aspectul poate părea neobișnuit, fenomenul are o explicație științifică și poate fi provocat de trecerea unei aeronave.

„Locuitorii din Pennsylvania au fost martorii unui fenomen atmosferic rar. Golurile circulare neobișnuite au apărut pe cer după ce un avion a traversat un strat de picături de apă suprarăcită", se arată în postarea NEXTA.

Cum se formează „găurile" în nori

Fenomenul, cunoscut și sub denumirea de „cavum", apare în general în nori de nivel mediu sau înalt, precum altocumulus sau cirrocumulus, care pot conține picături de apă suprarăcită.

Aceste picături rămân în stare lichidă chiar dacă temperatura lor este sub punctul de îngheț, de 0 grade Celsius. Apa suprarăcită este însă instabilă și poate îngheța rapid atunci când condițiile din jur se modifică.

Trecerea unui avion printr-un astfel de strat de nori poate declanșa procesul. Aerul din jurul aripilor și al corpului aeronavei se dilată și se răcește suplimentar, favorizând transformarea picăturilor în mici cristale de gheață.

Odată apărute primele cristale, procesul se extinde. Picăturile de apă din apropiere îngheață, cristalele cresc și, după ce devin suficient de grele, încep să cadă.

În urma lor rămâne un gol în stratul de nori, care se poate extinde pe măsură ce alte picături din jur îngheață.

Fenomenul poate fi provocat de mai multe tipuri de avioane

În centrul acestor „găuri" pot fi observate uneori dâre subțiri, asemănătoare unor pene, formate din cristalele de gheață care cad. Acest tip de precipitații, care se evaporă înainte de a ajunge la sol, este cunoscut sub denumirea de „virga".

Cercetările asupra fenomenului au arătat că „hole-punch clouds" pot fi produse de mai multe tipuri de aeronave, de la avioane mari de pasageri și avioane regionale până la avioane private, militare sau aeronave cu turbopropulsor.

Forma golului depinde inclusiv de modul în care aeronava traversează stratul de nori. Dacă avionul trece prin acesta la un unghi mai abrupt, poate apărea un gol circular. Dacă îl traversează la un unghi mai mic, se pot forma structuri mai lungi, cunoscute drept „canal clouds".

Deși aspectul lor neobișnuit a alimentat de-a lungul timpului inclusiv teorii despre OZN-uri și alte fenomene misterioase, „norii perforați" sunt un fenomen atmosferic cunoscut, explicat prin interacțiunea dintre aeronave și picăturile de apă suprarăcită din nori.