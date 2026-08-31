Tucker Carlson susține că Donald Trump ar trebui demis din funcție „imediat" dacă ar lua în calcul un atac nuclear

Comentatorul conservator Tucker Carlson a declarat vineri că președintele Donald Trump ar trebui demis imediat dacă ar lua în considerare folosirea pentru prima dată a armelor nucleare, susținând că simpla analizare a unei astfel de opțiuni ar trebui să reprezinte o „linie roșie" pentru un șef de stat, relatează The Hill.

„În momentul în care un președinte ia în considerare în mod activ utilizarea primă a armelor nucleare, acea persoană ar trebui destituită din funcție imediat", a afirmat Carlson.

El a argumentat că un astfel de scenariu ar putea pune în pericol întreaga omenire.

Carlson a făcut declarațiile într-o discuție cu Joe Kent, fost director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, care a demisionat la începutul acestui an în semn de protest față de războiul cu Iranul.

Comentatorul conservator a precizat că s-a opus ferm celor două proceduri de destituire declanșate împotriva lui Trump în timpul primului său mandat.

El s-a întrebat însă de ce același principiu nu ar trebui aplicat în cazul în care un președinte ar lua în calcul un prim atac nuclear.

„De ce nu se încearcă demiterea lui din funcție, imediat?", a spus Carlson, adăugând că orice președinte care ar accepta astfel de discuții din partea unui subordonat ar fi, în opinia sa, „nepotrivit pentru funcție".

Trump nu a anunțat că ia în calcul un atac nuclear

Donald Trump nu a declarat public că analizează posibilitatea folosirii pentru prima dată a unei arme nucleare.

Declarațiile lui Carlson vin însă în contextul preocupărilor sale privind politica administrației Trump față de Iran și direcția strategiei nucleare americane.

Elbridge Colby, subsecretarul pentru politică al Departamentului Apărării, a declarat la începutul acestei luni că oficialii americani urmăresc să ofere președintelui și secretarului apărării, Pete Hegseth, „opțiuni nucleare credibile și raționale".

Joe Kent și-a exprimat, la rândul său, temerea că administrația ar putea lua în calcul escaladarea conflictului în cazul în care operațiunile militare convenționale nu vor produce rezultatele dorite de Trump în Iran.

„Cred că am fi proști să credem că acest lucru nu s-ar putea întâmpla aici, în scenariul actual, mai ales în contextul în care administrația caută cu disperare o cale de ieșire", a afirmat Kent.

Ruptură între Trump și Carlson pe tema Iranului

Tucker Carlson, care a fost în trecut un susținător important al mișcării MAGA și al lui Donald Trump, s-a distanțat în ultimele luni de președinte din cauza diferențelor privind politica externă.

Carlson s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva războiului cu Iranul și a criticat direcția administrației americane.

Săptămâna trecută, Trump l-a atacat public pe Carlson într-o postare pe Truth Social, numindu-l „ratat" după ce acesta s-a întâlnit cu congresmanul republican Thomas Massie și cu fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene.