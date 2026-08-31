Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a sinucis. Tânărul de 24 de ani lucra la un detașament de pompieri

O crimă urmată de sinucidere a avut loc duminică seara, 30 august, iar ucigașul era subofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț. După ce și-a înjunghiat mortal iubita, bărbatul a fugit într-o pădure, unde s-a spânzurat. Tânăra ucisă avea 22 de ani, iar subofițerul ISU care a înjunghiat-o, apoi s-a sinucis, avea 24 de ani, a anunțat ISU Neamț.

„La data de 30 august, în jurul orei 22:35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o tânără este rănită, în localitatea Barticești. La fața locului a intervenit echipa de cercetare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, Serviciul Criminalist Neamț, Biroul de Investigații Criminale Roman și Birou Criminalistic Roman, victima fiind transportată la spital, unde a fost declarat decesul acesteia", a declarat, luni, 31 august, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Reprezentanții ISU Neamț au confirmat că tânărul era angajat ca subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, dar au precizat că nu pot furniza alte date, având în vedere ancheta aflată în desfășurare. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași.