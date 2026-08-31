Dealiul infiorător scos la iveală de un experiment într-o casă bântuită din Danemarca

Preferința pentru filmele horror vine dintr-un echilibru delicat între frica pe care o simțim și siguranța în care ne aflăm. Studiile arată că plăcerea maximă apare exact la mijlocul acestei stări de tensiune.

Atunci când te uiți la un film de groază, inima începe să-ți bată mai tare, palmele îți transpiră și nu-ți mai poți lua ochii de la ecran. Deși știi foarte bine că monstrul este doar un actor și că totul e o ficțiune, alegi de bunăvoie să rămâi pe canapea și să te sperii, convins că la final vei stinge lumina și vei dormi liniștit.

Această reacție ciudată i-a pus pe gânduri pe cercetători, iar explicația lor este simplă: nu frica în sine ne face plăcere, ci modul în care creierul nostru gestionează pericolul fictiv atunci când știe că suntem în siguranță. Dacă filmul este prea puțin înfricoșător ne plictisim, iar dacă este exagerat de terifiant devine de nesuportat.

Într-un experiment desfășurat într-o casă bântuită din Danemarca, 110 participanți au fost monitorizați cu ajutorul unor dispozitive care le măsurau ritmul cardiac. Rezultatul a fost o curbă în formă de U inversat: prea puțină frică genera plictiseală, iar prea multă sufoca plăcerea.

Satisfacția maximă apărea exact la mijloc, în acel punct de tensiune suficient de puternic pentru a ne capta atenția, dar nu atât de copleșitor încât să ne dorim să fugim.

Este explicația perfectă pentru momentul în care țipi la o scenă înfricoșătoare și, la câteva secunde distanță, izbucnești în râs. Reacția fiziologică este reală, dar creierul tău știe că se află într-un mediu sigur.

De ce ne place să ne fie frică și unde este limita dintre plăcere și dezgust

Însă nu doar intensitatea contează. Cât de reală pare amenințarea joacă un rol crucial. Un studiu publicat în 2024, realizat pe 558 de participanți, a analizat reacțiile la scene din filme horror și a reușit să separe statistic două componente adesea confundate: excitarea și plăcerea.

Scenele percepute ca fiind mai înfricoșătoare și mai realiste au generat niveluri mai ridicate ale ambelor. Mai mult, cercetătorii au descoperit că nu toate elementele negative produc aceeași reacție, scrie incredibilia.ro.

Dezgustul extrem a fost asociat cu o plăcere redusă, în timp ce frica și realismul au amplificat satisfacția. Asta explică de ce poți aprecia un thriller tensionat, dar eviți producțiile care abuzează de violență grafică. De ce ne uităm, totuși, la ce ne sperie?

Răspunsul ar putea fi curiozitatea morbidă. Un experiment din 2017 a demonstrat că participanții au ales, în anumite condiții, imagini cu moarte, violență sau pericol în locul unor alternative neutre. În cazul horrorului, această curiozitate se manifestă simplu: cine este criminalul, ce se ascunde după ușă, va scăpa personajul principal? Suspansul funcționează tocmai pentru că amână răspunsul, iar atenția noastră rămâne captivă.

Rolul psihologic al controlului în experiențele înfricoșătoare

Există însă oameni care gestionează această experiență în moduri complet diferite. Un studiu realizat pe 280 de vizitatori ai unei atracții horror i-a împărțit în două categorii distincte: cei care încercau activ să-și intensifice frica și cei care făceau tot posibilul să o reducă.

Primii au raportat niveluri mai ridicate de teamă, dar, surprinzător, satisfacția finală a fost similară în ambele grupuri. Unul caută adrenalina pură, celălalt caută controlul, dar amândoi ajung la aceeași destinație plăcută. Un element esențial care schimbă totul este percepția controlului.

La un film, poți apăsa butonul de oprire. Într-o casă bântuită, poți cere să ieși. Această posibilitate, chiar dacă nu este folosită, transformă amenințarea dintr-un pericol real într-unul limitat și gestionabil. Pericolul pare intens, dar știi că ai frâiele în mână.

Secretul din spatele râsului după o sperietură puternică

Râsul care urmează unei sperieturi nu este întotdeauna o dovadă a plăcerii. Cercetările arată că poate fi o simplă descărcare a tensiunii sau un semnal către ceilalți că pericolul a trecut. În cazul horrorului, însă, plăcerea poate apărea chiar în timpul experienței, nu doar la final.

Nu există o singură trăsătură de personalitate care să explice de ce unii iubesc groaza, iar alții o evită. Căutarea senzațiilor puternice joacă un rol în anumite studii, dar nu în toate.

Preferința pentru horror este un mozaic complex, construit din curiozitate, nevoia de suspans și modul unic în care fiecare persoană își reglează propria frică. Poate că nu ne place frica în sine.

Ne place experiența în care frica este suficient de puternică pentru a ne capta atenția, dar apare într-un context pe care îl percepem ca fiind sigur.

Urmărim pericolul, simțim cum pulsul crește și rămânem curioși să vedem ce urmează, știind că, oricât de întunecată devine povestea, putem aprinde lumina oricând.