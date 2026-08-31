Evadare ca în filme în Germania: un hoț de bijuterii a escaladat zidul clădirii şi a fugit pe acoperişul închisorii

Un deţinut în vârstă de 35 de ani a evadat duminică dimineaţa în nord-vestul Germaniei, din închisoarea Duisburg-Hamborn, escaladând zidul exterior al clădirii şi fugind apoi pe acoperiş. El era căutat în continuare duminică după-amiaza şi autorităţile nu aveau nicio idee unde se află.

Deţinutul fusese arestat în 10 februarie pentru furt din două locuinţe şi condamnat la şase ani de închisoare la sfârşitul lui mai; sentinţa nu este definitivă. Surse judiciare afirmă că el sustrăsese bijuterii de mare valoare şi peste 200.000 de euro în numerar.

Anchetatorii au descoperit o ascunzătoare neobservată la inspecţii sub linoleumul din celula evadatului, dar acolo nu se afla niciuna din uneltele pe care trebuie să le fi folosit. Indiciile conturează ipoteza că el a retezat o bară de la fereastra celulei situate la etajul al treilea, apoi a folosit tăblia mesei din celulă pentru a forţa grilajul de securitate mai fin de la fereastră.

Apoi, bărbatul s-a strecurat prin deschiderea îngustă şi trebuie să se fi căţărat pe faţada dinspre curte până pe acoperiş, de unde a coborât în afara închisorii prin mijloace încă nedeterminate, a relatat un purtător de cuvânt al ministerului.

Ministrul justiţiei din Renania de Nord-Westfalia, Benjamin Limbach, a declarat că "evadarea de astăzi este absolut inacceptabilă", iar "prioritatea este acum reţinerea rapidă a deţinutului evadat".

"Vom stabili complet cum a fost posibilă o astfel de breşă de securitate, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate imediat pe baza celor aflate", a adăugat el.