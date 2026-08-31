Evadare ca în filme în Germania: un hoț de bijuterii a escaladat zidul clădirii şi a fugit pe acoperişul închisorii
Postat la: 31.08.2026 |
Un deţinut în vârstă de 35 de ani a evadat duminică dimineaţa în nord-vestul Germaniei, din închisoarea Duisburg-Hamborn, escaladând zidul exterior al clădirii şi fugind apoi pe acoperiş. El era căutat în continuare duminică după-amiaza şi autorităţile nu aveau nicio idee unde se află.
Deţinutul fusese arestat în 10 februarie pentru furt din două locuinţe şi condamnat la şase ani de închisoare la sfârşitul lui mai; sentinţa nu este definitivă. Surse judiciare afirmă că el sustrăsese bijuterii de mare valoare şi peste 200.000 de euro în numerar.
Anchetatorii au descoperit o ascunzătoare neobservată la inspecţii sub linoleumul din celula evadatului, dar acolo nu se afla niciuna din uneltele pe care trebuie să le fi folosit. Indiciile conturează ipoteza că el a retezat o bară de la fereastra celulei situate la etajul al treilea, apoi a folosit tăblia mesei din celulă pentru a forţa grilajul de securitate mai fin de la fereastră.
Apoi, bărbatul s-a strecurat prin deschiderea îngustă şi trebuie să se fi căţărat pe faţada dinspre curte până pe acoperiş, de unde a coborât în afara închisorii prin mijloace încă nedeterminate, a relatat un purtător de cuvânt al ministerului.
Ministrul justiţiei din Renania de Nord-Westfalia, Benjamin Limbach, a declarat că "evadarea de astăzi este absolut inacceptabilă", iar "prioritatea este acum reţinerea rapidă a deţinutului evadat".
"Vom stabili complet cum a fost posibilă o astfel de breşă de securitate, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate imediat pe baza celor aflate", a adăugat el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a sinucis. Tânărul de 24 de ani lucra la un detașament de pompieri
O crima urmata de sinucidere a avut loc duminica seara, 30 august, iar ucigașul era subofițer al Inspectoratului pentru ...
-
Președintele SUA a postat pe Truth Social un videoclip generat de AI: "Insula Kharg este făcută praf"
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat imagini generate de inteligența artificiala, pe Truth Social, cu explicația: ...
-
Colesterol redus la jumătate cu o singură perfuzie? O terapie genetică deschide o nouă frontieră în lupta cu bolile de inimă
O terapie experimentala bazata pe editarea genetica CRISPR-Cas9 a redus cu aproape 50% colesterolul LDL la pacienții car ...
-
Detaliul infiorător scos la iveală de un experiment într-o casă bântuită din Danemarca
Preferința pentru filmele horror vine dintr-un echilibru delicat intre frica pe care o simțim și siguranța in care ne af ...
-
Gaură-n nori: Mai multe formatiuni uriașe au apărut pe cer - Fenomenul neobișnuit care i-a făcut pe oameni să se gândească la OZN-uri
Un fenomen atmosferic rar și spectaculos a fost observat pe cerul orașului Pittsburgh, din statul american Pennsylvania. ...
-
Țeapă uriașă cu o cursă Uber! Ce a pățit o româncă după ce i-a trimis mamei un pachet
O romanca a povestit pe internet cum a ramas fara un pachet pe care trebuia sa il primeasca prin Uber. Femeia comandase ...
-
Îmbătrânirea populației din China dă naștere unei noi industrii: "copii adulți" de închiriat
Într-o țara in care populația imbatranește rapid, iar numarul nașterilor a scazut, un serviciu neobișnuit incearca ...
-
Arheologii au descoperit dovezi ale existenței "brandurilor" cu 3.200 de ani înainte de capitalismul modern
Cu mult inainte de apariția corporațiilor moderne și a capitalismului, este posibil ca meșteșugarii sa fi produs deja bu ...
-
Părintele Elpidie Vaianakis: Despre venirea Antihristului și ce spun Sfinții Părinți că se va întâmpla în continuare
Instalarea sau venirea lui Antihrist este descrisa in eschatologia crestina (in special cea ortodoxa, bazata pe scrieril ...
-
"Zona 51" a Beijingului: China își extinde masiv baza secretă de testare aeriană - imagine din satelit
China accelereaza construcțiile la o baza aeriana secreta din Xinjiang, aflata langa poligonul nuclear Lop Nur. Imaginil ...
-
Germania și Marea Britanie se pregătesc tot mai deschis pentru un război cu Rusia ca să reseteze economia occidental-europeană
Se vede din ce in ce mai clar din ceea ce se intampla in politica din Europa ca Germania și Marea Britanie se pregatesc ...
-
Ce a mai zis „Profetului Apocalipsei": Război între 5 țări din octombrie 2026. El a prezis corect pandemia Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și războiul din Iran
Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei" sau „noul Nostradamus", revine cu o predicție sumbr ...
-
Ultimul simț care se stinge este auzul. Moartea nu e o clipă - de Marius Neagu
Moartea nu e o clipa. Așa ne-o inchipuim, ca pe o granița, o secunda anume, un intrerupator. De fapt e un drum, cu etape ...
-
Economia mondială va depăși 150 de trilioane de dolari în 2030, cu SUA, China și Germania în top 3
Economia mondiala este estimata sa depașeasca 150 de trilioane de dolari pana in 2030, o parte importanta a creșterii ur ...
-
Un fost operator de teleprompter de la Casa Albă a fost condamnat să plătească 172.000 de dolari pentru pariuri legate de discursurile lui Trump
Un fost operator de teleprompter de la Casa Alba a fost condamnat sa plateasca peste 172.000 de dolari pentru ca a folos ...
-
Un celebru influencer, susținător al lui Trump, a fost deportat din SUA: El susținea măsuri anti-migrație mai dure și a fost deportat tocmai pentru că era imigrant ilegal
Comentatorul si conspirationistul britanic Milo Yiannopoulos a fost deportat in tara sa natala, Regatul Unit, a declarat ...
-
NASA lansează Telescopul Roman, o super tehnologie care va rescrie harta universului: "O va studia și cartografia la un nivel fără precedent"
NASA se pregateste sa lanseze, duminica, Telescopul Spatial Roman, o misiune menita sa cartografieze cosmosul la o scara ...
-
Anunț halucinant: A fost găsit mormântul lui Iisus Hristos. Corespunde exact localizării geografice din evanghelii
Dupa ani de cautari, arheologii italieni au descoperit un sit antic care corespunde descrierii biblice a locului in care ...
-
Semnal de alarmă pe piața cerealelor: Grâul și porumbul ating recordul din ultimii ani
Preturile porumbului si graului au ajuns la maximele ultimilor peste trei ani, insa cresterile au cauze diferite: porumb ...
-
Descoperire epocală în Egipt: Au dat peste un mormânt vechi de peste 4.000 de ani, dar acesta a fost doar începutul, pentru că apoi a urmat o adevărată comoară arheologică
Egiptul a anuntat sambata descoperirea unui mormant ce dateaza din urma cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Re ...
-
Există un „al treilea stadiu" între viață și moarte. "Și asta sugerează că celulele tale sunt conștiente", spun unii oameni de știință
Un numar tot mai mare de studii recente au descoperit ca, cel puțin pentru unele celule, moartea nu este sfarșitul, ci i ...
-
Inteligența artificială face teoria conspirației: Răspunsul la întrebarea: "De ce inteligența artificială este oferită gratuit și cu o viteză atât de mare publicului larg?" o să te șocheze
Iata ce a raspuns CHATGPT la intrebarea: "De ce inteligența artificiala este oferita gratuit și cu o viteza atat de mare ...
-
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
La una dintre cele mai importante stațiuni de cercetare zootehnica din Romania, specialiștii lucreaza la crearea unei no ...
-
Se schimbă contractul de vânzare-cumpărare auto: în loc să se simplifice au complicat și mai mult lucrurile
Contractul folosit la vanzarea și cumpararea mașinilor in Romania a fost actualizat. Noul model, denumit „Contract ...
-
Fenomen galopant: Corpurile oamenilor se schimbă în era Ozempic. Care este pericolul pentru viitor
În era Ozempic, intr-un moment in care oamenii vorbesc tot mai deschis despre intervențiile estetice, discuțiile d ...
-
"Panica de iarnă": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, înainte de sezonul rece
"Panica de iarna": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scazut nivel din ultimii 13 ani, inainte de sezonul receEuropa ...
-
O descoperire întâmplătoare în Țara Galilor le oferă cercetătorilor noi speranțe în lupta împotriva demenței
Un vaccin administrat pentru prevenirea zonei zoster ar putea fi asociat cu un risc semnificativ mai mic de apariție a d ...
-
Consumul de canabis îl depășește pe cel de țigări în cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilor
Consumul de canabis il depașește pe cel de țigari in cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilorNumarul ...
-
Nu mai are cine să plătească pensiile în viitor: România are cei mai mulți tineri din UE care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training
Romania are cea mai mare proporție de tineri intre 15-29 de ani care nu sunt nici angajați, nici inscriși la școala, fac ...
-
Fost șef al Protecției Copilului Ilfov, condamnat prea blând după ce a transmis ilegal familiei unui violator mărturia unei victime minore din dosar
Pedeapsa blanda aplicata de judecatori lui Bogdan Iulian Pintea, fostul director al Direcției Generale de Asistența Soci ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu